https://sputnikarabic.ae/20230317/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-لإجراء-تحقيق-عاجل-بمقتل-طفل-فلسطيني-في-جنين-برصاص-إسرائيلي-1074868000.html
الاتحاد الأوروبي يدعو لإجراء تحقيق "عاجل" بمقتل طفل فلسطيني في جنين برصاص إسرائيلي
الاتحاد الأوروبي يدعو لإجراء تحقيق "عاجل" بمقتل طفل فلسطيني في جنين برصاص إسرائيلي
دعا الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق "عاجل وشفاف" في مقتل طفل فلسطيني في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية برصاص قوة إسرائيلية. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T21:26+0000
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وقال الاتحاد الأوروبي في تغريدة نشرها مكتبه في القدس على تويتر: " قُتل الأمس عمر عوادين، البالغ من العمر 16 عاما، خلال عملية لقوات الأمن الداخلي (الإسرائيلي) في جنين مع ثلاثة فلسطينيين آخرين".ومساء أمس الخميس، قتل 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 23 آخرون بينهم 4 جراحهم خطيرة، خلال اقتحام وحدة خاصة إسرائيلية رافقتها تعزيزات عسكرية لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصلت نسخة منه لوكالة "سبوتنيك"، إن القتلى هم: "صالح بركات شريم (29 عاما)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، والطفل عمر محمد عوادين (16 عاما)، ولؤي خليل الزغير(37 عاما)".وأضافت الصحة: "هناك 12 إصابة بالرصاص الحي بينها 4 خطيرة وصلت مستشفى الرازي بينما وصلت مستشفى جنين الحكومي 5 إصابات بالرصاص الحي، إضافة لـ6 إصابات بالرصاص والشظايا وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي".وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين، على وقع عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش في مدن وقرى الضفة لاعتقال ناشطين تتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون بهجمات فردية.
https://sputnikarabic.ae/20230317/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إحباط-عملية-طعن-وسط-الضفة-الغربية-وتحييد-المنفذ-1074864626.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يدعو لإجراء تحقيق "عاجل" بمقتل طفل فلسطيني في جنين برصاص إسرائيلي
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دعا الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق "عاجل وشفاف" في مقتل طفل فلسطيني في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية برصاص قوة إسرائيلية.
وقال الاتحاد الأوروبي
في تغريدة نشرها مكتبه في القدس على تويتر: " قُتل الأمس عمر عوادين، البالغ من العمر 16 عاما، خلال عملية لقوات الأمن الداخلي (الإسرائيلي) في جنين مع ثلاثة فلسطينيين آخرين".
وأضاف "يتمتع الأطفال بحماية خاصة بموجب القانون الدولي"، داعيا إلى "إجراء تحقيق سريع وشفاف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس عند استخدام القوة المميتة".
ومساء أمس الخميس، قتل 4 فلسطينيين
بينهم طفل وأصيب 23 آخرون بينهم 4 جراحهم خطيرة، خلال اقتحام وحدة خاصة إسرائيلية رافقتها تعزيزات عسكرية لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصلت نسخة منه لوكالة "سبوتنيك"، إن القتلى هم: "صالح بركات شريم (29 عاما)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، والطفل عمر محمد عوادين (16 عاما)، ولؤي خليل الزغير(37 عاما)".
وأضافت الصحة: "هناك 12 إصابة بالرصاص الحي بينها 4 خطيرة وصلت مستشفى الرازي بينما وصلت مستشفى جنين الحكومي 5 إصابات بالرصاص الحي، إضافة لـ6 إصابات بالرصاص والشظايا وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي".
وتشهد الضفة الغربية
تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين، على وقع عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش في مدن وقرى الضفة لاعتقال ناشطين تتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون بهجمات فردية.