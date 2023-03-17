https://sputnikarabic.ae/20230317/أكبر-مستوردي-الأسلحة-في-أفريقيا-1074852721.html
أكبر مستوردي الأسلحة في أفريقيا
أكبر مستوردي الأسلحة في أفريقيا
كشف تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام " SIPRI"، أن مصر والجزائر والمغرب تعد من أكبر الدول المستوردة للأسلحة في أفريقيا. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T12:45+0000
2023-03-17T12:45+0000
2023-03-17T12:56+0000
العالم
وقف تصدير الأسلحة
مصر
الجزائر
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وأشار التقرير إلى أن مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية من حيث واردات السلاح، بينما تأتي الجزائر والمغرب في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي في القارة السمراء.كما أشار التقرير إلى أنه بين عامي 2018-2022، خفضت هذه البلدان مشترياتها من الأسلحة الرئيسية بنسبة 58% و20% على التوالي. ونتيجة لذلك، انخفضت واردات ما يسمى بالأسلحة الرئيسية إلى أفريقيا بنسبة 40%، مقارنة بالفترة 2013-2017.أفريقيا (جنوب الصحراء)تتصدر أنغولا ونيجيريا ومالي قائمة المستوردين الرئيسيين في أفريقيا جنوب الصحراء. خفضت دول هذه المنطقة الفرعية وارداتها من الأسلحة بنسبة 23% خلال الفترة 2018-2022. وفقا لمعهد ستوكهولم، تعد روسيا أكبر مورد للأسلحة إلى أفريقيا في اتجاه جنوب الصحراء، بعد ذلك تأتي الصين. ومن بين الموردين الرئيسيين الآخرين للقارة الولايات المتحدة وفرنسا.الركود العالميعلى الصعيد العالمي، أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا. ومن حيث الواردات، تضم قائمة أكبر خمسة قادة في العالم الهند والمملكة العربية السعودية وقطر وأستراليا والصين.ويشير معهد ستوكهولم لبحوث السلام الدولي إلى أنه بين عامي 2018-2022، مقارنة بالفترة 2013-2017، انخفض المعروض العالمي من الأسلحة بنسبة 5.1%، فيما زادت عمليات التسليم إلى أوروبا بشكل حاد.قال المعهد: "إن حصة الولايات المتحدة في صادرات الأسلحة العالمية زادت من 33% إلى 40%، بينما انخفضت حصة روسيا من 22% إلى 16%".التقرير الحالي يتعلق فقط بالأنواع الرئيسية للأسلحة المتمثلة في الطائرات والمدرعات والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والسفن والأقمار الصناعية.
https://sputnikarabic.ae/20220615/4-دول-عربية-بين-أكبر-10-مستوردين-للأسلحة-في-العالم-1063638338.html
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العالم, وقف تصدير الأسلحة, مصر, الجزائر
العالم, وقف تصدير الأسلحة, مصر, الجزائر
أكبر مستوردي الأسلحة في أفريقيا
12:45 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 12:56 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام " SIPRI"، أن مصر والجزائر والمغرب تعد من أكبر الدول المستوردة للأسلحة في أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية من حيث واردات السلاح، بينما تأتي الجزائر والمغرب في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي في القارة السمراء.
كما أشار التقرير
إلى أنه بين عامي 2018-2022، خفضت هذه البلدان مشترياتها من الأسلحة الرئيسية بنسبة 58% و20% على التوالي. ونتيجة لذلك، انخفضت واردات ما يسمى بالأسلحة الرئيسية إلى أفريقيا بنسبة 40%، مقارنة بالفترة 2013-2017.
أفريقيا (جنوب الصحراء)
تتصدر أنغولا ونيجيريا ومالي قائمة المستوردين الرئيسيين في أفريقيا جنوب الصحراء. خفضت دول هذه المنطقة الفرعية وارداتها من الأسلحة بنسبة 23% خلال الفترة 2018-2022. وفقا لمعهد ستوكهولم، تعد روسيا أكبر مورد للأسلحة إلى أفريقيا في اتجاه جنوب الصحراء، بعد ذلك تأتي الصين. ومن بين الموردين الرئيسيين الآخرين للقارة الولايات المتحدة وفرنسا.
الركود العالمي
على الصعيد العالمي، أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا. ومن حيث الواردات، تضم قائمة أكبر خمسة قادة في العالم الهند والمملكة العربية السعودية وقطر وأستراليا والصين.
ويشير معهد ستوكهولم لبحوث السلام الدولي إلى أنه بين عامي 2018-2022، مقارنة بالفترة 2013-2017، انخفض المعروض العالمي من الأسلحة بنسبة 5.1%، فيما زادت عمليات التسليم إلى أوروبا بشكل حاد.
قال المعهد: "إن حصة الولايات المتحدة في صادرات الأسلحة العالمية زادت من 33% إلى 40%، بينما انخفضت حصة روسيا من 22% إلى 16%".
التقرير الحالي يتعلق فقط بالأنواع الرئيسية للأسلحة المتمثلة في الطائرات والمدرعات والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والسفن والأقمار الصناعية.