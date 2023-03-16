https://sputnikarabic.ae/20230316/روسيا-على-اتصال-مع-الولايات-المتحدة-لمنع-وقوع-حوادث-1074796077.html
روسيا على اتصال مع الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث
روسيا على اتصال مع الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن روسيا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T00:01+0000
2023-03-16T00:01+0000
2023-03-16T00:01+0000
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سلاح روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان "نحن لا نسعى إلى صراع مع قوة نووية. نواصل الاتصالات، بما في ذلك من خلال وزارة الدفاع ، من أجل منع الاصطدامات غير المقصودة. أود أن يكون لدى الساسة الأميركيين نفس الموقف تجاه العلاقات مع روسيا ".وفقا له، روسيا فعلت كل ما بوسعها لمنع حادثة 14 مارس فوق البحر الأسود.وفي وقت سابق، صرح أنطونوف بأن روسيا لا تريد "مواجهة" مع الولايات المتحدة، وذلك بعد استدعائه إلى وزارة الخارجية الأمريكية لما يزيد قليلا عن نصف ساعة إثر إسقاط مسيرة أميركية فوق البحر الأسود بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان.يذكر أن القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، أعلنت، يوم الثلاثاء، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" نفذتا "اعتراضا غير آمن" لطائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9"، كانت تحلق فوق البحر الأسود، مضيفة أن إحدى الطائرات الروسية، اصطدمت بالطائرة المسيرة، ملحقة بها أضرارا دفعت القوات الأمريكية إلى إسقاط الطائرة المسيرة في المياه الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/الدفاع-الروسية-تم-تسجيل-تحليق-مسيرة-أمريكية-باتجاه-الحدود-الروسية-في-منطقة-القرم-1074743269.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا على اتصال مع الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث
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أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن روسيا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف في بيان "نحن لا نسعى إلى صراع مع قوة نووية. نواصل الاتصالات، بما في ذلك من خلال وزارة الدفاع ، من أجل منع الاصطدامات غير المقصودة. أود أن يكون لدى الساسة الأميركيين نفس الموقف تجاه العلاقات مع روسيا ".
وفقا له، روسيا فعلت كل ما بوسعها لمنع حادثة 14 مارس فوق البحر الأسود.
وفي وقت سابق، صرح أنطونوف بأن روسيا لا تريد "مواجهة" مع الولايات المتحدة،
وذلك بعد استدعائه إلى وزارة الخارجية الأمريكية لما يزيد قليلا عن نصف ساعة إثر إسقاط مسيرة أميركية فوق البحر الأسود بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان.
يذكر أن القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، أعلنت، يوم الثلاثاء، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" نفذتا "اعتراضا غير آمن" لطائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9"، كانت تحلق فوق البحر الأسود، مضيفة أن إحدى الطائرات الروسية، اصطدمت بالطائرة المسيرة، ملحقة بها أضرارا دفعت القوات الأمريكية إلى إسقاط الطائرة المسيرة في المياه الدولية.