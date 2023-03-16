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https://sputnikarabic.ae/20230316/وزير-خارجية-تركيا-يزور-مصر-غدا-الجمعة-لإجراء-محادثات-مع-نظيره-المصري-1074832848.html
وزير خارجية تركيا يزور مصر غدا الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره المصري
وزير خارجية تركيا يزور مصر غدا الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره المصري
يتوجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، غدا الجمعة، إلى مصر لإجراء محادثات مع نظيره المصري سامح شكري. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T20:42+0000
2023-03-16T20:42+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال مصدر تركي مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن "تشاووش أوغلو سيتوجه مساء يوم غد الجمعة إلى القاهرة للقاء نظيره المصري سامح شكري".ولم يفصح المصدر عن سبب زيارة تشاووش أوغلو المفاجئة هذه إلى مصر.يشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري وصل إلى تركيا الشهر الماضي وزار منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.كما تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا من نظيره عبد الفتاح السياسي أعرب فيه عن تضامن بلاده مع ضحايا الزلزال، في تواصل هو الثاني بعد المصافحة التي جرت بينهما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.ويشهد التطبيع بين البلدين تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة إخوان المسلمين المطلوبين للسلطات المصرية.وأكدت مصر على وحدة الأراضي السورية مرات عدة، في إشارة إلى اعتراضها على التدخل التركي في الشؤون الداخلية السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230216/مصر-تصف-علاقاتها-مع-تركيا-بـالتاريخية-1073580201.html
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أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

وزير خارجية تركيا يزور مصر غدا الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره المصري

20:42 GMT 16.03.2023
© AP Photo / Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
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حصري
يتوجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، غدا الجمعة، إلى مصر لإجراء محادثات مع نظيره المصري سامح شكري.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال مصدر تركي مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن "تشاووش أوغلو سيتوجه مساء يوم غد الجمعة إلى القاهرة للقاء نظيره المصري سامح شكري".

ولم يفصح المصدر عن سبب زيارة تشاووش أوغلو المفاجئة هذه إلى مصر.

يشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري وصل إلى تركيا الشهر الماضي وزار منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
مصر تصف علاقاتها مع تركيا بـ"التاريخية"
16 فبراير, 06:45 GMT
كما تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا من نظيره عبد الفتاح السياسي أعرب فيه عن تضامن بلاده مع ضحايا الزلزال، في تواصل هو الثاني بعد المصافحة التي جرت بينهما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.

ويشهد التطبيع بين البلدين تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة إخوان المسلمين المطلوبين للسلطات المصرية.

وأكدت مصر على وحدة الأراضي السورية مرات عدة، في إشارة إلى اعتراضها على التدخل التركي في الشؤون الداخلية السورية.
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