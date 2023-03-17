https://sputnikarabic.ae/20230317/الخارجية-الهنغارية-تتهم-أعضاء-البرلمان-الأوروبي-بتأجيج-الصراع-في-أوكرانيا-1074835628.html
الخارجية الهنغارية تتهم أعضاء البرلمان الأوروبي بتأجيج الصراع في أوكرانيا
الخارجية الهنغارية تتهم أعضاء البرلمان الأوروبي بتأجيج الصراع في أوكرانيا
اتهم سكرتير وزارة الخارجية الهنغارية تاماس مينزر، أعضاء البرلمان الأوروبي و"بيروقراطيي بروكسل" بتأجيج الأزمة الأوكرانية ردا على انتقاداتهم لرحلة وزير الخارجية... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T03:06+0000
2023-03-17T03:06+0000
2023-03-17T03:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
البرلمان الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101448/58/1014485871_0:103:3273:1944_1920x0_80_0_0_cf71cfc8e177cec158ac5d04de15451e.jpg
بودابست - سبوتنيك. وفي وقت سابق، أصبح رئيس وزارة الخارجية الهنغاري أول وزير خارجية لدولة من الاتحاد الأوروبي يزور بيلاروس منذ عدة سنوات.وناقش خلال زيارته قضايا التعاون الاقتصادي الثنائي، كما صرح سيارتو بأنه خلال المحادثات في مينسك حث الجانب البيلاروسي على عدم اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا.وتبنى أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء، قرارا يدين وزير الخارجية الهنغاري لزيارته مينسك في فبراير "والتي تتعارض مع سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه بيلاروس".وكتب مينزر في صفحته على "فيسبوك": "وزير الخارجية بيتر سيارتو، عندما سافر إلى بيلاروس قبل أسابيع قليلة، إلى مينسك، تحدث هناك عن أهمية المفاوضات والحوار ودعا جميع الأطراف إلى التحرك نحو المفاوضات والسلام بدلا من التصعيد".وأشار مينزر إلى أن البرلمان الأوروبي علق الأربعاء على زيارة سيارتو إلى بيلاروس. وقال "أدان غالبية النواب وانتقدوا بيتر سيارتو لرحلة إلى مينسك، مشيرا إلى أن ممثلي البرلمان الأوروبي يفكرون بشكل مختلف بشأن الصراع في أوكرانيا".وأضاف:وتابع مينزر، قائلا، "نريد مفاوضات ووقفا فوريا لإطلاق النار، بينما هم على العكس من ذلك يريدون الحرب، ينتقد أعضاء البرلمان الأوروبي والبيروقراطيون في بروكسل الحكومة الهنغارية لكونها سلمية الموقف، يريدون إجبارنا على هذا الصراع. لكن الحكومة الهنغارية، على الرغم من كل الضغوط، تتمسك بالسلام".وختم، قائلا: "إذا انتقد أعضاء البرلمان الأوروبي والبيروقراطيون في بروكسل وزير الخارجية بيتر سيارتو لموقفه المحب للسلام، فيجب أن أقول إنني أنتقد وأدين أعضاء البرلمان الأوروبي والبيروقراطيين في بروكسل لكونهم متعاطفين مع الحرب ورغبتهم فيها".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إنه في الوقت الحالي في أوروبا فقط بودابست والفاتيكان يعارضان تصعيد الصراع في أوكرانيا، والدول الأخرى مثل ألمانيا، لا تستطيع مقاومة الضغط الخارجي وانتقلت إلى "معسكر حربي".ووفقا لسيارتو، فإن معظم دول العالم لا تشترك في "ذهان الحرب" لأوروبا وترغب في السلام في أوكرانيا، وهو أمر لا يمكن تحقيقه من خلال العقوبات وإمدادات الأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230227/وزير-الخارجية-الهنغاري-لـ-سبوتنيك-يجب-اعتبار-الهجوم-على-التيار-الشمالي-عملا-إرهابيا-1074050021.html
https://sputnikarabic.ae/20220912/رئيس-البرلمان-الهنغاري-يعتبر-الاتحاد-الأوروبي-الطرف-الخاسر-في-مسألة-أوكرانيا-1067613315.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101448/58/1014485871_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_d7b2d6bd10fd228416f90737be251886.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, البرلمان الأوروبي
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, البرلمان الأوروبي
الخارجية الهنغارية تتهم أعضاء البرلمان الأوروبي بتأجيج الصراع في أوكرانيا
تابعنا عبر
اتهم سكرتير وزارة الخارجية الهنغارية تاماس مينزر، أعضاء البرلمان الأوروبي و"بيروقراطيي بروكسل" بتأجيج الأزمة الأوكرانية ردا على انتقاداتهم لرحلة وزير الخارجية بيتر سيارتو لمينسك.
بودابست - سبوتنيك
. وفي وقت سابق، أصبح رئيس وزارة الخارجية الهنغاري أول وزير خارجية لدولة من الاتحاد الأوروبي يزور بيلاروس منذ عدة سنوات.
وناقش خلال زيارته قضايا التعاون الاقتصادي الثنائي، كما صرح سيارتو بأنه خلال المحادثات في مينسك حث الجانب البيلاروسي على عدم اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا.
وتبنى أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء، قرارا يدين وزير الخارجية الهنغاري لزيارته مينسك
في فبراير "والتي تتعارض مع سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه بيلاروس".
وكتب مينزر في صفحته على "فيسبوك": "وزير الخارجية بيتر سيارتو، عندما سافر إلى بيلاروس قبل أسابيع قليلة، إلى مينسك، تحدث هناك عن أهمية المفاوضات والحوار ودعا جميع الأطراف إلى التحرك نحو المفاوضات والسلام بدلا من التصعيد".
وأشار مينزر إلى أن البرلمان الأوروبي علق الأربعاء على زيارة سيارتو إلى بيلاروس. وقال "أدان غالبية النواب وانتقدوا بيتر سيارتو لرحلة إلى مينسك، مشيرا إلى أن ممثلي البرلمان الأوروبي يفكرون بشكل مختلف بشأن الصراع في أوكرانيا".
"هذا صحيح بشكل خاص لأن الحكومة الهنغارية تريد السلام، في حين أن أعضاء البرلمان الأوروبي والبيروقراطيين في بروكسل يريدون الحرب".
وتابع مينزر، قائلا، "نريد مفاوضات ووقفا فوريا لإطلاق النار، بينما هم على العكس من ذلك يريدون الحرب، ينتقد أعضاء البرلمان الأوروبي والبيروقراطيون في بروكسل الحكومة الهنغارية لكونها سلمية الموقف، يريدون إجبارنا على هذا الصراع. لكن الحكومة الهنغارية، على الرغم من كل الضغوط، تتمسك بالسلام".
12 سبتمبر 2022, 00:58 GMT
وختم، قائلا: "إذا انتقد أعضاء البرلمان الأوروبي والبيروقراطيون في بروكسل وزير الخارجية بيتر سيارتو لموقفه المحب للسلام، فيجب أن أقول إنني أنتقد وأدين أعضاء البرلمان الأوروبي والبيروقراطيين في بروكسل لكونهم متعاطفين مع الحرب ورغبتهم فيها".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إنه في الوقت الحالي في أوروبا فقط بودابست والفاتيكان يعارضان تصعيد الصراع في أوكرانيا
، والدول الأخرى مثل ألمانيا، لا تستطيع مقاومة الضغط الخارجي وانتقلت إلى "معسكر حربي".
ووفقا لسيارتو، فإن معظم دول العالم لا تشترك في "ذهان الحرب" لأوروبا وترغب في السلام في أوكرانيا، وهو أمر لا يمكن تحقيقه من خلال العقوبات وإمدادات الأسلحة.