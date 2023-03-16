https://sputnikarabic.ae/20230316/تواصل-عسكري-بين-موسكو-وواشنطن-هل-تتوقف-الاستفزازات-الأمريكية--1074817466.html

تواصل عسكري بين موسكو وواشنطن... هل تتوقف الاستفزازات الأمريكية

تواصل عسكري بين موسكو وواشنطن... هل تتوقف الاستفزازات الأمريكية

استفزاز أمريكي جديد لروسيا، فبعد ما صعّدت الأحداث في أوكرانيا، تحاول واشنطن خلق توتر في منطقة جديدة من الإقليم، بإرسال طائرات مسيرة، لم تكشف الهدف منها. 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T14:32+0000

2023-03-16T14:32+0000

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16-3 Melafat تواصل عسكري بين موسكو وواشنطن.. هل تتوقف الاستفزازات الأمريكية

المسيّرة الأمريكية فقدت السيطرة وسقطت في البحر الأسود بعد فشلها في مهمتها، بالقرب من شبه جزيرة القرم.وعلى وقع هذه الحادثة، جرى اتصال بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الأمريكي لويد أوستن، بمبادرة من الجانب الأمريكي، ناقشا خلاله حادثة المسيرة فوق البحر الأسود. كما بحث رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، مع نظيره الروسي، فاليري غيراسيموف، عددا من المخاوف الأمنية.واعتبر أن "الدور الروسي واضحا في مساره لاستقرار الساحة الجغرافية العالمية، بدءا من سوريا وأوكرانيا وغيرها من المناطق، وتحقيق الأمن القومي الروسي".وقال: "المحاولات الأمريكية تأتي للضغط على روسيا وجرّها إلى المناكفات السياسية والعسكرية المباشرة، وتمثل ذلك في إرسال الطائرة المسيرة فوق البحر الأسود، لإشغال موسكو في كثير من القضايا والملفات".وأوضح أن محاولة اختراق المجالات الأمنية ينم عن وجود خطط خلف إرسال طائرات مسيرة، ما ينعكس سلبيا على العالم والمناطق في ظل الإمدادات الغربية لأوكرانيا من جهة أخرى.ولفت إلى أن روسيا اتخذت قراراتها للسيطرة على الأجواء بفرض حظر جوي على مناطق في البحر الأسود وهذا موجه إلى الغرب والولايات المتحدة، وما فعلته واشنطن يعتبر استفزازا لموسكو.وبيّن أن المنطقة شهدت تحليقا لطائرات أمريكية وغربية، إلا أنه كان يعمل على إطلاق تحذيرات من روسيا منعا لأي صدام وحتى لا تذهب الأمور إلى تصعيد.ورأى أن الجديد في الحادث أن يحصل بين قوتين نوويتين، ولكن تم تطويق تداعيات الموقف، منعًا لذهاب الأمور نحو اشتباك.

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