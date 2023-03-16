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https://sputnikarabic.ae/20230316/مصدر-سعودي-الاتفاق-مع-إيران-ينص-على-حل-الخلافات-مع-كافة-الدول-العربية-1074821782.html
مصدر سعودي: الاتفاق مع إيران ينص على حل الخلافات مع كافة الدول العربية
مصدر سعودي: الاتفاق مع إيران ينص على حل الخلافات مع كافة الدول العربية
عبر مصدر سعودي عن أمله في أن ينعكس اتفاق بلاده مع إيران بشكل إيجابي على الأزمات في المنطقة. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T15:59+0000
2023-03-16T15:59+0000
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وقال المصدر في تصريحات لقناة "العربية/الحدث"، اليوم الخميس: "نأمل أن ينعكس الاتفاق مع إيران إيجابا على كل ملفات وأزمات المنطقة".وأوضح المصدر السعودي أن الاتفاق مع إيران ينص على احترام السيادة ووقف التدخلات.وأوضح أن الاتفاق مع إيران ينص أيضا على حل الخلافات مع كافة الدول العربية والإسلامية.وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة اتفقت مع الجمهورية الإيرانية على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات.وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية توقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين".، مشيرا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230316/مسؤول-سعودي-المملكة-رسمت-استراتيجية-التهدئة-مع-إيران-منذ-عامين-1074816966.html
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السعودية, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم العربي, الأخبار
السعودية, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم العربي, الأخبار

مصدر سعودي: الاتفاق مع إيران ينص على حل الخلافات مع كافة الدول العربية

15:59 GMT 16.03.2023
© AFP 2023 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / AP
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عبر مصدر سعودي عن أمله في أن ينعكس اتفاق بلاده مع إيران بشكل إيجابي على الأزمات في المنطقة.
وقال المصدر في تصريحات لقناة "العربية/الحدث"، اليوم الخميس: "نأمل أن ينعكس الاتفاق مع إيران إيجابا على كل ملفات وأزمات المنطقة".
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
مسؤول سعودي: المملكة رسمت استراتيجية التهدئة مع إيران منذ عامين
14:20 GMT
وأوضح المصدر السعودي أن الاتفاق مع إيران ينص على احترام السيادة ووقف التدخلات.
وأوضح أن الاتفاق مع إيران ينص أيضا على حل الخلافات مع كافة الدول العربية والإسلامية.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة اتفقت مع الجمهورية الإيرانية على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات.
وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.
وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية توقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين".، مشيرا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
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