https://sputnikarabic.ae/20230316/رئيسة-مجلس-الفدرالية-الروسي-تنقل-لتبون-دعوة-رسمية-من-بوتين-لزيارة-روسيا-1074813915.html
رئيسة مجلس الفدرالية الروسي تنقل لتبون دعوة رسمية من بوتين لزيارة روسيا
رئيسة مجلس الفدرالية الروسي تنقل لتبون دعوة رسمية من بوتين لزيارة روسيا
نقلت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا والمشاركة في قمة... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T13:29+0000
2023-03-16T13:29+0000
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الجزائر - سبوتنيك. أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أنها نقلت إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا، والمشاركة في قمة "روسيا - أفريقيا" المقرر عقدها في يوليو / تموز المقبل.وأضافت "عبرت للرئيس تبون عن شكرنا الكبير على الموقف المتزن للجزائر تجاه الأحداث الإقليمية والدولية، وتمسك الجزائر بالعلاقات الحسنة مع روسيا الاتحادية".وتابعت ماتفيينكو "نحن في روسيا نؤيد رغبة الجزائر في الانضمام لمجموعة بريكس"، التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.واستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في العاصمة الجزائر، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو.وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، وعبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وعمار بلاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.وحضر اللقاء عن الجانب الروسي، سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، فاليريان شوفاييف.وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو قد وصلت، أمس الأربعاء، على رأس وفد برلماني وحكومي رفيع إلى الجزائر العاصمة، في زيارة عمل ستستمر حتى الـ17 من مارس / آذار الجاري.وأكد بيان مجلس الأمة الجزائري أن زيارة رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي جاءت بدعوة من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين، مشيرًا إلى أن المجلسين تربطهما مذكرة تفاهم، أبرمت في الجزائر في مايو / أيار عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20230316/تبون-يستقبل-رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-1074811998.html
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العالم العربي, روسيا, الجزائر
العالم العربي, روسيا, الجزائر
رئيسة مجلس الفدرالية الروسي تنقل لتبون دعوة رسمية من بوتين لزيارة روسيا
13:29 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 14:41 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
نقلت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا والمشاركة في قمة روسيا – أفريقيا.
الجزائر - سبوتنيك. أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أنها نقلت إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا، والمشاركة في قمة "روسيا - أفريقيا" المقرر عقدها في يوليو / تموز المقبل.
وقالت ماتفيينكو، في تصريحات صحفية عقب لقائها مع تبون في الجزائر العاصمة، "نقلت رسالة من الرئيس بوتين إلى الرئيس تبون تتضمن الدعوة الرسمية لزيارة روسيا الاتحادية، والمشاركة في قمة روسيا - أفريقيا".
وأضافت "عبرت للرئيس تبون عن شكرنا الكبير على الموقف المتزن للجزائر تجاه الأحداث الإقليمية والدولية، وتمسك الجزائر بالعلاقات الحسنة مع روسيا الاتحادية".
وتابعت ماتفيينكو "نحن في روسيا نؤيد رغبة الجزائر في الانضمام لمجموعة بريكس"، التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
واستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في العاصمة الجزائر، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو.
ونشرت الرئاسة الجزائرية صورا لاستقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو.
وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، وعبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وعمار بلاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وحضر اللقاء عن الجانب الروسي، سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، فاليريان شوفاييف.
وأعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الخميس، أن روسيا والجزائر تعملان على تعديل صياغة وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة المرتقب إبرامها بين البلدين، مشيرةً إلى أنه سيجري توقيعها قريبًا.
وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو قد وصلت، أمس الأربعاء، على رأس وفد برلماني وحكومي رفيع إلى الجزائر العاصمة، في زيارة عمل ستستمر حتى الـ17 من مارس / آذار الجاري.
وأكد بيان مجلس الأمة الجزائري أن زيارة رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي جاءت بدعوة من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين، مشيرًا إلى أن المجلسين تربطهما مذكرة تفاهم، أبرمت في الجزائر في مايو / أيار عام 2014.