https://sputnikarabic.ae/20230317/أمين-مظالم-جمهورية-دونيتسك-منذ-بداية-النزاع-وقبل-العملية-العسكرية-قتل-بالجمهورية-4374-شخص-1074868828.html
أمين مظالم جمهورية دونيتسك: منذ بداية النزاع وقبل العملية العسكرية قتل بالجمهورية 4374 شخص
أمين مظالم جمهورية دونيتسك: منذ بداية النزاع وقبل العملية العسكرية قتل بالجمهورية 4374 شخص
أعلنت أمينة مظالم جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، في تقريرها لمجلس الأمن الدولي، أن منذ بداية النزاع في دونباس وقبل بداية العملية العسكرية الخاصة... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T22:33+0000
2023-03-17T22:33+0000
2023-03-17T22:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في التقرير: "منذ بداية النزاع وبحسب ما كانت عليه الحال في 24 شباط\فبراير 2022، نتيجة العدوان المسلح من طرف أوكرانيا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية قتل 4374 شخصاً، بما فيهم 91 طفل. وحوالي 8 آلاف مدنياً أصيبوا بجروح، بما فيهم 323 طفلاً".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة
https://sputnikarabic.ae/20230317/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-34-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1074836271.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أمين مظالم جمهورية دونيتسك: منذ بداية النزاع وقبل العملية العسكرية قتل بالجمهورية 4374 شخص
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أعلنت أمينة مظالم جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، في تقريرها لمجلس الأمن الدولي، أن منذ بداية النزاع في دونباس وقبل بداية العملية العسكرية الخاصة قُتِلَ في الجمهورية 4374 شخصاً، وأصيب حوالي 8 آلاف شخص بجروح.
موسكو – سبوتنيك
. وجاء في التقرير: "منذ بداية النزاع وبحسب ما كانت عليه الحال في 24 شباط\فبراير 2022، نتيجة العدوان المسلح من طرف أوكرانيا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية قتل 4374 شخصاً، بما فيهم 91 طفل. وحوالي 8 آلاف مدنياً أصيبوا بجروح، بما فيهم 323 طفلاً".
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني
عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة