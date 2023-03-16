https://sputnikarabic.ae/20230316/رئيسة-مجلس-الفدرالية-الروسي-تنقل-لتبون-دعوة-رسمية-من-بوتين-لزيارة-روسيا-1074813915.html

رئيسة مجلس الفدرالية الروسي تنقل لتبون دعوة رسمية من بوتين لزيارة روسيا

رئيسة مجلس الفدرالية الروسي تنقل لتبون دعوة رسمية من بوتين لزيارة روسيا

نقلت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا والمشاركة في قمة... 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T13:29+0000

2023-03-16T13:29+0000

2023-03-16T14:41+0000

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الجزائر - سبوتنيك. أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أنها نقلت إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا، والمشاركة في قمة "روسيا - أفريقيا" المقرر عقدها في يوليو / تموز المقبل.وأضافت "عبرت للرئيس تبون عن شكرنا الكبير على الموقف المتزن للجزائر تجاه الأحداث الإقليمية والدولية، وتمسك الجزائر بالعلاقات الحسنة مع روسيا الاتحادية".وتابعت ماتفيينكو "نحن في روسيا نؤيد رغبة الجزائر في الانضمام لمجموعة بريكس"، التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.واستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في العاصمة الجزائر، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو.وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، وعبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وعمار بلاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.وحضر اللقاء عن الجانب الروسي، سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، فاليريان شوفاييف.وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو قد وصلت، أمس الأربعاء، على رأس وفد برلماني وحكومي رفيع إلى الجزائر العاصمة، في زيارة عمل ستستمر حتى الـ17 من مارس / آذار الجاري.وأكد بيان مجلس الأمة الجزائري أن زيارة رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي جاءت بدعوة من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين، مشيرًا إلى أن المجلسين تربطهما مذكرة تفاهم، أبرمت في الجزائر في مايو / أيار عام 2014.

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