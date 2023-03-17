https://sputnikarabic.ae/20230317/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إحباط-عملية-طعن-وسط-الضفة-الغربية-وتحييد-المنفذ-1074864626.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية طعن وسط الضفة الغربية وتحييد المنفذ
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية طعن وسط الضفة الغربية وتحييد المنفذ
أطلق الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، النار على فلسطيني قال إنه حاول طعن جنوده وسط الضفة الغربية. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T18:35+0000
2023-03-17T18:35+0000
2023-03-17T18:38+0000
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وذكر الجيش في بيان نشره على حسابه بتويتر مساء اليوم الجمعة: "تم إحباط عملية طعن، مساء اليوم قرب مفرق بيتين".وتابع: "رصدت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي المشتبه به فطلبت منه التعريف عن نفسه، سحب المشتبه به سكينا واقترب من القوة التي ردت بإطلاق النار".وختم الجيش الإسرائيلي بالقول: " تم تحييد الإرهابي. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا"، دون أن يذكر تفاصيل حول طبيعة جراح الفلسطيني ومدى خطورة حالته.وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين، على وقع عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش في مدن وقرى الضفة لاعتقال ناشطين تتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون بهجمات فردية.ومساء أمس الخميس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 فلسطينيين بينهم طفل قتلوا وأصيب 23 آخرون بينهم 4 جراحهم خطيرة، خلال اقتحام وحدة خاصة إسرائيلية رافقتها تعزيزات عسكرية لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.وبمقتل الفلسطينيين الأربعة ارتفع عدد القتلى منذ بداية العام إلى 88 قتيلا، فيما قتل 14 إسرائيليا في عمليات نفذها فلسطينيون.
https://sputnikarabic.ae/20230316/مقتل-4-فلسطينيين-وإصابة-23-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-1074823667.html
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العالم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, إسرائيل
العالم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية طعن وسط الضفة الغربية وتحييد المنفذ
18:35 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 18:38 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
أطلق الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، النار على فلسطيني قال إنه حاول طعن جنوده وسط الضفة الغربية.
وذكر الجيش في بيان نشره على حسابه بتويتر مساء اليوم الجمعة: "تم إحباط عملية طعن، مساء اليوم قرب مفرق بيتين".
وتابع: "رصدت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي المشتبه به فطلبت منه التعريف عن نفسه، سحب المشتبه به سكينا واقترب من القوة التي ردت بإطلاق النار".
وختم الجيش الإسرائيلي
بالقول: " تم تحييد الإرهابي. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا"، دون أن يذكر تفاصيل حول طبيعة جراح الفلسطيني ومدى خطورة حالته.
وتشهد الضفة الغربية
تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين، على وقع عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش في مدن وقرى الضفة لاعتقال ناشطين تتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون بهجمات فردية.
ومساء أمس الخميس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية
إن 4 فلسطينيين بينهم طفل قتلوا وأصيب 23 آخرون بينهم 4 جراحهم خطيرة، خلال اقتحام وحدة خاصة إسرائيلية رافقتها تعزيزات عسكرية لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وبمقتل الفلسطينيين الأربعة ارتفع عدد القتلى منذ بداية العام إلى 88 قتيلا، فيما قتل 14 إسرائيليا في عمليات نفذها فلسطينيون.