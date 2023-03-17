https://sputnikarabic.ae/20230317/الخارجية-الروسية-على-واشنطن-التفكير-في-عواقب-أفعالها-المشحونة-بمواجهة-مباشرة-مع-روسيا-1074864793.html
الخارجية الروسية: على واشنطن التفكير في عواقب أفعالها التي تنطوي على خطر مواجهة مباشرة مع روسيا
الخارجية الروسية: على واشنطن التفكير في عواقب أفعالها التي تنطوي على خطر مواجهة مباشرة مع روسيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على كلام رئيس البنتاغون حول زيادة عدد الدول المستعدة لتزويد أوكرانيا بالدبابات، على... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T18:45+0000
2023-03-17T18:45+0000
2023-03-17T18:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تصعيد
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقالت زخاروفا في بيان نشر على موقع الوزارة "يجب على واشنطن أن تنظر في عواقب أعمالها العدوانية المتزايدة، التي تنطوي على خطر مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا وتكرار فشل مذل للولايات المتحدة مثل فيتنام أو أفغانستان".وأشارت زاخاروفا إلى أنه تم الإعلان بأبهة أنه من أجل "إحداث تحول في ساحة المعركة" الحاسمة لصالح أوكرانيا، سيتم نقل أسلحة "لأكثر من 9 ألوية مدرعة"، بما في ذلك أكثر من 150 دبابة ليوبارد.هذا وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الأربعاء، أن السويد ستزود أوكرانيا بـ 10 دبابات من طراز "ليوبارد" ومكونات دفاع جوي رئيسية، فيما تتعهد النرويج بتزويدها بوحدتي دفاع جوي من طراز "ناسامز".
https://sputnikarabic.ae/20230315/البنتاغون-السويد-تعهدت-بتقديم-10-دبابات-ليوبارد-وأنظمة-دفاع-جوي-إلى-أوكرانيا-1074792347.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تصعيد, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, تصعيد, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: على واشنطن التفكير في عواقب أفعالها التي تنطوي على خطر مواجهة مباشرة مع روسيا
18:45 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 18:56 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على كلام رئيس البنتاغون حول زيادة عدد الدول المستعدة لتزويد أوكرانيا بالدبابات، على الولايات المتحدة أن تفكر في عواقب أفعالها العدوانية المتزايدة، التي تنطوي على خطر مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
وقالت زخاروفا في بيان نشر على موقع الوزارة "يجب على واشنطن أن تنظر في عواقب أعمالها العدوانية المتزايدة، التي تنطوي على خطر مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا وتكرار فشل مذل للولايات المتحدة مثل فيتنام أو أفغانستان".
"تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التي أدلى بها خلال اجتماع يوم 15 مارس في شكل مؤتمر بالفيديو لما يسمى بمجموعة الاتصال "الدفاع عن أوكرانيا"، تظهر مرة أخرى تركيز واشنطن المهووس على حرب شاملة مع روسيا "حتى آخر أوكراني".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
وأشارت زاخاروفا إلى أنه تم الإعلان بأبهة أنه من أجل "إحداث تحول في ساحة المعركة" الحاسمة لصالح أوكرانيا، سيتم نقل أسلحة "لأكثر من 9 ألوية مدرعة"، بما في ذلك أكثر من 150 دبابة ليوبارد.
وتابعت "نود أن نذكركم مرة أخرى في هذا الصدد بأن الأسلحة الأمريكية والغربية وكذلك المرتزقة والمتخصصين العسكريين من الولايات المتحدة والناتو كانت ولا تزال أهدافا مشروعة لضربات القوات المسلحة الروسية".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
هذا وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الأربعاء، أن السويد ستزود أوكرانيا بـ 10 دبابات من طراز "ليوبارد" ومكونات دفاع جوي رئيسية، فيما تتعهد النرويج بتزويدها بوحدتي دفاع جوي من طراز "ناسامز".