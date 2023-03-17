https://sputnikarabic.ae/20230317/البنتاغون-الموافقة-على-بيع-محتمل-لـ-76-مركبة-برمائية-هجومية-لليونان-بـ-268-مليون-دولار-1074866784.html
البنتاغون: الموافقة على بيع محتمل لـ 76 مركبة برمائية هجومية لليونان بـ 268 مليون دولار
البنتاغون: الموافقة على بيع محتمل لـ 76 مركبة برمائية هجومية لليونان بـ 268 مليون دولار
أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة ، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع محتمل بقيمة 268 مليون... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T20:22+0000
2023-03-17T20:22+0000
2023-03-17T20:22+0000
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وذكرت الوكالة في بيان صحفي: "اتخذت وزارة الخارجية (الأمريكية) قرارا بالموافقة على بيع محتمل لحكومة اليونان لمركبات برمائية ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 268 مليون دولار".وجاء في البيان أن الحكومة اليونانية طلبت في وقت سابق شراء المركبات البرمائية الهجومية من النوع المذكور.وأضاف البيان أن الطلب يشمل أيضا 63 رشاشا من عيار 50 وقاذفة قنابل يدوية من طراز MK-19 وأنظمة رؤية حرارية بالإضافة إلى معدات أخرى.في فبراير/ شباط الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن واشنطن وأثينا تعززان علاقاتهما منذ عام 2021 وأصبحت اليونان "مركزًا استراتيجيا" في المنطقة لتوسيع القواعد العسكرية الأمريكية وتلك التابعة لحلفاء الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20220608/أردوغان-مزاعم-أمريكا-بأن-سبب-بناء-قواعد-عسكرية-لها-في-اليونان-هو-روسيا-غير-صحيحة--1063303885.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, اليونان
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, اليونان
البنتاغون: الموافقة على بيع محتمل لـ 76 مركبة برمائية هجومية لليونان بـ 268 مليون دولار
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أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة ، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع محتمل بقيمة 268 مليون دولار لـ 76 مركبة برمائية هجومية (AAVs) ومعدات ذات صلة إلى اليونان.
وذكرت الوكالة في بيان صحفي: "اتخذت وزارة الخارجية (الأمريكية) قرارا بالموافقة على بيع محتمل لحكومة اليونان لمركبات برمائية ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 268 مليون دولار".
وجاء في البيان أن الحكومة اليونانية
طلبت في وقت سابق شراء المركبات البرمائية الهجومية من النوع المذكور.
وأضاف البيان أن الطلب يشمل أيضا 63 رشاشا من عيار 50 وقاذفة قنابل يدوية من طراز MK-19 وأنظمة رؤية حرارية بالإضافة إلى معدات أخرى.
في فبراير/ شباط الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن واشنطن وأثينا تعززان علاقاتهما منذ عام 2021 وأصبحت اليونان "مركزًا استراتيجيا" في المنطقة لتوسيع القواعد العسكرية الأمريكية
وتلك التابعة لحلفاء الناتو.