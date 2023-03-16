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https://sputnikarabic.ae/20230316/زلزال-قوي-يضرب-شمال-غربي-إيران-1074824104.html
زلزال قوي يضرب شمال غربي إيران
زلزال قوي يضرب شمال غربي إيران
تعرضت مدينة خوي الإيرانية الواقعة شمال غربي البلاد، اليوم الخميس، إلى زلزال قوي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T16:56+0000
2023-03-16T16:59+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، عن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن الزلزال وقع عند الساعة الثالثة و17 دقيقة عصر اليوم، وفي عمق 16 كم عن السطح.وأفاد بيان مركز رصد الزلازل الإيراني أن الزلزال وقع في مدينة خوي شمالي محافظة آذربيجان الغربية، وهي المحافظة الواقعة شمال غربي إيران، مضيفا أنه تم تحديد بؤرة الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.96 درجة، والعرض الشمالي 38.44 درجة.يذكر أن مدينة خوي قد شهدت في الثامن والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 447 آخرين.وأكد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، آنذاك، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض.تعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، إذ تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسية. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في إيران، وثمانية قتلى في العراق.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2003، دمر زلزال مدينة بام التاريخية في محافظة كرمان الجنوبية الشرقية، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص على الأقل.وفي يونيو/ حزيران 1990، أسفر زلزال بلغت قوته 7.4 درجة عن مقتل 40 ألف شخص، وإصابة أكثر من 300 ألف وتشريد 500 ألف في شمال البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230129/إيران-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-خوي-إلى-7-قتلى-وإصابة-أكثر-من-440-آخرين-1072826579.html
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زلزال, إيران, العالم, الأخبار
زلزال, إيران, العالم, الأخبار

زلزال قوي يضرب شمال غربي إيران

16:56 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 16:59 GMT 16.03.2023)
© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA تداعيات زلزال ضرب شمال غرب إيران، 29 يناير 2023
تداعيات زلزال ضرب شمال غرب إيران، 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA
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تعرضت مدينة خوي الإيرانية الواقعة شمال غربي البلاد، اليوم الخميس، إلى زلزال قوي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، عن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن الزلزال وقع عند الساعة الثالثة و17 دقيقة عصر اليوم، وفي عمق 16 كم عن السطح.
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
إيران... ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال خوي إلى 7 قتلى وإصابة أكثر من 440 آخرين
29 يناير, 00:09 GMT
وأفاد بيان مركز رصد الزلازل الإيراني أن الزلزال وقع في مدينة خوي شمالي محافظة آذربيجان الغربية، وهي المحافظة الواقعة شمال غربي إيران، مضيفا أنه تم تحديد بؤرة الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.96 درجة، والعرض الشمالي 38.44 درجة.
يذكر أن مدينة خوي قد شهدت في الثامن والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 447 آخرين.
وأكد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، آنذاك، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض.
تعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، إذ تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسية. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في إيران، وثمانية قتلى في العراق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2003، دمر زلزال مدينة بام التاريخية في محافظة كرمان الجنوبية الشرقية، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص على الأقل.
وفي يونيو/ حزيران 1990، أسفر زلزال بلغت قوته 7.4 درجة عن مقتل 40 ألف شخص، وإصابة أكثر من 300 ألف وتشريد 500 ألف في شمال البلاد.
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