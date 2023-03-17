https://sputnikarabic.ae/20230317/أردوغان-يوجه-بإهداء-حذاء-لصحفي-فنلندي-فيديو-1074864104.html
أردوغان يوجه بإهداء حذاء لصحفي فنلندي... فيديو
أردوغان يوجه بإهداء حذاء لصحفي فنلندي... فيديو
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإهداء حذاء لصحفي فنلندي كان يغطي زيارة رئيس بلاده سولي نينيستو إلى أنقرة. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T18:11+0000
2023-03-17T18:11+0000
2023-03-17T18:13+0000
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وظهر أردوغان في مقطع فيديو، اليوم الجمعة، وقد لفت انتباهه الصحفي الذي تبلل حذاؤه خلال حفل استقبال نظيره الفنلندي في المجمع الرئاسي، بحسب وكالة "الأناضول".ووجه الرئيس التركي تعليمات للسكرتير الخاص لرئاسة الجمهورية حسن دوغان، لإهداء الصحفي حذاء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073501441_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c32d93b8c346e640393d4beebdd9f4e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
أردوغان يوجه بإهداء حذاء لصحفي فنلندي... فيديو
18:11 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 18:13 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإهداء حذاء لصحفي فنلندي كان يغطي زيارة رئيس بلاده سولي نينيستو إلى أنقرة.
وظهر أردوغان
في مقطع فيديو، اليوم الجمعة، وقد لفت انتباهه الصحفي الذي تبلل حذاؤه خلال حفل استقبال نظيره الفنلندي في المجمع الرئاسي، بحسب وكالة "الأناضول".
ووجه الرئيس التركي تعليمات للسكرتير الخاص لرئاسة الجمهورية حسن دوغان، لإهداء الصحفي حذاء.