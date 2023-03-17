https://sputnikarabic.ae/20230317/البنتاغون-الموافقة-على-بيع-محتمل-لـ-76-مركبة-برمائية-هجومية-لليونان-بـ-268-مليون-دولار-1074866784.html

البنتاغون: الموافقة على بيع محتمل لـ 76 مركبة برمائية هجومية لليونان بـ 268 مليون دولار

البنتاغون: الموافقة على بيع محتمل لـ 76 مركبة برمائية هجومية لليونان بـ 268 مليون دولار

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة ، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع محتمل بقيمة 268 مليون... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T20:22+0000

2023-03-17T20:22+0000

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وذكرت الوكالة في بيان صحفي: "اتخذت وزارة الخارجية (الأمريكية) قرارا بالموافقة على بيع محتمل لحكومة اليونان لمركبات برمائية ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 268 مليون دولار".وجاء في البيان أن الحكومة اليونانية طلبت في وقت سابق شراء المركبات البرمائية الهجومية من النوع المذكور.وأضاف البيان أن الطلب يشمل أيضا 63 رشاشا من عيار 50 وقاذفة قنابل يدوية من طراز MK-19 وأنظمة رؤية حرارية بالإضافة إلى معدات أخرى.في فبراير/ شباط الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن واشنطن وأثينا تعززان علاقاتهما منذ عام 2021 وأصبحت اليونان "مركزًا استراتيجيا" في المنطقة لتوسيع القواعد العسكرية الأمريكية وتلك التابعة لحلفاء الناتو.

https://sputnikarabic.ae/20220608/أردوغان-مزاعم-أمريكا-بأن-سبب-بناء-قواعد-عسكرية-لها-في-اليونان-هو-روسيا-غير-صحيحة--1063303885.html

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