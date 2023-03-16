https://sputnikarabic.ae/20230316/خبير-ليبي-اختفاء--عدة--براميل-يورانيوم-أمر-خطير-يتوجب-فتح-تحقيقات-سريعة--1074813351.html
خبير ليبي: اختفاء عدة براميل يورانيوم أمر خطير يتوجب فتح تحقيقات سريعة
خبير ليبي: اختفاء عدة براميل يورانيوم أمر خطير يتوجب فتح تحقيقات سريعة
نناقش في هذه الحلقة: بوتين والأسد يبحثان التعاون المشترك في مختلف أشكاله والتطورات الإقليمية والدولية، ووكالة الطاقة الذرية تعلن عن اختفاء نحو 2.5 طن من... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T13:07+0000
2023-03-16T13:07+0000
2023-03-16T13:07+0000
راديو
حصاد الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074812719_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_f0c02b3426739b1b32c595b91e6ac4a7.png
خبير ليبي: اختفاء عدة براميل يورانيوم أمر خطير يتوجب فتح تحقيقات سريعة
خبير ليبي: اختفاء عدة براميل يورانيوم أمر خطير يتوجب فتح تحقيقات سريعة
الطاقة الذرية: اختفاء نحو 2.5 طن من اليورانيوم في ليبياأعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن مفتشي الوكالة اكتشفوا اختفاء 10 براميل تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من حقل تجريبي في ليبيا.وأضاف، قائلا:وأكد أن عدم معرفة مكان البراميل يشكل خطرا إشعاعيا، ويثير مخاوف تتعلق بالأمان النووي.يقول الدكتور محمود إسماعيل الرملي، المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:خبير: تحديد سقف السعر للنفط الروسي هو تحكمي لا علاقة له بقيم السوقتعتزم مجموعة السبع إبقاء سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وقد تزامن ذلك مع إعلان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط تحدده دول مجموعة السبع. وأن سقف أسعار النفط الروسي تم وضعه بحرية تامة من وجهة نظر دول مجموعة السبع.حول هذا الموضوع، تحدث لـ "حصاد الأسبوع"، الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد النجار، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074812719_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_5b2e10df5c63c969ce73e8659e2f028c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
حصاد الأسبوع, аудио
خبير ليبي: اختفاء عدة براميل يورانيوم أمر خطير يتوجب فتح تحقيقات سريعة
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: بوتين والأسد يبحثان التعاون المشترك في مختلف أشكاله والتطورات الإقليمية والدولية، ووكالة الطاقة الذرية تعلن عن اختفاء نحو 2.5 طن من اليورانيوم في ليبيا، ومجموعة "السبع" تعتزم إبقاء سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، ووزير الخارجية السعودي يعلن أن الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات معها.
الطاقة الذرية: اختفاء نحو 2.5 طن من اليورانيوم في ليبيا
أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن مفتشي الوكالة اكتشفوا اختفاء 10 براميل تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من حقل تجريبي في ليبيا.
"سيتم إجراء مزيد من التحقيقات لمعرفة ملابسات نقل هذه المواد وموقعها الحالي".
وأكد أن عدم معرفة مكان البراميل يشكل خطرا إشعاعيا، ويثير مخاوف تتعلق بالأمان النووي.
يقول الدكتور محمود إسماعيل الرملي، المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"الموضوع خطير جدا إذا تم التأكد من فقدان هذه المواد، لأن اختفاء 10 براميل من اليورانيوم، أمر يدعو إلى فتح تحقيقات سريعة، ولا شك أن السلطات المعنية ستقوم بفتح هذه التحقيقات للتأكد من هذه الأمور، واكتشاف ما حصل، لكن إلى الآن لم يصدر عن الجهات الرسمية أي تعليق بهذا الخصوص، غير أن البرنامج النووي الليبي (للنظام السابق) تم تفكيكه بمعية المجتمع الدولي، وبمعرفتهم، علاوة على أنه كان جزءا من البرنامج المتفق عليه من أجل رفع العقوبات عن ليبيا".
خبير: تحديد سقف السعر للنفط الروسي هو تحكمي لا علاقة له بقيم السوق
تعتزم مجموعة السبع إبقاء سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وقد تزامن ذلك مع إعلان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط تحدده دول مجموعة السبع. وأن سقف أسعار النفط الروسي تم وضعه بحرية تامة من وجهة نظر دول مجموعة السبع.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ "حصاد الأسبوع"، الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد النجار، قائلا:
"مجموعة الدول الصناعية الكبرى هي أكذوبة كبرى ولا سيما أن الناتج الصناعي الصيني للصناعات التحويلية فقط يعادل ناتج الدول الست الكبرى. إن وضع سقف لسعر النفط الروسي هذا ضد كل ما ادعته الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب حول حرية التجارة وأن الأسعار تتحدد وفقا لأسعار العرض والطلب، فما يجري هو تحديد تحكمي لا علاقة له بقيم السوق التي صدعوا رؤوسنا بها، أما بالنسبة لروسيا فهي ليست دولة عديمة الخيارات، فهي أعلنت بشكل واضح أنها لن تصدر النفط لأي دولة تضع سقفا لسعر النفط الروسي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...