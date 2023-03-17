https://sputnikarabic.ae/20230317/أمريكا-تعارض-إبرام-هدنة-في-أوكرانيا-وإثيوبيا-ترفض-تهديدات-مصر-عن-سد-النهضة-1074860177.html

أمريكا تعارض إبرام هدنة في أوكرانيا... وإثيوبيا ترفض "تهديدات" مصر عن سد النهضة

أمريكا تعارض إبرام هدنة في أوكرانيا... وإثيوبيا ترفض "تهديدات" مصر عن سد النهضة

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا تعارض إبرام هدنة في أوكرانيا. 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T16:26+0000

2023-03-17T16:26+0000

2023-03-17T16:30+0000

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أمريكا تعارض إبرام هدنة في أوكرانيا وإثيوبيا ترفض "تهديدات" مصر عن سد النهضة أمريكا تعارض إبرام هدنة في أوكرانيا وإثيوبيا ترفض "تهديدات" مصر عن سد النهضة

وقال كيربي معلقا على خطة بكين المقترحة سابقا لتسوية سلمية في أوكرانيا: إنه وفقا لتقييم واشنطن، فإن الهدنة الآن ستمثل انتهاكا آخر من قبل روسيا لميثاق الأمم المتحدة. في الواقع، سيسمح لروسيا باستخدام الهدنة لتعزيز مواقعها في أوكرانيا، وإعادة تجميع صفوفها وتقوية قواتها لاستئناف الهجمات".وأضاف أن وقف إطلاق النار يعني الاعتراف "بالاستيلاء على الأراضي الأوكرانية الذي تقوم به روسيا".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أن روسيا لم ترفض مقترحات الهدنة "التي جاءت من منطلق الرغبة الصادقة في إيجاد حل سياسي".وفي السياق نفسه، عارض مستشار مكتب رئيس أوكرانيا ميخائيل بودولاك، أي خيار للتهدئة مع روسيا، حتى لو كانت مؤقتة.ورغم الرفض الأمريكي للخطة الصينية إلا أن البيت الأبيض أعلن الترحيب بالمحادثات التي سوف تعقد بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأوكراني زيلينسكي ."لكن عندما تقدمت الصين بمثل هذه المقترحات قبل حل هذه الأزمة الإيرانية السعودية كانت أمريكا تعارض وحتى الدول الأوروبية وأمريكا قاموا بما يسمى بضربة استباقية دبلوماسية للتقليل من دور الصين، والآن تريد الولايات المتحدة من الصين أن تتناقش مع أوكرانيا فقط لتتفهم وجهة النظر الأوكرانية أكثر من كونها تريد حلاً لأنها لا تريد لأي من حلفاء روسيا أن يبحثوا عن الحل" وفقا للخبير عواد.إثيوبيا ترفض تصريحات وزير الخارجية المصري عن سد النهضة وتعتبرها تهديداأعربت إثيوبيا عن رفضها ما وصفته بـ"البيان غير المسؤول"، المنسوب إلى ‏وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حول سد النهضة، واعتبرته تهديدا لها.وكان شكري، قال في تصريحات متلفزة إن خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، وإن لها الحق في الدفاع ‏عن مقدرات ومصالح شعبها.‏وردًّا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان إن "مثل هذا التهديد يشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".كما أكدت الوزارة أن "تصريحات وزير الخارجية المصري، تمثل انتهاكا واضحا لاتفاقية إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي، الموقعة في 23 مارس/ آذار 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان".وقالت المختصة في الشأن الأفريقي، صباح موسى لعالم سبوتنيك، إن إثيوبيا تصعد من وتيرة الخطاب ضد مصر مع قرب الملء الرابع لسد النهضة في شهر يوليو القادم.واعتبرت أنه من الطبيعي بعد ملء إثيوبيا سد النهضة من خلال ثلاث عمليات سابقة أن يكون هناك تصريح مصري شديد اللهجة، في ظل تعليق المفاوضات لأكثر من عام.عبد اللهيان: العلاقات بين طهران ووكالة الطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيحقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله يان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح.وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان أن عبد اللهيان وبوريل بحثا باتصالهما المحادثات النووية، والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأكد عبد اللهيان أن "العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح".بدوره، أشار بوريل إلى جهوده كمنسق "من أجل تسريع المحادثات النووية والمبادرة العملية لإنهاء المحادثات"، كما وصف التعاون بين إيران والوكالة بأنه "خطوة إيجابية إلى الأمام".قال المحلل السياسي عماد أبشانس إن "خلال السنوات الماضية اتخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملياً سياسات عدائية ومسيسة تجاه إيران وكانت هذه السياسات محرضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي وحاليا يبدو أن هذه الوكالة قررت تغيير سياستها مع إيران وتتخذ المسار الحرفي في التعامل مع إيران وطالما قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتعامل بشكل حرفي ومهني، بالتأكيد سوف يكون هناك تعاون جيد بين إيران والوكالة إذا ماانحرفت هذه الوكالة عن مسارها المهني ولكن إذا اتخذت مساراً سياسياً معادياً من جديد بالتالي سوف تتعرقل هذه التعاملات مرةً أخرى بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران".نتنياهو يلمح لأول مرة بالتوازن في قضية الإصلاح القضائي بعد تحذير الرئيس الإسرائيلي من حرب أهليةقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيسعى لإحداث توازن بين أفرع الحكومة الإسرائيلية بخطته للإصلاح القضائي، مشيرا إلى أن هذا عمل مستمر حتى في عدم وجود اتفاق مع المعارضة السياسية.وقال للصحفيين خلال زيارة لبرلين "إذا لم يكن لدى الحكومة شريك في هذه الخطة فهناك محاولة للتوصل إلى أفضل حل، مشيرا إلى أنه سوف يدعم التوازن من وجهة نظره .وفي مقر المستشارية الألمانية، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن قلقه البالغ" إزاء خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل .من جانبه حذر الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ من الوضع الحالي في إسرائيل قائلا إنه استمع لخطابات كراهية حقيقية وإن الذين يستبعدون الوصول الى حرب أهلية لا يفهمون شيئا .قال المختص في الشأن الإسرائيلي، محمد مصلح، لعالم سبوتنيك إن نتنياهو لا يمتلك الذهاب لنقطة اللاعودة في قانون القضاء، ولن يتحمل انفجار الشارع والاصطدام معه.وذكر أن رئيس الحكومة سيصل إلى حل وسط مع التكتل الحكومي، في ظل الحرب الجارية داخل حزب الليكود أيضا ، بعد أن أجبر وزير القضاء على نوع من التراجع.الخارجية الروسية: دعوات خفض سقف الأسعار على النفط الروسي تؤدي لزعزعة استقرار أسواق الطاقةصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن دعوات بولندا ولاتفيا وليتوانيا لخفض سقف الأسعار على النفط الروسي لن تؤدي إلا لزعزعة استقرار أسواق الطاقة.وقالت زاخاروفا إنه من الواضح أن الدعوات من لاعبين صغار في سوق الطاقة، مثل بولندا ولاتفيا وليتوانيا، يتم تنفيذها فقط من منطلق الرغبة في إرضاء أسيادهم من جميع أنحاء المحيط، الذين يسعون جاهدين لمعاقبة روسيا بكل قوتهم. في الواقع، هذه المبادرة منفصلة تماما عن الحقائق الاقتصادية، وهي مجرد تجسيد للمشاعر المعادية للروس".وأضافت أن احتمالات ما يسمى بالتعديل التنازلي للسقوف ستؤدي إلى مزيد من تصعيد التوتر في أسواق الطاقة، وزعزعة استقرارها، وتدمير ما تبقى من قواعد التجارة الدولية".وشددت المتحدثة باسم الخارجية، على أن موسكو لن توافق بأي حال على تعسف الدول الغربية.وأوضح أنه لا يمكن للدول الغربية أن تسير في ركب الولايات المتحدة بالمطالبة بتقليل سعر النفط الروسي في محاولة للتأثير على الاقتصاد الروسي.وذكر أن الموقف الغربي سيواجه من روسيا وأوبك بلس بتخفيض الإنتاج، نظرا لتوتر السوق الذي سينتج عن أي موقف غربي ضد النفط الروسي.

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