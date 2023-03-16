https://sputnikarabic.ae/20230316/روسيا-تصف-رفض-الدنمارك-السماح-لموسكو-بالتحقيق-في-حادثة-التيار-الشمالي-بالاحتيال-1074830234.html
روسيا تصف رفض الدنمارك السماح لموسكو بالتحقيق في حادثة "التيار الشمالي" بالاحتيال
روسيا تصف رفض الدنمارك السماح لموسكو بالتحقيق في حادثة "التيار الشمالي" بالاحتيال
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو تعتبر رفض كوبنهاغن السماح لروسيا بالمشاركة بالتحقيق في تفجيرات "التيار... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T19:25+0000
2023-03-16T19:25+0000
2023-03-16T19:31+0000
روسيا
العالم
التيار الشمالي
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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت زاخاروفا في مقابلة مع قناة "روسيا-1" أن عدم مشاركة روسيا في التحقيقات هي عملية احتيال، عملية احتيال حقيقية، هي لعبة ملاهي، وفي رأيي، لم يجربها أحد منذ فترة طويلة، لكنهم يلعبونها لأنفسهم، ولكن القصة مع تفجيرات "التيار الشمالي" لن تكون لها نفس الخاتمة، كالعديد من القصص الأخرى التي يتم دفنها والتخلص منها".ووفقا له، يتم في الدنمارك والسويد وألمانيا، احترام سيادة القانون، لذلك يمكن الوثوق بتحقيقاتهم.في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا عرضت على السلطات الدنماركية تشكيل مجموعة دولية من الخبراء وإجراء مسح لخطوط " التيار الشمالي"، لكنها تلقت إجابة غامضة.ووقعت الهجمات الإرهابية في 26 سبتمير/ أيلول 2022، على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي1 و2"، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن تكون عملية التخريب "مستهدفة" وبفعل فاعل.وفي وقت لاحق، اعترف محققون ألمان بأن ممثلي إحدى الدول الغربية قد يكونون وراء تفجيرات أنابيب الغاز.من جهتها وصفت موسكو الانفجارات بالهجوم الإرهابي الواضح.
https://sputnikarabic.ae/20230315/دعم-الألمان-لكييف-قد-يتضاءل-وسط-تقارير-حول-وقوف-أوكرانيا-وراء-تفجيرات-التيار-الشمالي-1074748637.html
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روسيا, العالم, التيار الشمالي
روسيا, العالم, التيار الشمالي
روسيا تصف رفض الدنمارك السماح لموسكو بالتحقيق في حادثة "التيار الشمالي" بالاحتيال
19:25 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 19:31 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو تعتبر رفض كوبنهاغن السماح لروسيا بالمشاركة بالتحقيق في تفجيرات "التيار الشمالي" بالاحتيال والغش.
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت زاخاروفا في مقابلة مع قناة "روسيا-1" أن عدم مشاركة روسيا في التحقيقات هي عملية احتيال، عملية احتيال حقيقية، هي لعبة ملاهي، وفي رأيي، لم يجربها أحد منذ فترة طويلة، لكنهم يلعبونها لأنفسهم، ولكن القصة مع تفجيرات "التيار الشمالي" لن تكون لها نفس الخاتمة، كالعديد من القصص الأخرى التي يتم دفنها والتخلص منها".
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "لوكال الدنمارك" نقلاً عن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، أن كوبنهاغن لن تسمح لموسكو بالمشاركة في التحقيق في تفجير "التيار الشمالي".
ووفقا له، يتم في الدنمارك والسويد وألمانيا، احترام سيادة القانون، لذلك يمكن الوثوق بتحقيقاتهم.
في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا عرضت على السلطات الدنماركية تشكيل مجموعة دولية من الخبراء وإجراء مسح لخطوط " التيار الشمالي"، لكنها تلقت إجابة غامضة.
ووقعت الهجمات الإرهابية في 26 سبتمير/ أيلول 2022، على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي1 و2"، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن تكون عملية التخريب "مستهدفة" وبفعل فاعل.
وفي وقت لاحق، اعترف محققون ألمان بأن ممثلي إحدى الدول الغربية قد يكونون وراء تفجيرات أنابيب الغاز.
من جهتها وصفت موسكو الانفجارات بالهجوم الإرهابي الواضح.