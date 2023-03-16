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https://sputnikarabic.ae/20230316/نتنياهو-يصل-إلى-ألمانيا-لبحث-الملف-النووي-الإيراني-وبيع-صواريخ-حيتس-3-1074807997.html
نتنياهو يصل إلى ألمانيا لبحث الملف النووي الإيراني وبيع صواريخ "حيتس 3"
نتنياهو يصل إلى ألمانيا لبحث الملف النووي الإيراني وبيع صواريخ "حيتس 3"
ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصل إلى العاصمة الألمانية، برلين، اليوم الخميس، لمناقشة الملف النووي الإيراني. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T10:59+0000
2023-03-16T10:59+0000
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حيتس 3
الاتفاق النووي الإيراني
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وأفادت القناة السابعة العبرية، اليوم الخميس، أن نتنياهو وصل إلى برلين ومن المقرر أن يعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الألمان الذين يتعاملون مع الملف النووي الإيراني.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو سيلتقي بالمستشار الألماني أولاف شولتس، وسيطلب منه وغيره من المسؤولين في برلين، باعتبارها إحدى الدول الأساسية في الاتحاد الأوروبي أن تتخذ موقفا متشددا ضد النووي الإيراني.وأوضحت القناة العبرية أن نتنياهو سيطلب من القادة الألمان وجوب فرض عقوبات على إيران وتوضيح لطهران أن الاتفاق النووي الحالي لم يعد خيارا في ظل التقدم في البرنامج النووي الإيراني.وأكدت أن نتنياهو سيبحث بيع نظام الصواريخ الدفاعية "حيتس 3"، لافتةً إلى أن الإدارة الأمريكية قد أعطت إسرائيل الضوء الأخضر للصفقة.يشار إلى أنه في الرابع من الشهر الجاري، أكدت وسائل إعلام عبرية أن الإدارة الأمريكية منحت إسرائيل الضوء الأخضر لبيع ألمانيا صواريخ "حيتس 3"، حيث ادعت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن هناك تقدما ملحوظا في صفقة بيع صواريخ "حيتس 3" إلى ألمانيا ودول صديقة أخرى في حلف "الناتو".وذكرت القناة العبرية في موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة الأمريكية قد منحت إسرائيل الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، كما أنه ستسمح أيضا لدول الناتو باستخدام قدرات الصاروخ الإسرائيلي الدفاعي "حيتس 3" لألمانيا.وكانت الصناعات الجوية الإسرائيلية قد أعلنت، غير مرة، أنها قريبة من إبرام صفقة سلاح مع ألمانيا بـ2.5 مليار يورو، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ الصادرات الأمنية الإسرائيلية، وهي صفقة تشمل توفير منظومة "حيتس 3" الجوية الاعتراضية.وأشارت إلى أن تلك الصواريخ الإسرائيلية قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي وفي الفضاء، وهي صفقة تأتي في إطار تغيير ألمانيا لمفهومها العسكري بشأن الأمن القومي بشكل دراماتيكي.
https://sputnikarabic.ae/20230304/إعلام-واشنطن-تعطي-الضوء-الأخضر-لإسرائيل-لبيع-ألمانيا-صواريخ-حيتس-3-1074328948.html
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أخبار ألمانيا, إسرائيل, العالم, الأخبار, حيتس 3, الاتفاق النووي الإيراني
أخبار ألمانيا, إسرائيل, العالم, الأخبار, حيتس 3, الاتفاق النووي الإيراني

نتنياهو يصل إلى ألمانيا لبحث الملف النووي الإيراني وبيع صواريخ "حيتس 3"

10:59 GMT 16.03.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصل إلى العاصمة الألمانية، برلين، اليوم الخميس، لمناقشة الملف النووي الإيراني.
وأفادت القناة السابعة العبرية، اليوم الخميس، أن نتنياهو وصل إلى برلين ومن المقرر أن يعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الألمان الذين يتعاملون مع الملف النووي الإيراني.
صواريخ أرو 3 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
إعلام: واشنطن تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لبيع ألمانيا صواريخ "حيتس 3"
4 مارس, 20:48 GMT
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو سيلتقي بالمستشار الألماني أولاف شولتس، وسيطلب منه وغيره من المسؤولين في برلين، باعتبارها إحدى الدول الأساسية في الاتحاد الأوروبي أن تتخذ موقفا متشددا ضد النووي الإيراني.
وأوضحت القناة العبرية أن نتنياهو سيطلب من القادة الألمان وجوب فرض عقوبات على إيران وتوضيح لطهران أن الاتفاق النووي الحالي لم يعد خيارا في ظل التقدم في البرنامج النووي الإيراني.
وأكدت أن نتنياهو سيبحث بيع نظام الصواريخ الدفاعية "حيتس 3"، لافتةً إلى أن الإدارة الأمريكية قد أعطت إسرائيل الضوء الأخضر للصفقة.
يشار إلى أنه في الرابع من الشهر الجاري، أكدت وسائل إعلام عبرية أن الإدارة الأمريكية منحت إسرائيل الضوء الأخضر لبيع ألمانيا صواريخ "حيتس 3"، حيث ادعت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن هناك تقدما ملحوظا في صفقة بيع صواريخ "حيتس 3" إلى ألمانيا ودول صديقة أخرى في حلف "الناتو".
وذكرت القناة العبرية في موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة الأمريكية قد منحت إسرائيل الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، كما أنه ستسمح أيضا لدول الناتو باستخدام قدرات الصاروخ الإسرائيلي الدفاعي "حيتس 3" لألمانيا.
وكانت الصناعات الجوية الإسرائيلية قد أعلنت، غير مرة، أنها قريبة من إبرام صفقة سلاح مع ألمانيا بـ2.5 مليار يورو، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ الصادرات الأمنية الإسرائيلية، وهي صفقة تشمل توفير منظومة "حيتس 3" الجوية الاعتراضية.
وأشارت إلى أن تلك الصواريخ الإسرائيلية قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي وفي الفضاء، وهي صفقة تأتي في إطار تغيير ألمانيا لمفهومها العسكري بشأن الأمن القومي بشكل دراماتيكي.
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