https://sputnikarabic.ae/20230317/الدفاع-العراقية-تعلن-مقتل-4-إرهابيين-من-داعش-غربي-البلاد-1074868438.html

"الدفاع" العراقية تعلن مقتل 4 إرهابيين من "داعش" غربي البلاد

"الدفاع" العراقية تعلن مقتل 4 إرهابيين من "داعش" غربي البلاد

"الدفاع" العراقية تعلن مقتل 4 إرهابيين من "داعش" غربي البلاد60أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، عن مقتل 4 إرهابيين ينتمون... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T21:54+0000

2023-03-17T21:54+0000

2023-03-17T21:54+0000

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وقالت الخلية في بيان: "خلال المتابعة الميدانية، والتنسيق بين القطعات الأمنية.. وبعملية استباقية نوعية، تمكنت قوة شيخ مندول الجغيفي للحشد العشائري في حديثة من قتل أربعة من عناصر عصابات داعش الإرهابية وحرق عجلتهم في منطقة الكعرة بصحراء الأنبار"، على ما نقلت شكبة "رووداو" العراقية.فيما ذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان، إن العملية نفذتها قوة مشتركة من معاونية استخبارات الحشد الشعبي واللواء 57.وأوضحت أن العملية النوعية "نفذتها القوة في وادي كعرة بناء على معلومات استخبارية بوجود مضافة لفلول داعش الإرهابي".وقالت إن القوة اشتبكت مع "مفرزة ارهابية، مما أسفر عن مقتل أربعة إرهابيين".والأحد الماضي، أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عبد الوهاب الساعدي، القضاء على 22 إرهابيا من "داعش" (محظور في روسيا والعديد من الدول)، بينهم قيادات بارزة، بعملية نوعية بمحافظة الأنبار.ومطلع الشهر الجاري، أعلن الجيش العراقي، تصفية 3 قياديين في تنظيم "داعش" من بين 17 إرهابيا قتلوا في عملية عسكرية في الأنبار.وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، لكن القوات الأمنية العراقية لا تزال تلاحق فلول التنظيم الذين يحاولون تنفيذ عملية إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230312/جهاز-مكافحة-الإرهاب-العراقي-يعلن-مقتل-22-إرهابيا-بعملية-نوعية-في-الأنبار-غربي-البلاد--1074634607.html

https://sputnikarabic.ae/20230301/العراق-يعلن-تصفية-3-قياديين-لـداعش-من-بين-17-إرهابيا-قتلوا-في-الأنبار-1074189682.html

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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي