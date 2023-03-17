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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230317/القوات-المسلحة-الروسية-تتقن-مواجهة-قذائف-الهاون-الصامتة-1074849695.html
القوات المسلحة الروسية تتقن مواجهة قذائف الهاون الصامتة
القوات المسلحة الروسية تتقن مواجهة قذائف الهاون الصامتة
أعلن الخبير العسكري المتقاعد، أندريه ماروتشكو، أن الجيش الروسي وجد طرقًا للتأثير على الوحدات الأوكرانية التي تستخدم قذائف الهاون الصامتة على محور كوبيانسك. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T11:20+0000
2023-03-17T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "زادت قوات الأمن الأوكرانية من استخدام الأعتدة الغربية على محور كوبيانسك، وأصبحت المجموعات التي تطلق قذائف الهاون الصامتة، التي يُفترض أنها صُنعت في بولندا، أكثر نشاطًا".وأضاف ماروتشكو: "يتم استخدامها من قبل مجموعات صغيرة، وإنهم يتحركون باستمرار ويطلقون النار على مواقعنا، لافتًا إلى أن جنود الجيش الروسي وجدوا وسائل للتأثير على هذه الجماعات، ويتم تدمير إحدى هذه المجموعات".
https://sputnikarabic.ae/20230315/وحدات-أوكرانية-مشتتة-تحاول-الانسحاب-من-أرتيوموفسك-تاركة-معداتها-1074758609.html
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روسيا

القوات المسلحة الروسية تتقن مواجهة قذائف الهاون الصامتة

11:20 GMT 17.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن الخبير العسكري المتقاعد، أندريه ماروتشكو، أن الجيش الروسي وجد طرقًا للتأثير على الوحدات الأوكرانية التي تستخدم قذائف الهاون الصامتة على محور كوبيانسك.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "زادت قوات الأمن الأوكرانية من استخدام الأعتدة الغربية على محور كوبيانسك، وأصبحت المجموعات التي تطلق قذائف الهاون الصامتة، التي يُفترض أنها صُنعت في بولندا، أكثر نشاطًا".
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
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15 مارس, 09:42 GMT
وأضاف ماروتشكو: "يتم استخدامها من قبل مجموعات صغيرة، وإنهم يتحركون باستمرار ويطلقون النار على مواقعنا، لافتًا إلى أن جنود الجيش الروسي وجدوا وسائل للتأثير على هذه الجماعات، ويتم تدمير إحدى هذه المجموعات".
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:05 GMT
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