https://sputnikarabic.ae/20230316/دولتان-عربيتان-ضمن-قائمة-الدول-الأكثر-تلوثا-للهواء-في-العالم-1074805541.html

دولتان عربيتان ضمن قائمة الدول الأكثر تلوثا للهواء في العالم

دولتان عربيتان ضمن قائمة الدول الأكثر تلوثا للهواء في العالم

نشرت شركة سويسرية تعنى بقضايا تنقية الهواء قائمة بأكثر دول العالم التي صنّف هواؤها بالملّوث. 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T08:58+0000

2023-03-16T08:58+0000

2023-03-16T08:58+0000

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بحسب التقرير الذي نشرته شركة IQ Air السويسرية، عن الدول الأكثر تلوثاً في العالم لعام 2022، والذي تمّ تحليل البيانات لأكثر من 30 ألف محطة مراقبة جودة الهواء عبر 7323 موقعًا في 131 دولة وإقليمًا ومنطقة في العالم من قبل علماء جودة الهواء.وجاء التصنيف كالآتي:1- تشاد: وصلت نسبة تلوث الهواء لـ89.7 ميكروغرام/متر مكعب، أي أعلى بـ17 مرة من تعلميات منظمة الصحة العالمية PM2.5 السنوية.2- العراق: بنسبة تلوث بلغت 80.1 ميكروغرام/متر مكعب، أي أعلى بـ16 مرة من نسبة إرشادات منظمة الصحة العالمية PM2.5 السنوية.3- باكستان: بنسبة تلوث بلغت 70.9 ميكروغرام/متر مكعب أي أعلى بـ14 مرة من نسبة إرشادات منظمة الصحة العالمية PM2.5 السنوية.4- البحرين: بنسبة تلوث بلغت 66.6 ميكروغرام/متر مكعب، أي أعلى بـ13 مرة من نسبة إرشادات منظمة الصحة العالمية PM2.5 السنوية.5- بنغلاديش: بنسبة تلوث بلغت 65.8 ميكروغرام/متر مكعب، أي أعلى بـ13 مرة من نسبة إرشادات منظمة الصحة العالمية PM2.5 السنوية.وبحسب التقرير، فإن أكثر من 90 في المئة من الدول والمناطق التي تمت دراسة تلوث الهواء فيها، كانت أعلى من النسبة الإرشادية السنوية التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية للجسيمات الدقيقة PM2.5 البالغة 5 ميكروغرامات/متر مكعب سنويا.

https://sputnikarabic.ae/20221201/دراسة-جديدة-تكشف-علاقة-تلوث-الهواء-بوفاة-مليون-جنين-في-137-دولة-كل-عام-1070720556.html

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