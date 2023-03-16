https://sputnikarabic.ae/20230316/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-السابق-بايدن-يريد-هزيمة-روسيا-لكنه-يخشى-انتصار-أوكرانيا-1074798126.html

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: بايدن يريد "هزيمة "روسيا لكنه يخشى "انتصار" أوكرانيا

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: بايدن يريد "هزيمة "روسيا لكنه يخشى "انتصار" أوكرانيا

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يريد "هزيمة " روسيا لكنه يخشى "انتصار" أوكرانيا. 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T05:53+0000

2023-03-16T05:53+0000

2023-03-16T05:53+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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واشنطن - سبوتنيك. وكتب بولتون في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال" الأمريكية، "يريد بايدن أن "تهزم" روسيا، لكنه على ما يبدو يخشى أن "تنتصر" أوكرانيا في حقيقة الأمر".وأضاف: "وإذا (بايدن) كان يثق بالموقف الرسمي لأمريكا، وهو استعادة سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا – فيجب عليه تأكيده ووضع خطة لتحقيقه (انتصار أوكرانيا)، وإذا لم يثق به، فيجب عليه قول ذلك".ووفقًا لبولتون، سياسة البيت الأبيض تنحصر في دعم الدفاع الأوكراني، لكنها ليست كافية لكي تكون "فعالة للغاية".وأشار إلى أن الذخائر المهمة حيويا يتم استنفادها في الولايات المتحدة، في حين لا تزال القدرات لإعادة إمدادها غير كافية. وأكد أن نقص الاحتياطات يعزز الانعزاليين الذين لا يريدون مساعدة أوكرانيا بالدرجة الأولى.وتساءل بولتون لماذا التورط الأوكراني المحتمل في تفجيرات "السيل الشمالي" يجب أن يهدد المساعدات الخارجية لذلك البلد.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم