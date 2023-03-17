https://sputnikarabic.ae/20230317/الكرملين-بوتين-يبحث-مع-نظيره-الأذربيجاني-إجراءات-ضمان-الأمن-في-جنوب-القوقاز-1074834635.html

الكرملين: بوتين يبحث مع نظيره الأذربيجاني إجراءات ضمان الأمن في جنوب القوقاز

الكرملين: بوتين يبحث مع نظيره الأذربيجاني إجراءات ضمان الأمن في جنوب القوقاز

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، الخميس، إجراءات ضمان الأمن في جنوب القوقاز، حسبما أعلنت الخدمة الصحفية... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T00:05+0000

2023-03-17T00:05+0000

2023-03-17T00:05+0000

الكرملين

فلاديمير بوتين

إلهام علييف

أخبار روسيا اليوم

عقوبات أمريكية ضد روسيا

العلاققات الروسية الأذرية

القوقاز

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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، تم خلاله مناقشة التدابير العملية الهادفة إلى ضمان الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز تماشيا مع الاتفاقيات الثلاثية المعروفة جيدا بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا".كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول تطوير النقل واللوجستيات والعلاقات الاقتصادية في المنطقة.وتجددت الاشتباكات على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث اتهم كل منهما الآخر بإطلاق النار أولا، فيما أرسلت منظمة معاهدة الأمن الجماعي الإقليمية بعثة مراقبة إلى الحدود الأرمينية بعد أن توسطت روسيا في وقف إطلاق النار.واندلع الصراع في ناغورني كاراباخ في عام 2020 وشهدت المنطقة أخطر تصعيد للمواجهة المستمرة منذ سنوات، وانتهت الأعمال العدائية بهدنة ثلاثية بوساطة روسية، حيث اتفقت بموجبها أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وجثث القتلى.ونصت الاتفاقية على تسليم كالباجار ولاتشين وجزء من مقاطعة أغدام إلى أذربيجان، مع بقاء ممر لاتشين كممر وحيد يربط ناغورني قره باغ بأرمينيا، وتم نشر قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة لمراقبة تنفيذ الهدنة.

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الكرملين, فلاديمير بوتين, إلهام علييف, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العلاققات الروسية الأذرية, القوقاز