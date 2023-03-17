https://sputnikarabic.ae/20230317/القوات-المسلحة-الروسية-تتقن-مواجهة-قذائف-الهاون-الصامتة-1074849695.html
القوات المسلحة الروسية تتقن مواجهة قذائف الهاون الصامتة
القوات المسلحة الروسية تتقن مواجهة قذائف الهاون الصامتة
أعلن الخبير العسكري المتقاعد، أندريه ماروتشكو، أن الجيش الروسي وجد طرقًا للتأثير على الوحدات الأوكرانية التي تستخدم قذائف الهاون الصامتة على محور كوبيانسك. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T11:20+0000
2023-03-17T11:20+0000
2023-03-17T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062715096_0:0:3311:1862_1920x0_80_0_0_43ddd2c3af16808374e0e5e9b842ff80.jpg
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "زادت قوات الأمن الأوكرانية من استخدام الأعتدة الغربية على محور كوبيانسك، وأصبحت المجموعات التي تطلق قذائف الهاون الصامتة، التي يُفترض أنها صُنعت في بولندا، أكثر نشاطًا".وأضاف ماروتشكو: "يتم استخدامها من قبل مجموعات صغيرة، وإنهم يتحركون باستمرار ويطلقون النار على مواقعنا، لافتًا إلى أن جنود الجيش الروسي وجدوا وسائل للتأثير على هذه الجماعات، ويتم تدمير إحدى هذه المجموعات".
https://sputnikarabic.ae/20230315/وحدات-أوكرانية-مشتتة-تحاول-الانسحاب-من-أرتيوموفسك-تاركة-معداتها-1074758609.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062715096_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_d0b9db803c4d43817a811b45f42d2253.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات المسلحة الروسية تتقن مواجهة قذائف الهاون الصامتة
تابعنا عبر
أعلن الخبير العسكري المتقاعد، أندريه ماروتشكو، أن الجيش الروسي وجد طرقًا للتأثير على الوحدات الأوكرانية التي تستخدم قذائف الهاون الصامتة على محور كوبيانسك.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "زادت قوات الأمن الأوكرانية من استخدام الأعتدة الغربية على محور كوبيانسك، وأصبحت المجموعات التي تطلق قذائف الهاون الصامتة، التي يُفترض أنها صُنعت في بولندا، أكثر نشاطًا".
وأضاف ماروتشكو: "يتم استخدامها من قبل مجموعات صغيرة، وإنهم يتحركون باستمرار ويطلقون النار على مواقعنا، لافتًا إلى أن جنود الجيش الروسي وجدوا وسائل للتأثير على هذه الجماعات، ويتم تدمير إحدى هذه المجموعات".