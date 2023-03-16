https://sputnikarabic.ae/20230316/رئيس-المخابرات-السعودية-الأسبق-نسمع-عن-تحضير-إسرائيل-لضرب-إيران-منذ-2005-ولم-يحدث-1074800086.html

رئيس المخابرات السعودية الأسبق: نسمع عن تحضير إسرائيل لضرب إيران منذ 2005 ولم يحدث

رئيس المخابرات السعودية الأسبق: نسمع عن تحضير إسرائيل لضرب إيران منذ 2005 ولم يحدث

قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق إن الحديث الإسرائيلي عن استهداف إيران بضربة عسكرية حديث قديم ويكرر منذ أكثر من 18 سنة ولم يحدث. 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T07:43+0000

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وأضاف الفيصل في مقابلة مع قناة "فرانس 24": "منذ 2005 كان هناك دائما على الأخبار بنحو ما أن إسرائيل تحضر لضربة ضد إيران وهذا لم يحدث لذا فلا نعلم..".وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتفاق بين السعودية وإيران قد يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى توجيه ضربة لإيران لأنه لا يرى حلا آخر حول برنامج طهران النووي، أكد الفيصل أن إسرائيل لا تحتاج لمبرر لضرب إيران، وقال: "أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس بحاجة لعذر إذا أراد أن يضرب إيران".وعن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل أكد الفيصل أن هناك شروطا وضعتها بلاده لتطبيع علاقتها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الشروط معلنة من قبل المسؤولين في المملكة.وقال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: "الشروط معروفة، وهي إيجاد دولة فلسطينية ذات سيادة وذات حدود معترف بها وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، هذه هي شروط المملكة التي وضعت في المبادرة العربية التي أطلقها الملك الراحل عبدالله".ولفت، ردا على ما إذا كان من الممكن أن يكون هناك تطبيع دون تحقيق هذه الشروط، إلى أن "هذا الكلام (الشروط) صدر من المسؤولين وليس مني أنا، فأنا أصدق المسؤولين عندما يقولون هذا الكلام، وما يصدر في الصحافة هو كلام صحافة لا يعتد به... دائما أقول، انتظروا البيان الرسمي".ووقعت الإمارات والبحرين على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.وتلاهما السودان الذي وقع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.

https://sputnikarabic.ae/20230315/مسؤول-أمريكي-الاتفاق-السعودي-الإيراني-لا-يشكل-عائقا-أمام-تطبيع-العلاقات-بين-المملكة-وإسرائيل-1074753184.html

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