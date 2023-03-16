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https://sputnikarabic.ae/20230316/علماء-روس-يكتشفون-ارتباطا-بين-الاكتئاب-لدى-المرأة-ومشكلات-القلب-1074814853.html
علماء روس يكتشفون ارتباطا بين الاكتئاب لدى المرأة ومشكلات القلب
علماء روس يكتشفون ارتباطا بين الاكتئاب لدى المرأة ومشكلات القلب
وجد علماء من الجامعة الروسية "تيومين" الطبية علاقة بين الاكتئاب ومخاطر القلب والأوعية الدموية لدى النساء. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T13:55+0000
2023-03-16T13:55+0000
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روسيا
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وذكر العلماء أن الاضطرابات الاكتئابية غالبا ما ترتبط مع مجموعة كاملة من الأمراض الخطيرة للقلب والأوعية الدموية ونظام التمثيل الغذائي.متلازمة التمثيل الغذائيمتلازمة التمثيل الغذائي تنطوي على انتهاك التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات وزيادة حادة في وزن الجسم، وانخفاض في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم الشرياني مما يجعل من الصعب مكافحة مظاهره الحادة.وجد فريق من المتخصصين في هذا الموضوع أن النساء يصبن أكثر من الرجال بالاضطرابات النفسية وأمراض الجسم مثل متلازمة التمثيل الغذائي، وزيادة مستويات الكوليسترول وتفاقم أعراض ارتفاع ضغط الدم الشرياني.يقول أستاذ قسم أمراض وجراحة القلب في جامعة "تيومين" الطبية أليكسي إيفانوف: "المرضى الذين يعانون من الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون والسمنة".وبيّن العلماء أن مرضى ارتفاع ضغط الدم الذين لا يعانون من أعراض الاكتئاب هم أقل عرضة للإصابة بصعوبات في الوصول إلى مستوى ضغط دم طبيعي بمساعدة الأدوية.ويعتقد الخبراء أن دراسة أوسع للاضطرابات النفسية لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياني، والكشف عنها وتصحيحها في الوقت المناسب سيقلل من خطر التطور والوفيات من أمراض القلب والأوعية الدموية.
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علماء روس يكتشفون ارتباطا بين الاكتئاب لدى المرأة ومشكلات القلب

13:55 GMT 16.03.2023
© Sputnikعلماء روس
علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
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وجد علماء من الجامعة الروسية "تيومين" الطبية علاقة بين الاكتئاب ومخاطر القلب والأوعية الدموية لدى النساء.
وذكر العلماء أن الاضطرابات الاكتئابية غالبا ما ترتبط مع مجموعة كاملة من الأمراض الخطيرة للقلب والأوعية الدموية ونظام التمثيل الغذائي.

متلازمة التمثيل الغذائي

متلازمة التمثيل الغذائي تنطوي على انتهاك التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات وزيادة حادة في وزن الجسم، وانخفاض في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم الشرياني مما يجعل من الصعب مكافحة مظاهره الحادة.

تعتبر اضطرابات الاكتئاب والقلق أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا، فوفقًا لخبراء منظمة الصحة العالمية، إن ما يقرب الـ 50 % من سكان العالم تعرضو ولو مرة واحدة على الأقل في حياتهم للاضطرابات العصبية والنفسية.

وجد فريق من المتخصصين في هذا الموضوع أن النساء يصبن أكثر من الرجال بالاضطرابات النفسية وأمراض الجسم مثل متلازمة التمثيل الغذائي، وزيادة مستويات الكوليسترول وتفاقم أعراض ارتفاع ضغط الدم الشرياني.
يقول أستاذ قسم أمراض وجراحة القلب في جامعة "تيومين" الطبية أليكسي إيفانوف: "المرضى الذين يعانون من الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون والسمنة".
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وأضاف إيفانوف: "بالنسبة للرجال، لم يتم العثور على هذا الارتباط في الواقع".
وبيّن العلماء أن مرضى ارتفاع ضغط الدم الذين لا يعانون من أعراض الاكتئاب هم أقل عرضة للإصابة بصعوبات في الوصول إلى مستوى ضغط دم طبيعي بمساعدة الأدوية.
ويعتقد الخبراء أن دراسة أوسع للاضطرابات النفسية لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياني، والكشف عنها وتصحيحها في الوقت المناسب سيقلل من خطر التطور والوفيات من أمراض القلب والأوعية الدموية.
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