تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:44 GMT 16.03.2023
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: بايدن يريد "هزيمة "روسيا لكنه يخشى "انتصار" أوكرانيا
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يريد "هزيمة " روسيا لكنه يخشى "انتصار" أوكرانيا.
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يريد "هزيمة " روسيا لكنه يخشى "انتصار" أوكرانيا.
06:29 GMT 16.03.2023
06:29 GMT 16.03.2023