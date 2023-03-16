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مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة "يونيمس" في جنوب السودان لمدة عام آخر، ليستمر وجودها حتى 15 مارس/ آذار 2024 . 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T13:48+0000
2023-03-16T13:48+0000
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وصوت 13 من أصل 15 عضوا في المجلس لتمديد تفويض البعثة، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.ومهمة البعثة بموجب قرار مجلس الأمن هي حماية المدنيين وتحسين ظروف إيصال المساعدات الإنسانية ودعم تنفيذ عملية السلام ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والإبلاغ عنها.والبعثة هي الأكثر كلفة في الأمم المتحدة بميزانية تصل إلى 1.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحافظ على "مستويات قوتها بحد أقصى يبلغ 17 ألف جندي و2.101 من أفراد الشرطة".
https://sputnikarabic.ae/20230216/وزير-خارجية-جنوب-السودان-جوبا-تلقت-دعوة-إلى-قمة-روسيا-أفريقيا-وستؤكد-مشاركتها-بحلول-الوقت-1073593579.html
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أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

13:48 GMT 16.03.2023
© AFP 2023 / Nhac Nguyenالقوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تسير في مسيرة رافعة الأعلام قبل مغادرتها هانوي في 27 أبريل 2022.
القوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تسير في مسيرة رافعة الأعلام قبل مغادرتها هانوي في 27 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / Nhac Nguyen
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وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة "يونيمس" في جنوب السودان لمدة عام آخر، ليستمر وجودها حتى 15 مارس/ آذار 2024 .
وصوت 13 من أصل 15 عضوا في المجلس لتمديد تفويض البعثة، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ومهمة البعثة بموجب قرار مجلس الأمن هي حماية المدنيين وتحسين ظروف إيصال المساعدات الإنسانية ودعم تنفيذ عملية السلام ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والإبلاغ عنها.
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والبعثة هي الأكثر كلفة في الأمم المتحدة بميزانية تصل إلى 1.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحافظ على "مستويات قوتها بحد أقصى يبلغ 17 ألف جندي و2.101 من أفراد الشرطة".
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