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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230317/الأسد-منذ-البداية-كنا-وسنبقى-داعمين-للعملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1074855826.html
الأسد: منذ البداية كنا وسنبقى داعمين للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
الأسد: منذ البداية كنا وسنبقى داعمين للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": بعد إسقاط المسيرة الأمريكية مقاتلات ألمانية وبريطانية تعترض طائرات روسية؛ فنلندا تعلن موافقة تركيا على انضمامها للناتو؛ الأسد: منذ... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T14:16+0000
2023-03-17T14:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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الأسد: منذ البداية كنا وسنبقى داعمين للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
الأسد: منذ البداية كنا وسنبقى داعمين للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
اعترضت المملكة المتحدة وألمانيا بطائرات مقاتلة طائرتين روسيتين كانتا تحلقان بالقرب من إستونيا، وهذه ليست المرة الأولى التي تُجري فيها المملكة المتحدة وألمانيا اعتراضا جويا مشتركا كجزء من معاهدة الناتو. حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

الأسد: منذ البداية كنا وسنبقى داعمين للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

14:16 GMT 17.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأسد: منذ البداية كنا وسنبقى داعمين للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": بعد إسقاط المسيرة الأمريكية مقاتلات ألمانية وبريطانية تعترض طائرات روسية؛ فنلندا تعلن موافقة تركيا على انضمامها للناتو؛ الأسد: منذ البداية كنا وسنبقى داعمين للعملية العسكرية الروسية الخاصة؛ انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة روسيا وإيران والصين؛ واشنطن تنقل وبطائرة خاصة عناصر "داعش" الإرهابي إلى قاعدتين في الحسكة.
اعترضت المملكة المتحدة وألمانيا بطائرات مقاتلة طائرتين روسيتين كانتا تحلقان بالقرب من إستونيا، وهذه ليست المرة الأولى التي تُجري فيها المملكة المتحدة وألمانيا اعتراضا جويا مشتركا كجزء من معاهدة الناتو. حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود قائلا:

"اليأس يتملك عقولهم وفؤادهم لذلك هذه الطائرة التي تعتبر من أحدث الطائرات المسيرة المسلحة في العالم كانت تجرب حظها مع القوات الروسية ولكن نسيت أن روسيا لديها منظومة دفاع جوي متكاملة ليس لها مثيل في العالم وقادرة على أن تواجه أي هجوم بكفاءة عالية".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:05 GMT
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