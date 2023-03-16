https://sputnikarabic.ae/20230316/وكالة-الطاقة-الذرية-تعلن-اختفاء-25-طن-من-اليورانيوم-من-موقع-في-ليبيا-1074796217.html
وكالة الطاقة الذرية تعلن اختفاء 2.5 طن من اليورانيوم من موقع في ليبيا
وكالة الطاقة الذرية تعلن اختفاء 2.5 طن من اليورانيوم من موقع في ليبيا
قالت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي اختفت من موقع في ليبيا. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T00:24+0000
2023-03-16T00:24+0000
2023-03-16T00:24+0000
وكالة الطاقة الذرية
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الطاقة النووية
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وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للدول الأعضاء في المنظمة إن المفتشين وجدوا يوم الثلاثاء أن 10 براميل تحتوي على تركيز خام اليورانيوم "لم تكن موجودة كما أعلن سابقا" في الموقع في ليبيا.وقال غروسي في بيان إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستجري مزيدا من الأنشطة "لتوضيح ملابسات إزالة المواد النووية وموقعها الحالي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن الموقع.يشار إلى أن ليبيا تخلت في عام 2003 عن برنامج لتطوير أسلحة نووية في ظل حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230304/إيران-تدعو-وكالة-الطاقة-الذرية-للتعامل-بمهنية-في-ملفها-النووي-1074319042.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وكالة الطاقة الذرية, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الطاقة النووية
وكالة الطاقة الذرية, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الطاقة النووية
وكالة الطاقة الذرية تعلن اختفاء 2.5 طن من اليورانيوم من موقع في ليبيا
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قالت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي اختفت من موقع في ليبيا.
وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للدول الأعضاء في المنظمة إن المفتشين وجدوا يوم الثلاثاء أن 10 براميل تحتوي على تركيز خام اليورانيوم "لم تكن موجودة كما أعلن سابقا" في الموقع في ليبيا.
وقال غروسي في بيان إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستجري مزيدا من الأنشطة "لتوضيح ملابسات إزالة المواد النووية وموقعها الحالي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن الموقع.
يشار إلى أن ليبيا تخلت في عام 2003 عن برنامج لتطوير أسلحة نووية في ظل حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة
، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.