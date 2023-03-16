https://sputnikarabic.ae/20230316/صحيفة-إسرائيلية-تحذر-من-أن-رمضان-2023-سيكون-الأكثر-تفجرا-1074807416.html
صحيفة إسرائيلية تحذر من أن رمضان 2023 سيكون "الأكثر تفجرا"
صحيفة إسرائيلية تحذر من أن رمضان 2023 سيكون "الأكثر تفجرا"
حذرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الخميس، من أن شهر رمضان 2023، سيكون "الأكثر تفجرًا"، في ظل توتر الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
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وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية من أن الوضع في رمضان 2023 سيكون "أكثر تفجرًا من أي وقت مضى، في ظل تصاعد العمليات الفلسطينية وضعف السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية"، على حد تعبير الصحيفة.وسلطت صحيفة "إسرائيل هيوم" على الأحداث التي شهدتها المنطقة، بالتزامن مع توثيق العلاقات بين "حزب الله" في لبنان وحركة حماس، التي سرّعت في الفترة الأخيرة من تموضعها هناك وخاصة في مخيمات صور وصيدا.واستنكرت الصحيفة أن "صالح العاروري، المسؤول عن النشاط الخارجي للذراع العسكري لحركة حماس، يسعى لتثبيت جهة إضافية ضد إسرائيل تستخدم في حالة التصعيد من غزة أو الضفة"، زاعمة أن "العاروري جنّد المئات من الفلسطينيين ودرّبهم على إطلاق الصواريخ وإعداد وزرع العبوات الناسفة".وشددت الصحيفة على خطورة أن تعمل حركة حماس على "جر حدود الشمال وحزب الله إلى تصعيد غير مرغوب فيه، قد يؤثر على لبنان ويطوله الخراب".وفي وقت سابق، أسفر اقتحام للقوات الإسرائيلية للمنطقة الشرقية من نابلس عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن الإصابات وقعت مساء أمس الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف.وأضاف جبريل أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال الاقتحام، واثنين بقنابل الغاز باليد، وأصيب سادس بشظية في الوجه، ونحو 52 مواطنًا بحالات اختناق نتيجة الغاز السام، فيما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.
https://sputnikarabic.ae/20230312/مقتل-وإصابة-6-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1074630996.html
https://sputnikarabic.ae/20230316/اليونيفيل-لم-نلحظ-عبورا-للخط-الأزرق-بين-لبنان-وإسرائيل-1074802923.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
صحيفة إسرائيلية تحذر من أن رمضان 2023 سيكون "الأكثر تفجرا"
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حذرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الخميس، من أن شهر رمضان 2023، سيكون "الأكثر تفجرًا"، في ظل توتر الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية
من أن الوضع في رمضان 2023 سيكون "أكثر تفجرًا من أي وقت مضى، في ظل تصاعد العمليات الفلسطينية وضعف السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية"، على حد تعبير الصحيفة.
وسلطت صحيفة "إسرائيل هيوم" على الأحداث التي شهدتها المنطقة، بالتزامن مع توثيق العلاقات بين "حزب الله" في لبنان وحركة حماس، التي سرّعت في الفترة الأخيرة من تموضعها هناك وخاصة في مخيمات صور وصيدا.
واستنكرت الصحيفة أن "صالح العاروري، المسؤول عن النشاط الخارجي للذراع العسكري لحركة حماس، يسعى لتثبيت جهة إضافية ضد إسرائيل تستخدم في حالة التصعيد من غزة أو الضفة"، زاعمة أن "العاروري جنّد المئات من الفلسطينيين ودرّبهم على إطلاق الصواريخ وإعداد وزرع العبوات الناسفة".
وشددت الصحيفة على خطورة أن تعمل حركة حماس على "جر حدود الشمال وحزب الله إلى تصعيد غير مرغوب فيه، قد يؤثر على لبنان ويطوله الخراب".
وفي وقت سابق، أسفر اقتحام للقوات الإسرائيلية للمنطقة الشرقية من نابلس عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية
"وفا" عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن الإصابات وقعت مساء أمس الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف.
وأضاف جبريل أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال الاقتحام، واثنين بقنابل الغاز باليد، وأصيب سادس بشظية في الوجه، ونحو 52 مواطنًا بحالات اختناق نتيجة الغاز السام، فيما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.