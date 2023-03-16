عربي
https://sputnikarabic.ae/20230316/روسيا-على-اتصال-مع-الولايات-المتحدة-لمنع-وقوع-حوادث-1074796077.html
روسيا على اتصال مع الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث
روسيا على اتصال مع الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن روسيا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T00:01+0000
2023-03-16T00:01+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101650/16/1016501656_0:234:2725:1766_1920x0_80_0_0_d4f0eb974c9f920b25180c361958f616.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان "نحن لا نسعى إلى صراع مع قوة نووية. نواصل الاتصالات، بما في ذلك من خلال وزارة الدفاع ، من أجل منع الاصطدامات غير المقصودة. أود أن يكون لدى الساسة الأميركيين نفس الموقف تجاه العلاقات مع روسيا ".وفقا له، روسيا فعلت كل ما بوسعها لمنع حادثة 14 مارس فوق البحر الأسود.وفي وقت سابق، صرح أنطونوف بأن روسيا لا تريد "مواجهة" مع الولايات المتحدة، وذلك بعد استدعائه إلى وزارة الخارجية الأمريكية لما يزيد قليلا عن نصف ساعة إثر إسقاط مسيرة أميركية فوق البحر الأسود بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان.يذكر أن القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، أعلنت، يوم الثلاثاء، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" نفذتا "اعتراضا غير آمن" لطائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9"، كانت تحلق فوق البحر الأسود، مضيفة أن إحدى الطائرات الروسية، اصطدمت بالطائرة المسيرة، ملحقة بها أضرارا دفعت القوات الأمريكية إلى إسقاط الطائرة المسيرة في المياه الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/الدفاع-الروسية-تم-تسجيل-تحليق-مسيرة-أمريكية-باتجاه-الحدود-الروسية-في-منطقة-القرم-1074743269.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101650/16/1016501656_28:0:2695:2000_1920x0_80_0_0_11c49f8207eb734ec9d6775ed8b85e0a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا على اتصال مع الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث

00:01 GMT 16.03.2023
© Sputnik . Vladimir Pesna / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© Sputnik . Vladimir Pesna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن روسيا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان "نحن لا نسعى إلى صراع مع قوة نووية. نواصل الاتصالات، بما في ذلك من خلال وزارة الدفاع ، من أجل منع الاصطدامات غير المقصودة. أود أن يكون لدى الساسة الأميركيين نفس الموقف تجاه العلاقات مع روسيا ".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
الدفاع الروسية: رصد تحليق مسيرة أمريكية باتجاه الحدود الروسية صباح اليوم
14 مارس, 18:45 GMT
وفقا له، روسيا فعلت كل ما بوسعها لمنع حادثة 14 مارس فوق البحر الأسود.
وفي وقت سابق، صرح أنطونوف بأن روسيا لا تريد "مواجهة" مع الولايات المتحدة، وذلك بعد استدعائه إلى وزارة الخارجية الأمريكية لما يزيد قليلا عن نصف ساعة إثر إسقاط مسيرة أميركية فوق البحر الأسود بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان.
يذكر أن القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، أعلنت، يوم الثلاثاء، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" نفذتا "اعتراضا غير آمن" لطائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9"، كانت تحلق فوق البحر الأسود، مضيفة أن إحدى الطائرات الروسية، اصطدمت بالطائرة المسيرة، ملحقة بها أضرارا دفعت القوات الأمريكية إلى إسقاط الطائرة المسيرة في المياه الدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала