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https://sputnikarabic.ae/20230316/محمد-بن-زايد-يستقبل-علي-شمخاني-ويبحثان-دعم-السلام-في-المنطقة-1074814707.html
محمد بن زايد يستقبل علي شمخاني ويبحثان دعم السلام في المنطقة
محمد بن زايد يستقبل علي شمخاني ويبحثان دعم السلام في المنطقة
استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الذي يزور أبو ظبي حاليا. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T13:40+0000
2023-03-16T13:40+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة".وبحث الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها للتنمية والازدهار.وبحث شمخاني، في وقت سابق اليوم، مع مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال إن "الخلافات الموجودة بين دول الخليج، تعتبر مانعا قويا أمام التنمية الاقتصادية لدول المنطقة وهي تصب في مصلحة الأعداء"، معتبرًا زيارته للإمارات منطلقا لبدء فصل جديد من العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين.وأضاف أنه "من أجل الخروج من التحديات التي تواجهنا جميعا في المنطقة يجب أن نستبدل العداء والتباعد بالتعاون والتقارب"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان إيران والسعودية في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين.ووفق البيان المشترك، فإن "استئناف الحوار بين طهران والرياض يأتي استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني"، خلال لقاءات ومفاوضات إيرانية سعودية جرت ما بين 6 و10 آذار/ مارس الجاري في بكين، ومثّل شمخاني الجانب الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20230315/إيران-شمخاني-يتوجه-إلى-الإمارات-في-زيارة-رسمية-ويلتقي-مع-محمد-بن-زايد-1074755824.html
https://sputnikarabic.ae/20230311/وزير-خارجية-الإمارات-اتفاق-السعودية-وإيران-خطوة-مهمة-للمنطقة-نحو-الاستقرار-والازدهار-1074597632.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار

محمد بن زايد يستقبل علي شمخاني ويبحثان دعم السلام في المنطقة

13:40 GMT 16.03.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
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استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الذي يزور أبو ظبي حاليا.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة".
وبحث الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها للتنمية والازدهار.
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
إيران: شمخاني يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية ويلتقي مع محمد بن زايد
أمس, 08:58 GMT
وبحث شمخاني، في وقت سابق اليوم، مع مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال إن "الخلافات الموجودة بين دول الخليج، تعتبر مانعا قويا أمام التنمية الاقتصادية لدول المنطقة وهي تصب في مصلحة الأعداء"، معتبرًا زيارته للإمارات منطلقا لبدء فصل جديد من العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أنه "من أجل الخروج من التحديات التي تواجهنا جميعا في المنطقة يجب أن نستبدل العداء والتباعد بالتعاون والتقارب"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
وزير خارجية الإمارات: اتفاق السعودية وإيران خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار
11 مارس, 09:02 GMT
يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان إيران والسعودية في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين.
ووفق البيان المشترك، فإن "استئناف الحوار بين طهران والرياض يأتي استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني"، خلال لقاءات ومفاوضات إيرانية سعودية جرت ما بين 6 و10 آذار/ مارس الجاري في بكين، ومثّل شمخاني الجانب الإيراني.
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