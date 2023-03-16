https://sputnikarabic.ae/20230316/مقترح-سعودي-بالإعلان-عن-يوم-شهيد-الصحة--1074805984.html
مقترح سعودي بالإعلان عن "يوم شهيد الصحة"
مقترح سعودي بالإعلان عن "يوم شهيد الصحة"
اقترحت السعودية تخصيص يوم لـ"شهيد الصحة" في تاريخ 2 مارس/ آذار من كل عام، وذلك خلال انعقاد اجتماع الدورة الثامنة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب في مدينة... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T09:33+0000
2023-03-16T09:33+0000
2023-03-16T09:33+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المقترح قوبل بالترحيب من المجلس، ليكون هذا اليوم مناسبة هامة، يستذكر فيها الوطن العربي جهود الكوادر الطبية في التصدي للجوائح.وجاء المقترح السعودي بعدما أنشأت وزارة الصحة وحدة "شهداء الصحة"، عرفانًا بتضحيات الكوادر الصحية وتفانيهم فــي أعمالهم، حيث تهتم هذه الوحدة بمن توفـوا أثنــاء قيامهم بأداء مهامهم، أو بسبب عدوى.وفي وقت سابق، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن ثقته بأن جائحة فيروس كورونا ستنتهي في عام 2023.وأضاف غيبريسوس، في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، أن عدد الوفيات الأسبوعي بسبب فيروس كورونا، أصبح لأول مرة أقل من العدد عند الإعلان عن الجائحة.يذكر أن السلطات الصينية أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي مرض التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان وسط الصين، وكانت الحالات الأولى مرتبطة بطريقة أو بأخرى في سوق الحيوانات المحلي.
https://sputnikarabic.ae/20230303/السعودية-تهدي-اليمن-30-سيارة-إسعاف-لدعم-القطاع-الصحي-في-البلاد-صور-1074250202.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا, الأخبار
مقترح سعودي بالإعلان عن "يوم شهيد الصحة"
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اقترحت السعودية تخصيص يوم لـ"شهيد الصحة" في تاريخ 2 مارس/ آذار من كل عام، وذلك خلال انعقاد اجتماع الدورة الثامنة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب في مدينة الجزائر العاصمة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية
"واس" أن المقترح قوبل بالترحيب من المجلس، ليكون هذا اليوم مناسبة هامة، يستذكر فيها الوطن العربي جهود الكوادر الطبية في التصدي للجوائح.
وجاء المقترح السعودي بعدما أنشأت وزارة الصحة وحدة "شهداء الصحة"، عرفانًا بتضحيات الكوادر الصحية وتفانيهم فــي أعمالهم، حيث تهتم هذه الوحدة بمن توفـوا أثنــاء قيامهم بأداء مهامهم، أو بسبب عدوى.
وفي وقت سابق، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس
، عن ثقته بأن جائحة فيروس كورونا ستنتهي في عام 2023.
وأضاف غيبريسوس، في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، أن عدد الوفيات الأسبوعي بسبب فيروس كورونا، أصبح لأول مرة أقل من العدد عند الإعلان عن الجائحة.
يذكر أن السلطات الصينية أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي مرض التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان وسط الصين
، وكانت الحالات الأولى مرتبطة بطريقة أو بأخرى في سوق الحيوانات المحلي.