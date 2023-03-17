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الرئيس الصيني يزور روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري بدعوة من بوتين
https://sputnikarabic.ae/20230317/الرئيس-الصيني-يزور-روسيا-في-الفترة-من-20-إلى-22-مارس-الجاري-بدعوة-من-بوتين-1074838628.html
الرئيس الصيني يزور روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري بدعوة من بوتين
الرئيس الصيني يزور روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري بدعوة من بوتين
كشف الكرملين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سوف يقوم بزيارة روسيا الاتحادية في الفترة من 20 إلى 22 مارس/آذار الجاري بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T07:12+0000
2023-03-17T07:37+0000
روسيا
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وجاء في بيان الكرملين: "يقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ بزيارة دولة لروسيا في الفترة من 20 إلى 22 آذار/مارس 2023، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". وأشار الكرملين إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الهامة عقب محادثات بين بوتين وشي جين بينغ، وكذلك سيتم الاتفاق على تعميق التعاون الروسي الصيني على الساحة الدولية.وبدورها أكدت الخارجية الصينية، أن الجانبان الروسي والصيني سيجريان "خلال زيارة شي جين بينغ لروسيا محادثات على أساس مبادئ عدم المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة".وأكدت الخارجية الصينية أن "زيارة شي جين بينغ لروسيا ستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين روسيا والصين".
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الرئيس الصيني يزور روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري بدعوة من بوتين

07:12 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 07:37 GMT 17.03.2023)
© Sputnik . Sergei Guneyev /  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© Sputnik . Sergei Guneyev /
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كشف الكرملين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سوف يقوم بزيارة روسيا الاتحادية في الفترة من 20 إلى 22 مارس/آذار الجاري بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء في بيان الكرملين: "يقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ بزيارة دولة لروسيا في الفترة من 20 إلى 22 آذار/مارس 2023، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأضاف الكرملين "سيناقش الطرفان خلال المحادثات قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين".
وأشار الكرملين إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الهامة عقب محادثات بين بوتين وشي جين بينغ، وكذلك سيتم الاتفاق على تعميق التعاون الروسي الصيني على الساحة الدولية.
وبدورها أكدت الخارجية الصينية، أن الجانبان الروسي والصيني سيجريان "خلال زيارة شي جين بينغ لروسيا محادثات على أساس مبادئ عدم المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة".

زيارة الدولة القادمة التي سيقوم بها الرئيس شي جين بينغ إلى روسيا ستكون زيارة صداقة من شأنها تعزيز الثقة والتفاهم المتبادلين بين الصين وروسيا.

فان فينبينغ
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية
وأكدت الخارجية الصينية أن "زيارة شي جين بينغ لروسيا ستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين روسيا والصين".
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