https://sputnikarabic.ae/20230317/العراق-يبلغ-ليبيا-رغبته-في-إعادة-فتح-سفارته-لدى-طرابلس-1074833453.html
العراق يبلغ ليبيا رغبته في إعادة فتح سفارته لدى طرابلس
العراق يبلغ ليبيا رغبته في إعادة فتح سفارته لدى طرابلس
أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، يوم الخميس، أن بلاده أبلغت ليبيا رغبتها في إعادة فتح سفارتها لدى طرابلس. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T05:01+0000
2023-03-17T05:01+0000
2023-03-17T05:01+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الصحاف خلال اجتماعات عقدها وفد عراقي رسمي مع الجانب الليبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أرسل وفدا دبلوماسيا برئاسة رئيس الدائرة الإداريَّة إحسان علاوي، إلى ليبيا.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوفد العراقي عقد عدة اجتماعات مع مستشار الأمن القوميّ الليبي إبراهيم بوشناف في طرابلس.وخلال اللقاء، بحث الجانبان العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين، بحسب الصحاف.وذكر الصحاف أن الوفد عبر عن رغبة العراق في إعادة فتح سفارته في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، بجانب تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.وبالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية في عام 2014، أغلقت عدة دول من بينها العراق، سفاراتها في طرابلس.
https://sputnikarabic.ae/20230222/وزير-الخارجية-العراقي-دستورنا-يمنع-استخدام-أراضينا-للهجوم-على-دول-الجوار-1073868872.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العراق اليوم
العراق يبلغ ليبيا رغبته في إعادة فتح سفارته لدى طرابلس
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أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، يوم الخميس، أن بلاده أبلغت ليبيا رغبتها في إعادة فتح سفارتها لدى طرابلس.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الصحاف خلال اجتماعات عقدها وفد عراقي رسمي مع الجانب الليبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال المسؤول العراقي إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أرسل وفدا دبلوماسيا برئاسة رئيس الدائرة الإداريَّة إحسان علاوي، إلى ليبيا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية
أن الوفد العراقي عقد عدة اجتماعات مع مستشار الأمن القوميّ الليبي إبراهيم بوشناف في طرابلس.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين، بحسب الصحاف.
وذكر الصحاف أن الوفد عبر عن رغبة العراق في إعادة فتح سفارته في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، بجانب تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.
وبالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية في عام 2014، أغلقت عدة دول من بينها العراق، سفاراتها في طرابلس.