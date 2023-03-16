https://sputnikarabic.ae/20230316/مجلس-الأمن-الدولي-يمدد-مهمة-بعثة-الأمم-المتحدة-في-جنوب-السودان-1074815395.html
مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة "يونيمس" في جنوب السودان لمدة عام آخر، ليستمر وجودها حتى 15 مارس/ آذار 2024 . 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T13:48+0000
2023-03-16T13:48+0000
2023-03-16T13:48+0000
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وصوت 13 من أصل 15 عضوا في المجلس لتمديد تفويض البعثة، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.ومهمة البعثة بموجب قرار مجلس الأمن هي حماية المدنيين وتحسين ظروف إيصال المساعدات الإنسانية ودعم تنفيذ عملية السلام ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والإبلاغ عنها.والبعثة هي الأكثر كلفة في الأمم المتحدة بميزانية تصل إلى 1.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحافظ على "مستويات قوتها بحد أقصى يبلغ 17 ألف جندي و2.101 من أفراد الشرطة".
https://sputnikarabic.ae/20230216/وزير-خارجية-جنوب-السودان-جوبا-تلقت-دعوة-إلى-قمة-روسيا-أفريقيا-وستؤكد-مشاركتها-بحلول-الوقت-1073593579.html
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أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
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وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة "يونيمس" في جنوب السودان لمدة عام آخر، ليستمر وجودها حتى 15 مارس/ آذار 2024 .
وصوت 13 من أصل 15 عضوا في المجلس لتمديد تفويض البعثة، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ومهمة البعثة بموجب قرار مجلس الأمن هي حماية المدنيين وتحسين ظروف إيصال المساعدات الإنسانية ودعم تنفيذ عملية السلام
ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
والإبلاغ عنها.
والبعثة هي الأكثر كلفة في الأمم المتحدة
بميزانية تصل إلى 1.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحافظ على "مستويات قوتها بحد أقصى يبلغ 17 ألف جندي و2.101 من أفراد الشرطة".