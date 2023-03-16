https://sputnikarabic.ae/20230316/ماكرون-يهدد-بحل-مجلس-النواب-في-حال-فشل-تبني-مشروع-قانون-إصلاح-النظام-التقاعدي-1074797134.html
ماكرون يهدد بحل مجلس النواب في حال فشل تبني مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي
ماكرون يهدد بحل مجلس النواب في حال فشل تبني مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي
أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون، هدد بحل مجلس النواب في حال فشل تبنّي مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T02:49+0000
2023-03-16T02:49+0000
2023-03-16T02:49+0000
إيمانويل ماكرون
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باريس - سبوتنيك. ونقلت قناة "بي إف إم تي في " الفرنسية عن مصدر حكومي قوله ، إن "ماكرون تحدث عن إمكانية حل مجلس النواب في حال فشل مشروع القانون حول الإصلاح التقاعدي، أثناء اجتماعه مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن والوزراء الذين لهم علاقة بالإصلاح، مساء الأربعاء".وأضاف المصدر أن المشاورات لا تزال مستمرة من أجل حشد التأييد للإصلاح.وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاح يتضمن زيادة سن التقاعد إلى 64 سنة، ما قد أثار موجة من الاحتجاجات لدى الفرنسيين، حيث جرت في الفترة الأخيرة مظاهرات حاشدة في كافة أنحاء البلاد.ومن المقرر أن يجري التصويت النهائي في مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالإصلاح التقاعدي اليوم الخميس.
https://sputnikarabic.ae/20230207/-ألوف-المتظاهرين-يجوبون-أنحاء-فرنسا-ضد-رفع-سن-التقاعد-1073241808.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
ماكرون يهدد بحل مجلس النواب في حال فشل تبني مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي
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أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون، هدد بحل مجلس النواب في حال فشل تبنّي مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي.
باريس - سبوتنيك
. ونقلت قناة "بي إف إم تي في " الفرنسية عن مصدر حكومي قوله ، إن "ماكرون تحدث عن إمكانية حل مجلس النواب في حال فشل مشروع القانون حول الإصلاح التقاعدي، أثناء اجتماعه مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن والوزراء الذين لهم علاقة بالإصلاح، مساء الأربعاء".
وأضاف المصدر أن المشاورات لا تزال مستمرة من أجل حشد التأييد للإصلاح.
وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاح يتضمن زيادة سن التقاعد إلى 64 سنة،
ما قد أثار موجة من الاحتجاجات لدى الفرنسيين، حيث جرت في الفترة الأخيرة مظاهرات حاشدة في كافة أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن يجري التصويت النهائي في مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالإصلاح التقاعدي اليوم الخميس.