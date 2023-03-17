https://sputnikarabic.ae/20230317/الاتحاد-الأوروبي-يقدم-نحو-80-مليون-دولار-مساعدات-للفنزويليين-1074857958.html
الاتحاد الأوروبي يقدم نحو 80 مليون دولار مساعدات للفنزويليين
الاتحاد الأوروبي يقدم نحو 80 مليون دولار مساعدات للفنزويليين
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 75 مليون يورو (79.7 مليون دولار) كمساعدات إنسانية للفنزويليين المتضررين من الأزمة التي تشهدها... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T15:01+0000
2023-03-17T15:01+0000
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اضطرابات أمنية في فنزويلا
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سبوتنيك. تم الإعلان عن تخصيص المبلغ في اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لعام 2023 للتضامن مع اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين والبلدان والمجتمعات المضيفة لهم، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي وكندا بمشاركة الأمم المتحدة.وأضاف البيان أن المبلغ المخصص سيتم من خلاله التركيز على المساعدات الغذائية والصحة والمأوى والحماية والتعليم والمساعدة القانونية من بين مجالات أخرى، مشيرا إلى أن كندا ستخصص 58.55 مليون دولار كندي (42.6 مليون دولار) لدعم الشعب الفنزويلي.يذكر أن أكثر من 7 ملايين فنزويلي كانوا قد فروا من البلاد منذ عام 2015 نتيجة الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأزمة الإنسانية المستمرة، ومنذ عام 2016، قدم الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 400 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفنزويليين في الداخل والخارج.
https://sputnikarabic.ae/20221215/روسيا-وفنزويلا-تبحثان-التسويات-المالية-بينهما-بالعملات-الوطنية-1071219238.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, اضطرابات أمنية في فنزويلا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, اضطرابات أمنية في فنزويلا
الاتحاد الأوروبي يقدم نحو 80 مليون دولار مساعدات للفنزويليين
15:01 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 15:02 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 75 مليون يورو (79.7 مليون دولار) كمساعدات إنسانية للفنزويليين المتضررين من الأزمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
سبوتنيك. تم الإعلان عن تخصيص المبلغ في اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لعام 2023 للتضامن مع اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين والبلدان والمجتمعات المضيفة لهم، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي
وكندا بمشاركة الأمم المتحدة.
وأوضحت المفوضية في بيان لها: "بهذه المناسبة، تقدم المفوضية الأوروبية أكثر من 75 مليون يورو كمساعدات إنسانية، مؤكدة من جديد دعمها المستمر للفنزويليين والاستجابة لاحتياجاتهم الأكثر إلحاحا، حيث سيساعد هذا المبلغ المحتاجين في فنزويلا والبلدان المجاورة التي تستضيف المهاجرين واللاجئين".
15 ديسمبر 2022, 08:36 GMT
وأضاف البيان أن المبلغ المخصص سيتم من خلاله التركيز على المساعدات الغذائية والصحة والمأوى والحماية والتعليم والمساعدة القانونية من بين مجالات أخرى، مشيرا إلى أن كندا ستخصص 58.55 مليون دولار كندي (42.6 مليون دولار) لدعم الشعب الفنزويلي.
يذكر أن أكثر من 7 ملايين فنزويلي كانوا قد فروا من البلاد منذ عام 2015 نتيجة الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأزمة الإنسانية المستمرة، ومنذ عام 2016، قدم الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 400 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفنزويليين في الداخل والخارج.