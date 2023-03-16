https://sputnikarabic.ae/20230316/صفارات-الإنذار-تدوّي-في-عدة-مقاطعات-في-شرق-أوكرانيا-1074834203.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات شرقي أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات شرقي أوكرانيا
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في عدة مقاطعات بشرق أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T22:56+0000
2023-03-16T22:56+0000
2023-03-16T23:10+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061834853_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82584e9364eabba6e40764955b4c11ec.jpg
موسكو - سبوتنيك. وبحسب خريطة الإنذار دوت صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في جمهورية دونيتسك.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230316/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-ياسينوفاتايا-بجمهورية-دونيتسك-بـ6-قذائف-عيار-155-ملم-يستخدمها-الناتو-1074833946.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061834853_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fab2aabd1bf26a5cfcfcbe198a5fb438.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, العالم
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات شرقي أوكرانيا
22:56 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 23:10 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في عدة مقاطعات بشرق أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.
موسكو - سبوتنيك
. وبحسب خريطة الإنذار دوت صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في جمهورية دونيتسك.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية
خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.