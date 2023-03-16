عربي
https://sputnikarabic.ae/20230316/مقترح-سعودي-بالإعلان-عن-يوم-شهيد-الصحة--1074805984.html
مقترح سعودي بالإعلان عن "يوم شهيد الصحة"
مقترح سعودي بالإعلان عن "يوم شهيد الصحة"
اقترحت السعودية تخصيص يوم لـ"شهيد الصحة" في تاريخ 2 مارس/ آذار من كل عام، وذلك خلال انعقاد اجتماع الدورة الثامنة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب في مدينة... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T09:33+0000
2023-03-16T09:33+0000
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104496/84/1044968427_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_602c3c8c4195945d8d50deaccaef7049.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المقترح قوبل بالترحيب من المجلس، ليكون هذا اليوم مناسبة هامة، يستذكر فيها الوطن العربي جهود الكوادر الطبية في التصدي للجوائح.وجاء المقترح السعودي بعدما أنشأت وزارة الصحة وحدة "شهداء الصحة"، عرفانًا بتضحيات الكوادر الصحية وتفانيهم فــي أعمالهم، حيث تهتم هذه الوحدة بمن توفـوا أثنــاء قيامهم بأداء مهامهم، أو بسبب عدوى.وفي وقت سابق، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن ثقته بأن جائحة فيروس كورونا ستنتهي في عام 2023.وأضاف غيبريسوس، في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، أن عدد الوفيات الأسبوعي بسبب فيروس كورونا، أصبح لأول مرة أقل من العدد عند الإعلان عن الجائحة.يذكر أن السلطات الصينية أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي مرض التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان وسط الصين، وكانت الحالات الأولى مرتبطة بطريقة أو بأخرى في سوق الحيوانات المحلي.
https://sputnikarabic.ae/20230303/السعودية-تهدي-اليمن-30-سيارة-إسعاف-لدعم-القطاع-الصحي-في-البلاد-صور-1074250202.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104496/84/1044968427_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_460faf1a31a401bbd79fe0b6c216dfed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا, الأخبار

مقترح سعودي بالإعلان عن "يوم شهيد الصحة"

09:33 GMT 16.03.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEمستشفى في السعودية - كورونا
مستشفى في السعودية - كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegram
اقترحت السعودية تخصيص يوم لـ"شهيد الصحة" في تاريخ 2 مارس/ آذار من كل عام، وذلك خلال انعقاد اجتماع الدورة الثامنة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب في مدينة الجزائر العاصمة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المقترح قوبل بالترحيب من المجلس، ليكون هذا اليوم مناسبة هامة، يستذكر فيها الوطن العربي جهود الكوادر الطبية في التصدي للجوائح.
وجاء المقترح السعودي بعدما أنشأت وزارة الصحة وحدة "شهداء الصحة"، عرفانًا بتضحيات الكوادر الصحية وتفانيهم فــي أعمالهم، حيث تهتم هذه الوحدة بمن توفـوا أثنــاء قيامهم بأداء مهامهم، أو بسبب عدوى.
أزمة إنسانية مرعبة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
السعودية تهدي اليمن 30 سيارة إسعاف لدعم القطاع الصحي في البلاد... صور
3 مارس, 07:39 GMT
وفي وقت سابق، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن ثقته بأن جائحة فيروس كورونا ستنتهي في عام 2023.
وأضاف غيبريسوس، في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، أن عدد الوفيات الأسبوعي بسبب فيروس كورونا، أصبح لأول مرة أقل من العدد عند الإعلان عن الجائحة.
يذكر أن السلطات الصينية أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي مرض التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان وسط الصين، وكانت الحالات الأولى مرتبطة بطريقة أو بأخرى في سوق الحيوانات المحلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала