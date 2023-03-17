عربي
https://sputnikarabic.ae/20230317/البنتاغون-الموافقة-على-بيع-محتمل-لـ-76-مركبة-برمائية-هجومية-لليونان-بـ-268-مليون-دولار-1074866784.html
البنتاغون: الموافقة على بيع محتمل لـ 76 مركبة برمائية هجومية لليونان بـ 268 مليون دولار
البنتاغون: الموافقة على بيع محتمل لـ 76 مركبة برمائية هجومية لليونان بـ 268 مليون دولار
أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة ، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع محتمل بقيمة 268 مليون... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T20:22+0000
2023-03-17T20:22+0000
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
العالم
أخبار العالم الآن
اليونان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/18/1065478899_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ae91fa7ea761cf8f70316219f2de9622.jpg
وذكرت الوكالة في بيان صحفي: "اتخذت وزارة الخارجية (الأمريكية) قرارا بالموافقة على بيع محتمل لحكومة اليونان لمركبات برمائية ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 268 مليون دولار".وجاء في البيان أن الحكومة اليونانية طلبت في وقت سابق شراء المركبات البرمائية الهجومية من النوع المذكور.وأضاف البيان أن الطلب يشمل أيضا 63 رشاشا من عيار 50 وقاذفة قنابل يدوية من طراز MK-19 وأنظمة رؤية حرارية بالإضافة إلى معدات أخرى.في فبراير/ شباط الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن واشنطن وأثينا تعززان علاقاتهما منذ عام 2021 وأصبحت اليونان "مركزًا استراتيجيا" في المنطقة لتوسيع القواعد العسكرية الأمريكية وتلك التابعة لحلفاء الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20220608/أردوغان-مزاعم-أمريكا-بأن-سبب-بناء-قواعد-عسكرية-لها-في-اليونان-هو-روسيا-غير-صحيحة--1063303885.html
الولايات المتحدة الأمريكية
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/18/1065478899_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26bc1b0ef2113e3709ba801aad06a5f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, اليونان
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, اليونان

البنتاغون: الموافقة على بيع محتمل لـ 76 مركبة برمائية هجومية لليونان بـ 268 مليون دولار

20:22 GMT 17.03.2023
© AFP 2023 / ANNA MONEYMAKERالجنرال الأمريكي مارك ميلي
الجنرال الأمريكي مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / ANNA MONEYMAKER
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة ، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع محتمل بقيمة 268 مليون دولار لـ 76 مركبة برمائية هجومية (AAVs) ومعدات ذات صلة إلى اليونان.
وذكرت الوكالة في بيان صحفي: "اتخذت وزارة الخارجية (الأمريكية) قرارا بالموافقة على بيع محتمل لحكومة اليونان لمركبات برمائية ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 268 مليون دولار".
وجاء في البيان أن الحكومة اليونانية طلبت في وقت سابق شراء المركبات البرمائية الهجومية من النوع المذكور.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
أردوغان: مزاعم أمريكا بأن سبب بناء قواعد عسكرية لها في اليونان هو روسيا "غير صحيحة"
8 يونيو 2022, 19:06 GMT
وأضاف البيان أن الطلب يشمل أيضا 63 رشاشا من عيار 50 وقاذفة قنابل يدوية من طراز MK-19 وأنظمة رؤية حرارية بالإضافة إلى معدات أخرى.
في فبراير/ شباط الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن واشنطن وأثينا تعززان علاقاتهما منذ عام 2021 وأصبحت اليونان "مركزًا استراتيجيا" في المنطقة لتوسيع القواعد العسكرية الأمريكية وتلك التابعة لحلفاء الناتو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала