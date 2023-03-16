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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230316/فرنسا-تكشف-عن-وصول-مجموعة-من-دبابات-أي-إم-إكس--10-آر-سي-إلى-أوكرانيا-1074821941.html
فرنسا تكشف عن وصول مجموعة من دبابات "أي إم إكس -10 آر سي" إلى أوكرانيا
فرنسا تكشف عن وصول مجموعة من دبابات "أي إم إكس -10 آر سي" إلى أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورن، اليوم الخميس، أن الدفعة الأولى من الدبابات "أي إم إكس -10 آر سي" وصلت إلى أوكرانيا، وبعض المركبات هي بالفعل موجودة... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T16:03+0000
2023-03-16T16:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وذكرت صحيفة "لوفيغاردو" نقلا عن وزير الدفاع الفرنسي أن فترة الإرسال كانت طويلة بسبب شروط تدريب الجيش الأوكراني، الذي كان يتدرب للعمل على الدبابات في مدرسة "الفرسان" في مدينة سومور الفرنسية.ونوّهت الصحيفة إلى أنه لا تزال الكمية الدقيقة للمعدات التي تم وضعها تحت تصرف الجيش الأوكراني غير معروفة.وفي يناير/ كانون الثاني، أعلن ليكورن أن الدبابات من طراز "أي إم إكس -10 آر سي" ستصل إلى أوكرانيا في غضون شهرين، ولكن تاريخ تسليمها النهائي إلى الأراضي الأوكرانية كان يؤجل باستمرار.وفي وقت سابق، قررت السويد إرسال ثماني مدافع من طراز "آرتشر" ذاتية الدفع إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تطلب الحكومة نقل 10 دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230316/كولونيل-أمريكي-يعلن-عن-قرب-سقوط-أوكرانيا-دون-إرسال-قوات-الناتو-1074813986.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

فرنسا تكشف عن وصول مجموعة من دبابات "أي إم إكس -10 آر سي" إلى أوكرانيا

16:03 GMT 16.03.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورن، اليوم الخميس، أن الدفعة الأولى من الدبابات "أي إم إكس -10 آر سي" وصلت إلى أوكرانيا، وبعض المركبات هي بالفعل موجودة على خط المواجهة في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "لوفيغاردو" نقلا عن وزير الدفاع الفرنسي أن فترة الإرسال كانت طويلة بسبب شروط تدريب الجيش الأوكراني، الذي كان يتدرب للعمل على الدبابات في مدرسة "الفرسان" في مدينة سومور الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، صرّح الوزير أن باريس تدرس أيضا إمكانية إرسال دفعة ثانية من المعدات.

ونوّهت الصحيفة إلى أنه لا تزال الكمية الدقيقة للمعدات التي تم وضعها تحت تصرف الجيش الأوكراني غير معروفة.
وفي يناير/ كانون الثاني، أعلن ليكورن أن الدبابات من طراز "أي إم إكس -10 آر سي" ستصل إلى أوكرانيا في غضون شهرين، ولكن تاريخ تسليمها النهائي إلى الأراضي الأوكرانية كان يؤجل باستمرار.
وفي وقت سابق، قررت السويد إرسال ثماني مدافع من طراز "آرتشر" ذاتية الدفع إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تطلب الحكومة نقل 10 دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى كييف.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كولونيل أمريكي يعلن عن قرب سقوط أوكرانيا دون إرسال قوات الناتو
13:31 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
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