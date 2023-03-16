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https://sputnikarabic.ae/20230316/شمخاني-لنظيره-الإماراتي-اعتبر-زياتي-بداية-مرحلة-جديدة-من-العلاقات-السياسية-والاقتصادية-والأمنية-1074810977.html
شمخاني لنظيره الإماراتي: أعتبر زيارتي بداية مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية
شمخاني لنظيره الإماراتي: أعتبر زيارتي بداية مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية
بحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، مع مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T12:14+0000
2023-03-16T12:15+0000
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وقال شمخاني، خلال اللقاء الذي عقد في أبو ظبي، إن "الخلافات الموجودة بين دول الخليج، تعتبر مانعا قويا أمام التنمية الاقتصادية لدول المنطقة وهي تصب في مصلحة الأعداء"، معتبرًا زيارته للإمارات منطلقا لبدء فصل جديد من العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين.وأضاف أنه "من أجل الخروج من التحديات التي تواجهنا جميعا في المنطقة يجب أن نستبدل العداء والتباعد بالتعاون والتقارب"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وكان رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني أكد، في وقت سابق اليوم، أن "هدف طهران من دبلوماسية الجوار هو إيجاد منطقة قوية".وقال شمخاني، في تصريحات قبل مغادرته طهران، إن "المنطقة يمكنها أن تشهد تطورات جديدة في العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف إذا توصلت الدول فيها إلى عقيدة أنها لا يمكنها تحقيق الأمن والاستقرار إلا عبر إنشاء منطقة قوية"، وذلك حسب قناة العالم الإيرانية.وأضاف أن "إيران والإمارات لديهما العديد من الشراكات الاقتصادية والسياسية والأمنية وتعزيزها بحاجة إلى مواصلة التشاور بين كبار مسؤولي البلدين".والأسبوع الماضي، أعلنت كل من إيران والسعودية في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين.ووفق البيان المشترك، فإن "استئناف الحوار بين طهران والرياض يأتي استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني"، خلال لقاءات ومفاوضات إيرانية سعودية جرت ما بين 6 و10 آذار/مارس الجاري في بكين، ومثّل شمخاني الجانب الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20230316/البرلمان-الإيراني-علاقاتنا-مع-الإمارات-قوية-لكن-أبوظبي-ارتكبت-خطأ-استراتيجيا-1074808171.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, السعودية, أخبار السعودية اليوم

شمخاني لنظيره الإماراتي: أعتبر زيارتي بداية مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية

12:14 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 12:15 GMT 16.03.2023)
© AFP 2023 / ATTA KENAREمستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد خلال لقائه سكرتير الأمن القومي الإيراني علي شمخاني
مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد خلال لقائه سكرتير الأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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بحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، مع مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال شمخاني، خلال اللقاء الذي عقد في أبو ظبي، إن "الخلافات الموجودة بين دول الخليج، تعتبر مانعا قويا أمام التنمية الاقتصادية لدول المنطقة وهي تصب في مصلحة الأعداء"، معتبرًا زيارته للإمارات منطلقا لبدء فصل جديد من العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أنه "من أجل الخروج من التحديات التي تواجهنا جميعا في المنطقة يجب أن نستبدل العداء والتباعد بالتعاون والتقارب"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
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وكان رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني أكد، في وقت سابق اليوم، أن "هدف طهران من دبلوماسية الجوار هو إيجاد منطقة قوية".
وقال شمخاني، في تصريحات قبل مغادرته طهران، إن "المنطقة يمكنها أن تشهد تطورات جديدة في العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف إذا توصلت الدول فيها إلى عقيدة أنها لا يمكنها تحقيق الأمن والاستقرار إلا عبر إنشاء منطقة قوية"، وذلك حسب قناة العالم الإيرانية.
وأضاف أن "إيران والإمارات لديهما العديد من الشراكات الاقتصادية والسياسية والأمنية وتعزيزها بحاجة إلى مواصلة التشاور بين كبار مسؤولي البلدين".
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والأسبوع الماضي، أعلنت كل من إيران والسعودية في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين.
ووفق البيان المشترك، فإن "استئناف الحوار بين طهران والرياض يأتي استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني"، خلال لقاءات ومفاوضات إيرانية سعودية جرت ما بين 6 و10 آذار/مارس الجاري في بكين، ومثّل شمخاني الجانب الإيراني.
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