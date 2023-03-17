https://sputnikarabic.ae/20230317/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-34-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1074836271.html

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 34 مرة خلال اليوم الماضي

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 34 مرة خلال اليوم الماضي

أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت أراضي... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T04:09+0000

2023-03-17T04:09+0000

2023-03-17T04:09+0000

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن المكتب ونشر على صفحتها في "تلغرام"، أن الفصائل المسلحة الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية الشعبية خلال القصف بـ 182 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.ووفقا لبيان المكتب: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 34 واقعة إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية، وباتجاه دونيتسك، أطلق العدو 14 قذيفة وصاروخا من عيار 155 و152 ملم.. وعلى غورلوفكا 16 قذيفة عيار155 و152 و122 ملم، وقذيفة واحدة على ياسينوفاتسكي عيار 155 ملم، وثلاثة قذائف على مدينة فولنوفاخا من عيار 155 و152 و122 ملم".وقال المركز المشترك، إن أوكرانيا أطلقت بالموجوع 182 قذيفة من مختلف العيارات، منوها أن: "8 مناطق تعرضت للقصف في الجمهورية: غورلوفكا، دونيتسك، ميكيفكا، بانتيليمونوفكا، ياسينوفاتسكي، نيكولسكوي، بلاغاداتنيا وفلاديميروفكا".كما أشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، استهدفت قبل ذلك بيوم مناطق الجمهورية 21 مرة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230316/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-ياسينوفاتايا-بجمهورية-دونيتسك-بـ6-قذائف-عيار-155-ملم-يستخدمها-الناتو-1074833946.html

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