https://sputnikarabic.ae/20230316/عبد-اللهيان-العلاقات-بين-طهران-ووكالة-الطاقة-الذرية-تسير-في-الطريق-الصحيح-1074830446.html
عبد اللهيان: العلاقات بين طهران ووكالة الطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح
عبد اللهيان: العلاقات بين طهران ووكالة الطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن العلاقات بين طهران والوكالة... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T19:15+0000
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طهران - سبوتنيك. وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان أن عبد اللهيان وبوريل بحثا باتصالهما المحادثات النووية، والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأكد عبد اللهيان أن "العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح".بدوره، أشار بوريل إلى جهوده كمنسق "من أجل تسريع المحادثات النووية والمبادرة العملية لإنهاء المحادثات"، كما وصف التعاون بين إيران والوكالة بأنه "خطوة إيجابية إلى الأمام".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع عام 2015، بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230315/إيران-مستقبل-الاتفاق-النووي-رمادي-واتخذنا-خطوة-إلى-الأمام-لحل-القضايا-العالقة-1074760172.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتفاق النووي الإيراني, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتفاق النووي الإيراني, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
عبد اللهيان: العلاقات بين طهران ووكالة الطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح
19:15 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 19:17 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح.
طهران - سبوتنيك
. وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان أن عبد اللهيان وبوريل بحثا باتصالهما المحادثات النووية، والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد عبد اللهيان أن "العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح".
بدوره، أشار بوريل إلى جهوده كمنسق "من أجل تسريع المحادثات النووية والمبادرة العملية لإنهاء المحادثات"، كما وصف التعاون بين إيران والوكالة بأنه "خطوة إيجابية إلى الأمام".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي
، الموقّع عام 2015، بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران
بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.