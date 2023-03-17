https://sputnikarabic.ae/20230317/الأسد-منذ-البداية-كنا-وسنبقى-داعمين-للعملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1074855826.html
الأسد: منذ البداية كنا وسنبقى داعمين للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
الأسد: منذ البداية كنا وسنبقى داعمين للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": بعد إسقاط المسيرة الأمريكية مقاتلات ألمانية وبريطانية تعترض طائرات روسية؛ فنلندا تعلن موافقة تركيا على انضمامها للناتو؛ الأسد: منذ... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T14:16+0000
2023-03-17T14:16+0000
2023-03-17T14:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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الأسد: منذ البداية كنا وسنبقى داعمين للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
الأسد: منذ البداية كنا وسنبقى داعمين للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
اعترضت المملكة المتحدة وألمانيا بطائرات مقاتلة طائرتين روسيتين كانتا تحلقان بالقرب من إستونيا، وهذه ليست المرة الأولى التي تُجري فيها المملكة المتحدة وألمانيا اعتراضا جويا مشتركا كجزء من معاهدة الناتو. حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
الأسد: منذ البداية كنا وسنبقى داعمين للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": بعد إسقاط المسيرة الأمريكية مقاتلات ألمانية وبريطانية تعترض طائرات روسية؛ فنلندا تعلن موافقة تركيا على انضمامها للناتو؛ الأسد: منذ البداية كنا وسنبقى داعمين للعملية العسكرية الروسية الخاصة؛ انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة روسيا وإيران والصين؛ واشنطن تنقل وبطائرة خاصة عناصر "داعش" الإرهابي إلى قاعدتين في الحسكة.
اعترضت المملكة المتحدة وألمانيا بطائرات مقاتلة طائرتين روسيتين كانتا تحلقان بالقرب من إستونيا، وهذه ليست المرة الأولى التي تُجري فيها المملكة المتحدة وألمانيا اعتراضا جويا مشتركا كجزء من معاهدة الناتو. حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود قائلا:
"اليأس يتملك عقولهم وفؤادهم لذلك هذه الطائرة التي تعتبر من أحدث الطائرات المسيرة المسلحة في العالم كانت تجرب حظها مع القوات الروسية ولكن نسيت أن روسيا لديها منظومة دفاع جوي متكاملة ليس لها مثيل في العالم وقادرة على أن تواجه أي هجوم بكفاءة عالية".
التفاصيل في الملف الصوتي...