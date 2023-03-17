https://sputnikarabic.ae/20230317/أوشاكوف-موسكو-وبكين-راضيتان-عن-حالة-العلاقات-الثنائية-1074853642.html
أوشاكوف: موسكو وبكين راضيتان عن حالة العلاقات الثنائية
أوشاكوف: موسكو وبكين راضيتان عن حالة العلاقات الثنائية
أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو وبكين تشعران بالرضا عن وضع العلاقات الثنائية، التي لا يوجد فيها زعيم ولا تابع،... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T12:53+0000
2023-03-17T12:53+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "إن حالة العلاقات الثنائية هي محل رضا في كل من موسكو وبكين. وقد وصلت هذه العلاقات إلى أعلى مستوى في التاريخ، ويمكن القول إنها تواصل اكتساب زخم نشط. لا يوجد زعيم ولا تابع ولا حدود في هذه العلاقات، لا توجد أي قيود... نحن نتحدث عن التفاعل الاستراتيجي بين شريكين يثقان ببعضهما بعضا ويشتركان إلى حد كبير فيالأهداف والمهام نفسها".وأضاف أوشاكوف: "سيعقد بوتين وشي جين بينغ اجتماعًا ثنائيًا وجهًا لوجه بعد ظهر يوم 20 مارس/آذار، وسيتناولان العشاء معًا. نولي أهمية كبيرة لهذه المحادثة المغلقة غير الرسمية، حيث سيتم النظر خلالها في أهم القضايا الرئيسية والأكثر حساسية التي تتعلق بالعلاقة بين البلدين، بما في ذلك تسيير الأعمال على الساحة الدولية".كما أشار أوشاكوف إلى أن زيارة شي جين بينغ، لروسيا ستكون أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه ووصفها، بأنها أهم حدث في العلاقات الثنائية.وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم، أن رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، سيقوم بزيارة دولة إلى روسيا، في الفترة من 20 إلى 22 آذار/مارس 2023؛ بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.و أن الرئيسين سيبحثان المسائل الملحة، المتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، بين روسيا والصين
https://sputnikarabic.ae/20230317/الكرملين-يشير-إلى-طبيعة-الثقة-المتبادلة-في-العلاقة-الشخصية-بين-بوتين-وجين-بينغ-1074851879.html
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روسيا, الصين, العالم
أوشاكوف: موسكو وبكين راضيتان عن حالة العلاقات الثنائية
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أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو وبكين تشعران بالرضا عن وضع العلاقات الثنائية، التي لا يوجد فيها زعيم ولا تابع، هذا تفاعل استراتيجي للشركاء.
موسكو- سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "إن حالة العلاقات الثنائية هي محل رضا في كل من موسكو وبكين. وقد وصلت هذه العلاقات إلى أعلى مستوى في التاريخ، ويمكن القول إنها تواصل اكتساب زخم نشط. لا يوجد زعيم ولا تابع ولا حدود في هذه العلاقات، لا توجد أي قيود... نحن نتحدث عن التفاعل الاستراتيجي بين شريكين يثقان ببعضهما بعضا ويشتركان إلى حد كبير فيالأهداف والمهام نفسها".
وأضاف أوشاكوف: "سيعقد بوتين وشي جين بينغ اجتماعًا ثنائيًا وجهًا لوجه بعد ظهر يوم 20 مارس/آذار، وسيتناولان العشاء معًا. نولي أهمية كبيرة لهذه المحادثة المغلقة غير الرسمية، حيث سيتم النظر خلالها في أهم القضايا الرئيسية والأكثر حساسية التي تتعلق بالعلاقة بين البلدين، بما في ذلك تسيير الأعمال على الساحة الدولية".
وأردف أوشاكوف: "في السنوات الأخيرة، تشكلت طبيعة ودية خاصة وموثوقة في العلاقات الشخصية لقادة البلدين. واعتبرنا، أن الزعيمين التقيا بصيغ مختلفة نحو 40 مرة. وكانت هذه الاتصالات دائماً مثمرة ومفيدة للغاية من أجل العمل على أرض الواقع لدولنا في مختلف المجالات".
كما أشار أوشاكوف إلى أن زيارة شي جين بينغ، لروسيا ستكون أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه ووصفها، بأنها أهم حدث في العلاقات الثنائية.
وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم، أن رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، سيقوم بزيارة دولة إلى روسيا، في الفترة من 20 إلى 22 آذار/مارس 2023؛ بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
و أن الرئيسين سيبحثان المسائل الملحة، المتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، بين روسيا والصين