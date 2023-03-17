https://sputnikarabic.ae/20230317/الإمارات-تفتتح-أول-مصنع-للحوم-النباتية-في-الشرق-الأوسط-1074865591.html
الإمارات تفتتح أول مصنع للحوم النباتية في الشرق الأوسط
الإمارات تفتتح أول مصنع للحوم النباتية في الشرق الأوسط
افتتح في إمارة دبي الخليجية، اليوم الجمعة، أول مصنع لتصنيع اللحوم النباتية في منطقة الشرق الأوسط. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T19:27+0000
2023-03-17T19:27+0000
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وسيوفر المصنع، الذي تم افتتاحه في مدينة دبي الصناعية، اللحوم النباتية الصحية والمستدامة، المصنوعة محليا، بنكهات مختلفة مستوحاة من مطبخ منطقة الشرق الأوسط الصحي والمتنوع، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وتم تجهيز مصنع اللحوم النباتية لكي يلبي احتياجات ما يقرب من 30% من إجمالي سكان دول الخليج.ويدعم أول مصنع للحوم النباتية في الشرق الأوسط، أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال التنويع والابتكار.في هذا الصدد، أشارت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، مريم بنت محمد المهيري، إلى أن افتتاح المصنع يأتي مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28) في الإمارات.وتابعت "وفي ظل عام الاستدامة، تتخذ الإمارات خطوات ملموسة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التنوع الغذائي ودعم تطوير عمليات الإنتاج الغذائي المستدامة".وتشير مؤسسة الأبحاث العالمية "ResearchAndMarkets.com" في تقرير لها، إلى أن قيمة السوق العالمية للحوم النباتية قدرت العام الماضي 2022 بنحو 7.9 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.7 مليار دولار بحلول عام 2027.
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منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي
الإمارات تفتتح أول مصنع للحوم النباتية في الشرق الأوسط
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افتتح في إمارة دبي الخليجية، اليوم الجمعة، أول مصنع لتصنيع اللحوم النباتية في منطقة الشرق الأوسط.
وسيوفر المصنع، الذي تم افتتاحه في مدينة دبي الصناعية، اللحوم النباتية الصحية والمستدامة، المصنوعة محليا، بنكهات مختلفة مستوحاة من مطبخ منطقة الشرق الأوسط الصحي والمتنوع، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام).
وتم تجهيز مصنع اللحوم النباتية لكي يلبي احتياجات ما يقرب من 30% من إجمالي سكان دول الخليج.
ويدعم أول مصنع للحوم النباتية في الشرق الأوسط، أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال التنويع والابتكار.
في هذا الصدد، أشارت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، مريم بنت محمد المهيري، إلى أن افتتاح المصنع يأتي مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28) في الإمارات.
21 أكتوبر 2022, 05:47 GMT
وتابعت "وفي ظل عام الاستدامة، تتخذ الإمارات خطوات ملموسة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التنوع الغذائي ودعم تطوير عمليات الإنتاج الغذائي المستدامة".
وتشير مؤسسة الأبحاث العالمية "ResearchAndMarkets.com" في تقرير
لها، إلى أن قيمة السوق العالمية للحوم النباتية قدرت العام الماضي 2022 بنحو 7.9 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.7 مليار دولار بحلول عام 2027.