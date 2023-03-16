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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230316/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-السابق-بايدن-يريد-هزيمة-روسيا-لكنه-يخشى-انتصار-أوكرانيا-1074798126.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: بايدن يريد "هزيمة "روسيا لكنه يخشى "انتصار" أوكرانيا
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: بايدن يريد "هزيمة "روسيا لكنه يخشى "انتصار" أوكرانيا
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يريد "هزيمة " روسيا لكنه يخشى "انتصار" أوكرانيا. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T05:53+0000
2023-03-16T05:53+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وكتب بولتون في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال" الأمريكية، "يريد بايدن أن "تهزم" روسيا، لكنه على ما يبدو يخشى أن "تنتصر" أوكرانيا في حقيقة الأمر".وأضاف: "وإذا (بايدن) كان يثق بالموقف الرسمي لأمريكا، وهو استعادة سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا – فيجب عليه تأكيده ووضع خطة لتحقيقه (انتصار أوكرانيا)، وإذا لم يثق به، فيجب عليه قول ذلك".ووفقًا لبولتون، سياسة البيت الأبيض تنحصر في دعم الدفاع الأوكراني، لكنها ليست كافية لكي تكون "فعالة للغاية".وأشار إلى أن الذخائر المهمة حيويا يتم استنفادها في الولايات المتحدة، في حين لا تزال القدرات لإعادة إمدادها غير كافية. وأكد أن نقص الاحتياطات يعزز الانعزاليين الذين لا يريدون مساعدة أوكرانيا بالدرجة الأولى.وتساءل بولتون لماذا التورط الأوكراني المحتمل في تفجيرات "السيل الشمالي" يجب أن يهدد المساعدات الخارجية لذلك البلد.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230316/بشار-الأسد-المناطق-الجديدة-التي-ضمتها-روسيا-مؤخرا-تابعة-لها-بحكم-التاريخ-1074796429.html
https://sputnikarabic.ae/20230316/روسيا-على-اتصال-مع-الولايات-المتحدة-لمنع-وقوع-حوادث-1074796077.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: بايدن يريد "هزيمة "روسيا لكنه يخشى "انتصار" أوكرانيا

05:53 GMT 16.03.2023
© AP Photo / Mark Humphrey المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون
 المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Mark Humphrey
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صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يريد "هزيمة " روسيا لكنه يخشى "انتصار" أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وكتب بولتون في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال" الأمريكية، "يريد بايدن أن "تهزم" روسيا، لكنه على ما يبدو يخشى أن "تنتصر" أوكرانيا في حقيقة الأمر".
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وأضاف: "وإذا (بايدن) كان يثق بالموقف الرسمي لأمريكا، وهو استعادة سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا – فيجب عليه تأكيده ووضع خطة لتحقيقه (انتصار أوكرانيا)، وإذا لم يثق به، فيجب عليه قول ذلك".
ووفقًا لبولتون، سياسة البيت الأبيض تنحصر في دعم الدفاع الأوكراني، لكنها ليست كافية لكي تكون "فعالة للغاية".
وأشار إلى أن الذخائر المهمة حيويا يتم استنفادها في الولايات المتحدة، في حين لا تزال القدرات لإعادة إمدادها غير كافية. وأكد أن نقص الاحتياطات يعزز الانعزاليين الذين لا يريدون مساعدة أوكرانيا بالدرجة الأولى.
وتساءل بولتون لماذا التورط الأوكراني المحتمل في تفجيرات "السيل الشمالي" يجب أن يهدد المساعدات الخارجية لذلك البلد.
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وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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