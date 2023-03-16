https://sputnikarabic.ae/20230316/مقابلة-وكالة-سبوتنيك-مع-الرئيس-السوري-بشار-الأسد---1074801158.html

مقابلة وكالة "سبوتنيك" مع الرئيس السوري بشار الأسد

مقابلة وكالة "سبوتنيك" مع الرئيس السوري بشار الأسد

أجرت وكالة "سبوتنيك" لقاء حصريا مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي وصل إلى موسكو، يوم الثلاثاء 14 مارس/آذار، في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير... 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T08:00+0000

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وأكد الرئيس السوري خلال لقائه مع "سبوتنيك" أن روسيا وسوريا تخططان لـ 40 مشروعا استثماريا، وأن زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في سوريا قد تكون ضرورية في المستقبل، كما أشار الأسد إلى أن اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتبط بانسحاب تركيا من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهاب، وهذه تفاصيل اللقاء الكامل:"سبوتنيك": السيد الرئيس، شكرا جزيلا لك على لقائنا، بعد المحادثات المهمة مع الرئيس بوتين. لقد رافقكم وفد كبير جاء من سوريا إلى موسكو، هذه مفاوضات مهمة للغاية، أخبرنا ما هي النتائج الرئيسية لاجتماعاتكم وما الجديد في العلاقات الروسية - السورية؟الأسد: خلال السنوات الماضية، خلال سنوات الحرب في سوريا، دائما اللقاءات مع الرئيس بوتين تطرق لملفات مهمة.نستطيع أن نقول إن كل الزيارات كانت هامة، ولكن هذه الزيارة كانت تتميز بشيء أكثر أهمية من جانبين:كان لا بد من القيام بالنقاش لتحليل هذا الوضع لنضع تصورا مشتركا سوريا روسيا، نحدد فيه كيف نتعامل مع المرحلة المقبلة. هذا من جانب، من جانب آخر، اجتمعت اللجان المشتركة عدة مرات بين الطرفين الروسي والسوري ولكن لم تكن النتائج بمستوى الطموحات، هناك تبادل تجاري، وتطور، ولكنه ما زال ضعيفا.إذا من الناحية الاقتصادية هو مفصل جديد بالنسبة للعلاقة، لذلك كما قلت أنت في البداية، كان الوفد وفدا كبيرا لأن العمل على هذه الاتفاقية استغرق سنوات وليس أشهر، ولكن العمل المكثف كان خلال الأشهر الأخيرة.النقطة الثانية هي التحولات العالمية. ولكن بالنسبة لنا في سوريا، يهمنا في الدرجة الأولى الموضوع التركي، والمفاوضات مع الطرف التركي، باعتبار تركيا هي جزء من الحرب في سوريا ولديها قوات تحتل أراضينا."سبوتنيك": إذا كان من الممكن أن تحدثنا عن التجارة والتعاون الاقتصادي، هل من الممكن تحديد المبالغ التي تم الاتفاق عليها ضمن الاتفاقية؟الأسد: حاليا تمت دراسة المشاريع، وسيتم توقيع الاتفاقية لاحقا خلال أسابيع، ولكن هذه النقطة تركت لكل مشروع ولكل شركة على حدة، فكل مشروع سيُقيّم بشكل منفصل لاحقا. هذا جزء من آلية متابعة المشاريع وإنجاحها، ولكن تأتي لاحقا.. الفكرة كانت هي أهداف الاتفاقية أكثر ما هي الأرقام حاليا."سبوتنيك": في هذه الأيام، نعبر عن حزننا وندعم شعب سوريا الذي عانى من الزلزال المروع، قدمت روسيا المساعدة، كما قدمت وكالتنا "سبوتنيك" مساهمة وجمعت 25 طناً من المساعدات الإنسانية وسلمناها إلى مستشفى الأطفال في حماة، هل تمت مناقشة تقديم مساعدات إضافية خلال اجتماعكم مع الرئيس بوتين وأثناء اجتماع الوفود للمساعدة في التغلب على تداعيات الزلزال؟الأسد: الحقيقة هذا الموضوع لم يكن هو جوهر المحادثات هذا اليوم. أنا نقلت شكري للرئيس بوتين والحكومة الروسية على مساعداتها، لأن الحكومة الروسية انطلقت بشكل ذاتي منذ الساعات الأولى لمساعدة سوريا وشارك الجيش الروسي في عمليات الإنقاذ، وما زالت هذه المساعدات مستمرة."سبوتنيك": في هذه الأيام سيصادف مرور 20 عاما على هجوم الولايات المتحدة على العراق خلافا لميثاق الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين هناك أعمال عدوانية في جميع أنحاء العالم خلفت الكثير من الضحايا فالناس تموت في سوريا والناس تموت حاليا في دونباس، كل هذا بسبب السياسة العدوانية للولايات المتحدة وحلفائها، كيف يمكن وضع حد لهذا الأمر؟الأسد: أنت بحاجة إلى عدة محاور بالتوازي لكي تصل إلى هذه النتيجة.ما زالت الولايات المتحدة قوة عظمى، ولو أنها قد تكون بانحدار، ولكن لا نستطيع أن نأتي وأن نقول بأن هناك دولة ستوقف هذه العدوانية الأميركية التي استمرت على الأقل لثلاثة عقود منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، وربما أكثر من ذلك، منذ الحرب الكورية.ولكن هناك طرق مختلفة، أولا، إذا كنا نتحدث عن العمل السياسي، لا بد أن يكون هناك تحالف بين عدة دول.من جانب آخر، الأساطيل الأميركية في العالم كلها موجودة لخدمة شيء واحد، كل الحروب التي تقوم بها من أجل شيء واحد هو الدولار الأميركي، وبالتالي، عندما يكون هناك تحالف اقتصادي يوجد بديل للدولار، لأية دولة ترغب.. فعندها لن تكون الولايات المتحدة قادرة على السيطرة على مصير اقتصاد الدول والشعوب، وعندها سيكون هناك نهاية لهذه الحروب.فإذا نحن نتحدث عن سياسي نقدي اقتصادي، هناك دول البريكس كما قلت جزء من هذا التحالف.وهناك تشكّل الوعي العام الدولي، الذي يتشكل تدريجا، وبالتالي خلال فترة من الزمن، الولايات المتحدة التي ستحاصر العالم، ستصبح محاصرة، ستصبح معزولة. وهذه الدولة التي تريد أن تغزو العالم لن يكون بإمكانها، ولن يكون لديها فوائد تجنيها من الغزو، وعندها سيتغير وضع العالم."سبوتنيك": لقد أشرتم إلى العملية العسكرية الخاصة وأن هذا هو أول لقاء بينكم وبين الرئيس بوتين بعد العملية الخاصة، وأعربتم عن دعمكم للإجراءات التي اتخذتها روسيا. أخبرنا من فضلك، كيف يمكن أن يكون هذا الدعم؟ وإذا كان سيذهب مواطنون سوريون للتطوع إلى جانب روسيا في العملية العسكرية الخاصة؟ فكم سيكون عددهم؟"سبوتنيك": إذا تحدثنا عن الدعم السياسي، فهل تعترف سوريا بالمناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا وبالحدود الجديدة لروسيا؟الأسد: نحن اعترفنا بهذه المناطق قبل أن تُضم إلى روسيا، عندما كان هناك استفتاء وأعلنت الاستقلال فاعترفنا بها، وحتى قبل أن يحصل هذا الاستقلال، واستقبلتُ وفدًا من الدونباس قبل الحرب بعدة أشهر، فقلت لهم نحن مستعدون للاعتراف بكم من الآن، ولاحقًا، قلت لهم نحن اعترفنا بكم حتى قبل روسيا. إذن هذا الموضوع بالنسبة لنا واضح منذ البداية، ونحن في مواقفنا لا نتردد. سوريا مواقفها واضحة وفي نفس الوقت حاسمة، ولدينا قناعة بهذا الموضوع، ليس من أجل الصداقة مع روسيا فقط وإنما لأن هذه الأراضي هي أراض روسية، معروف هذا الشيء عبر التاريخ، ونُقلت إلى أوكرانيا ربما منذ حوالي 100 عام أعتقد أيام لينين، وفيها مواطنون روس، هناك حقائق على الأرض تدل على أنها أراض روسية، ونحن مقتنعون بهذا الموقف."سبوتنيك": هل سوريا ستعترف بالحدود الجديدة لروسيا؟"سبوتنيك": إذا تحدثنا عن التداعيات العالمية لهذا الصراع، كثيرون يقولون إنه قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، ما رأيكم؟الأسد: أنا أعتقد أن الحرب العالمية الثالثة قائمة، لكن اختلف الشكل، يعني في السابق كانت الحرب العالمية هي حرب تقليدية، جيوش من عدة دول تعمل ضد عدة دول أخرى. الآن هذا الوضع قائم، ولكن بسبب الأسلحة المتقدمة، وخاصة السلاح النووي، فهناك قوة ردع عن الحرب التقليدية، لذلك تذهب الحروب باتجاه الحروب بالوكالة، لذلك زيلينسكي هو اليوم يقوم بالحرب نيابة عن الغرب، مع جيشه طبعًا من النازيين. نفس الشيء، الإرهابيون هم جيوش تعمل نيابة عن الغرب في سوريا وفي مناطق أخرى."سبوتنيك": سيادة الرئيس، هل تستطيع أن تؤكد لنا ما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الولايات المتحدة الأميركية تواصل تدريب الإرهابيين في قواعدها المتواجدة في الأراضي السورية بشكل غير شرعي مثل التنف مثلًا؟الأسد: نحن على صدام مباشر مع المجموعات الإرهابية القريبة من منطقة التنف، وطبعًا نعرف من خلال هذه الصدامات ومن الأشخاص الذين يُلقى القبض عليهم من أين أتوا. التنف هو عبارة عن معسكر كامل من الإرهابيين ولا يوجد له هدف آخر. ما الذي تستفيده الولايات المتحدة من وجودها في هذه المنطقة في قلب منطقة صحراوية؟ لا شك هي لديها معسكرات للإرهابيين فيها عشرات الآلاف مع عائلاتهم، وتقوم بإرسال هؤلاء الأشخاص من وقت لآخر للقيام بعمليات هجوم على الجيش السوري بهدف تشتيت التشكيلات السورية باتجاهات مختلفة. نحن متأكدون من هذا الشيء والأدلة موجودة على أرض الواقع."سبوتنيك": هل هناك أي معلومات عن نقل مسلحين من هناك (التنف) إلى أوكرانيا؟الأسد: بالنسبة لهذا، لا يوجد لدينا دليل، ولكن هذا هو المتوقع، فالولايات المتحدة تقوم بنقل الإرهابيين من مكان إلى آخر، بالإضافة إلى أن الإرهابيين يتنقلون بشكل طبيعي، ولكن الإرهابيين الموجودين في سوريا هم ممن يُسمون بين قوسين (الإرهابيون الإسلاميون) طبعا الذين يتغطون بالدين."سبوتنيك": هناك مشكلة كبيرة تتمثل في إمكانية وقوع الأسلحة التي يرسلها الغرب بكميات غير محدودة إلى أوكرانيا في أيدي الإرهابيين الدوليين، بما في ذلك في الشرق الأوسط وسوريا، وهي أسلحة كثيرة وقد تكون مضادات جوية حتى، هل لديكم تخوفات من أن الدعم العسكري بالسلاح غير المحدود إلى أوكرانيا قد يصل إلى الشرق الأوسط وهل لديكم تأكيدات حول هذا الأمر؟الأسد: لا يوجد لدينا خوف لسبب بسيط، لأن السلاح الذي سيأتي مباشرة من الغرب لتلك المجموعات الإرهابية هو أكثر بكثير مما سيتسرب، فهذا السلاح سيأتي بكل الأحوال، الولايات المتحدة تبحث دائما عن الإرهابيين لكي تجندهم وتزودهم بكل أنواع الأسلحة، أما إذا كان هناك فساد وبيع وتسرب لأسلحة فهذا يحصل لكنه لن يعادل إلا نسبة بسيطة مما سيأتي بشكل مباشر من الولايات المتحدة إلى تلك المجموعات الإرهابية. طبعا هذا حصل نفسه في سوريا، فرنسا مثلا، أرسلت أحدث أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات للإرهابيين، طبعا بإيعاز أميركي بكل تأكيد، الولايات المتحدة أمنت لهم صواريخ مضادة للطيران حديثة ومتطورة، الأقمار الصناعية كلها في خدمة الإرهابيين، فماذا يعني أن يتسرب القليل من الأسلحة لا شيء، كل شيء متوفر لديهم، هم الجيش البديل للجيش النظامي للولايات المتحدة، ولبقية الدول المشاركة في حلف الناتو هذه هي الحقيقة."سبوتنيك": هذا ربما يستدعي توسيع التعاون العسكري بين روسيا وسوريا، هل نوقش هذا الأمر أيضا؟ هل سيتم توسيع أفق هذا التعاون عبر زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في سوريا على سبيل المثال؟الأسد: طبعا نوقش التعاون العسكري، اليوم كان هناك لقاء بين وزيري الدفاع، لا نعلن عادة ما هو نوع التعاون الذي سنقوم به بيننا وبين روسيا، لأن هذا موضوع عسكري يبقى دائما له نوع من السرية، هذا شيء طبيعي. أما بالنسبة للقواعد العسكرية، فهذا يعود لرؤية مشتركة فيها جانب سياسي وفيها جانب عسكري، من الناحية العسكرية لم يُناقش هذا الموضوع، أما من الناحية السياسية فالنظرة إلى القواعد العسكرية لا يجب أن ترتبط بموضوع مكافحة الإرهاب، مكافحة الإرهاب هي أمر قائم حاليا ولكنه سيكون مؤقت ولا يمكن للوجود العسكري الروسي في أي دولة أن يُبنى على شيء مؤقت، نحن نتحدث عن توازن دولي، وجود روسيا في سوريا له أهمية مرتبطة بتوازن القوى في العالم كدولة موجودة على البحر المتوسط لا يمكن للدول العظمى اليوم أن تحمي نفسها أو أن تلعب دورها من داخل حدودها لا بد أن تلعب الدور من خارج الحدود، من خلال حلفاء موجودين في العالم أو خلال قواعد فنحن نفترض أنه إذا كان هناك رغبة روسية في توسيع القواعد، أو زيادة عددها وهذا موضوع فني أو لوجستي، إذا كان هناك رغبة فهي ضمن هذا الإطار ونعتقد أن توسيع الوجود الروسي في سوريا هو شيء جيد يخدم هذه الفكرة، كما سيكون إذا كان هذا التوسع في دول أخرى ربما في مناطق أخرى سيخدم نفس الفكرة، فنعم، نقول إن هذا شيء قد يكون ضروري في المستقبل."سبوتنيك": إذا تحدثنا عن الأسلحة فرط الصوتية هل تعتقد أنه يمكن نشرها في سوريا عبر سفن روسية مزودة بصواريخ من طراز "تسيركون" على سبيل المثال؟"سبوتنيك": هل تمت مناقشة توريد أنظمة دفاع جوي أخرى إلى سوريا خاصة أن هناك زيادة في الضربات الجوية على الأراضي السورية حاليا؟ هل سيكون هناك منظومات "إس - 400" أو أي أنظمة دفاع جوي أخرى أقصر مدى؟الأسد: كما قلت، حصل لقاء اليوم بين وزيري الدفاع ناقشا فيه كل الجوانب العسكرية ولكن لا يمكن أن نعلن عن ما هي القضايا العسكرية التخصصية التي نوقشت خاصة ما يتعلق بموضوع الأسلحة."سبوتنيك": دعنا نتحدث عن القضايا الاقتصادية التي تمت مناقشتها خلال اجتماعاتكم، لقد قلتم بالفعل إن الاجتماعات تطرقت إلى تطوير التعاون الاقتصادي، ما هي الشركات التي ستكون قادرة على العمل في سوريا الآن بعد توسيع هذا التعاون؟الأسد: اليوم طرحت العناوين المطلوبة وهي عناوين المشاريع، التي تمت مناقشتها من خلال اللجنة المشتركة خلال الأيام الماضية، بعد أن يتم توقيع الاتفاقية سيعلن عن هذه المشاريع، وعندها يمكن للشركات الراغبة أن تتقدم لهذه المشاريع، هذه هي الدينمايكية التي ستعمل بها هذه الاتفاقية، إذا فبالنسبة لأسماء الشركات، والقيمة التقديرية للمشاريع، القيمة الفعلية، سيتم معرفتها لاحقا عندما تتقدم الشركات، وتتم مفاوضات معها حول تلك المشاريع."سبوتنيك": لقد ذكرتم أن العلاقة مع تركيا تشكل قضية مهمة بالنسبة لكم، كيف تساعد موسكو اليوم سوريا وتركيا لتطبيع العلاقات بينهما؟ وهل يمكن أن يتم عقد لقاء بينكم وبين الرئيس أردوغان؟الأسد: بسبب الحرب والدور التركي السلبي في هذه الحرب ودعم تركيا للإرهابيين في سوريا، وبسبب دخول جزء من الجيش التركي إلى الأراضي السورية، لم يكن من الممكن أن يكون هناك تواصل مباشر بيننا وبين الطرف التركي. بالنسبة لنا تركيا هي دولة محتلة، وهنا يكمن الدور الروسي، أو هنا تكمن أهمية الدور الروسي باعتبارهم على علاقة مع الطرف التركي وعلى علاقة جيدة مع الطرف السوري، ونحن نثق بالطرف الروسي، فلعبوا دور الوسيط لتسهيل هذه الاتصالات ولكن ضمن الأسس التي تستند إليها السياسة الروسية وهي احترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، ونبذ الإرهاب، ووحدة الأراضي السورية، وسيادة الدولة السورية على أراضيها، وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية ضمن هذه المبادئ.أما بالنسبة للقاء مع الرئيس أردوغان، فهذا يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية، والتوقف عن دعم الإرهاب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا. هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء بيني وبين أردوغان. عدا عن ذلك، ما هي قيمة هذا اللقاء ولماذا نقوم به إن لم يكن سيحقق نتائج نهائية بالنسبة للحرب في سوريا؟

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