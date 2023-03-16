https://sputnikarabic.ae/20230316/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-من-الحدود-مع-لبنان-من-نفذ-عملية-مجدو-سيندم-عليها-وسنوجه-ضربة-للمسؤولين-1074809660.html

وزير الدفاع الإسرائيلي من الحدود مع لبنان: من نفذ عملية مجدو سيندم عليها وسنوجه ضربة للمسؤولين

وزير الدفاع الإسرائيلي من الحدود مع لبنان: من نفذ عملية مجدو سيندم عليها وسنوجه ضربة للمسؤولين

تفقد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وكبار قادة الجيش، اليوم الخميس، الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك بعد التفجير في منطقة مجدو". 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T11:29+0000

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وقال غالانت إن "عملية مجدو مركبة ومعقدة وذات خيوط عديدة، لكننا سنصل إلى جميع التفاصيل"، مؤكدًا أنه "تم منع عملية كبيرة وصعبة، تحمل في طياتها ضررا كبيرا"، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.وأعلن أن "من نفّذ عملية مجدو سيندم عليها وسنجد المكان والطريق المناسبين وسنوجه ضربة للمسؤولين".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الأربعاء، أنه "قتل شخصًا كان يحمل حزامًا ناسفًا، وأن التحريات جارية لمعرفة ما إذا كان على صلة بحزب الله".وقال الجيش إن "المشتبه فيه قُتل برصاص قواته في شمال إسرائيل بينما كان يحمل الحزام الناسف"، مضيفًا أنه "يدرس إمكانية أن يكون لحزب الله صلة بهذه الحادثة".وأوضح البيان الذي نشره الجيش على تويتر: "في بداية الأسبوع، تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو (شارع 65)، مما أدى إلى إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة. وعملت القوات الأمنية على تحديد مكان المشتبه به في زرع العبوة".وانفجرت عبوة ناسفة، يوم الاثنين الماضي، قرب مفرق مجيدو في مرج ابن عامر في الشمال، ما بين مدينتي أم الفحم والناصرة.وحظرت الرقابة الإسرائيلية النشر حول تفاصيل التفجير، وسمحت بنشر معلومات تقول إن الانفجار أصاب مركبة عربية يقودها شاب من بلدة سالم المجاورة، يدعى عمر شرف الدين (21 عاما) والذي أصيب بجروح وصفت بالخطيرة.وتصاعدت الانتقادات في الإعلام العبري لتعتيم الحكومة والأجهزة الأمنية على الواقعة، وسط مطالب بالكشف عن حقيقة ما حدث.

https://sputnikarabic.ae/20230316/اليونيفيل-لم-نلحظ-عبورا-للخط-الأزرق-بين-لبنان-وإسرائيل-1074802923.html

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