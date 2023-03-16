https://sputnikarabic.ae/20230316/فرنسا-تكشف-عن-وصول-مجموعة-من-دبابات-أي-إم-إكس--10-آر-سي-إلى-أوكرانيا-1074821941.html
فرنسا تكشف عن وصول مجموعة من دبابات "أي إم إكس -10 آر سي" إلى أوكرانيا
فرنسا تكشف عن وصول مجموعة من دبابات "أي إم إكس -10 آر سي" إلى أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورن، اليوم الخميس، أن الدفعة الأولى من الدبابات "أي إم إكس -10 آر سي" وصلت إلى أوكرانيا، وبعض المركبات هي بالفعل موجودة... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T16:03+0000
2023-03-16T16:03+0000
2023-03-16T16:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وذكرت صحيفة "لوفيغاردو" نقلا عن وزير الدفاع الفرنسي أن فترة الإرسال كانت طويلة بسبب شروط تدريب الجيش الأوكراني، الذي كان يتدرب للعمل على الدبابات في مدرسة "الفرسان" في مدينة سومور الفرنسية.ونوّهت الصحيفة إلى أنه لا تزال الكمية الدقيقة للمعدات التي تم وضعها تحت تصرف الجيش الأوكراني غير معروفة.وفي يناير/ كانون الثاني، أعلن ليكورن أن الدبابات من طراز "أي إم إكس -10 آر سي" ستصل إلى أوكرانيا في غضون شهرين، ولكن تاريخ تسليمها النهائي إلى الأراضي الأوكرانية كان يؤجل باستمرار.وفي وقت سابق، قررت السويد إرسال ثماني مدافع من طراز "آرتشر" ذاتية الدفع إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تطلب الحكومة نقل 10 دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230316/كولونيل-أمريكي-يعلن-عن-قرب-سقوط-أوكرانيا-دون-إرسال-قوات-الناتو-1074813986.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
فرنسا تكشف عن وصول مجموعة من دبابات "أي إم إكس -10 آر سي" إلى أوكرانيا
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أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورن، اليوم الخميس، أن الدفعة الأولى من الدبابات "أي إم إكس -10 آر سي" وصلت إلى أوكرانيا، وبعض المركبات هي بالفعل موجودة على خط المواجهة في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "لوفيغاردو" نقلا عن وزير الدفاع الفرنسي أن فترة الإرسال كانت طويلة بسبب شروط تدريب الجيش الأوكراني، الذي كان يتدرب للعمل على الدبابات في مدرسة "الفرسان" في مدينة سومور الفرنسية.
وبحسب الصحيفة، صرّح الوزير أن باريس تدرس أيضا إمكانية إرسال دفعة ثانية من المعدات.
ونوّهت الصحيفة إلى أنه لا تزال الكمية الدقيقة للمعدات التي تم وضعها تحت تصرف الجيش الأوكراني غير معروفة.
وفي يناير/ كانون الثاني، أعلن ليكورن أن الدبابات من طراز "أي إم إكس -10 آر سي" ستصل إلى أوكرانيا في غضون شهرين، ولكن تاريخ تسليمها النهائي إلى الأراضي الأوكرانية كان يؤجل باستمرار.
وفي وقت سابق، قررت السويد إرسال ثماني مدافع من طراز "آرتشر" ذاتية الدفع إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تطلب الحكومة نقل 10 دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.