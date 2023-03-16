https://sputnikarabic.ae/20230316/قطار-يحمل-مواد-خطرة-يخرج-عن-مساره-في-الولايات-المتحدة-1074798664.html
قطار يحمل مواد خطرة يخرج عن مساره في الولايات المتحدة
قطار يحمل مواد خطرة يخرج عن مساره في الولايات المتحدة
خرج قطار شحن يحمل مواد خطرة عن مساره، بالقرب من بلدة توبوك في مقاطعة موهافي بولاية أريزونا الأمريكية. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T06:43+0000
2023-03-16T06:43+0000
2023-03-16T06:43+0000
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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أنيتا مورتنسن المتحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة موهافي قولها إن "القطار خرج عن القضبان بالقرب من حدود ولاية أريزونا مع كاليفورنيا ونيفادا مساء الأربعاء".وأضافت المتحدثة مورتنسن أنه ليس لديها بيانات عن انسكاب أو تسريبات محتملة للمواد الخطرة الناتجة عن حادث القطار.يذكر أنه في وقت سابق من مارس/ آذار الماضي، خرج قطار عن قضبان السكة الحديدية في ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في ثاني حادث من نوعه يتعلق بالسكك الحديدية في تلك الولاية خلال شهر تقريبا.وقالت شركة "نورفولك ساوثرن" المشغلة للقطار في بيان، إن 20 عربة من قطار مؤلف من 212 عربة خرجت عن القضبان، أمس السبت، أثناء توجهه جنوبا بالقرب من مدينة سبرينغفيلد.وأضافت أن القطار لم يكن يحمل أي مواد خطرة، ولم يصب أحد بأذى، ولم يذكر البيان الأسباب التي أدت لخروج القطار عن مساره، فيما أفادت السلطات المحلية بأن المسعفين في مكان الحادث عملوا على التأكد من عدم وجود مواد سامة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
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قطار يحمل مواد خطرة يخرج عن مساره في الولايات المتحدة
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خرج قطار شحن يحمل مواد خطرة عن مساره، بالقرب من بلدة توبوك في مقاطعة موهافي بولاية أريزونا الأمريكية.
ونقلت صحيفة
"نيويورك تايمز" عن أنيتا مورتنسن المتحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة موهافي قولها إن "القطار خرج عن القضبان بالقرب من حدود ولاية أريزونا مع كاليفورنيا ونيفادا مساء الأربعاء".
وأضافت المتحدثة مورتنسن أنه ليس لديها بيانات عن انسكاب أو تسريبات محتملة للمواد الخطرة الناتجة عن حادث القطار.
يذكر أنه في وقت سابق من مارس/ آذار الماضي، خرج قطار عن قضبان السكة الحديدية في ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في ثاني حادث من نوعه يتعلق بالسكك الحديدية في تلك الولاية خلال شهر تقريبا.
وقالت
شركة "نورفولك ساوثرن" المشغلة للقطار في بيان، إن 20 عربة من قطار مؤلف من 212 عربة خرجت عن القضبان، أمس السبت، أثناء توجهه جنوبا بالقرب من مدينة سبرينغفيلد.
وأضافت أن القطار لم يكن يحمل أي مواد خطرة، ولم يصب أحد بأذى، ولم يذكر البيان الأسباب التي أدت لخروج القطار عن مساره
، فيما أفادت السلطات المحلية بأن المسعفين في مكان الحادث عملوا على التأكد من عدم وجود مواد سامة.