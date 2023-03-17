https://sputnikarabic.ae/20230317/المصرف-المركزي-لا-يوجد-تأثير-مباشر-للاضطرابات-في-الأسواق-المالية-الغربية-على-الاقتصاد-الروسي-1074854485.html

المصرف المركزي: لا يوجد تأثير مباشر للاضطرابات في الأسواق المالية الغربية على الاقتصاد الروسي

المصرف المركزي: لا يوجد تأثير مباشر للاضطرابات في الأسواق المالية الغربية على الاقتصاد الروسي

أعلنت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد تأثير مباشر على الاقتصاد الروسي جراء الاضطرابات في الأسواق المالية الغربية. 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T13:20+0000

2023-03-17T13:20+0000

2023-03-17T13:20+0000

اقتصاد

روسيا

العالم

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موسكو- سبوتنيك. وأشارت إلى أن الوضع في القطاع المصرفي الأمريكي يزيد من المخاطر على الاقتصاد العالمي.وقالت نابيولينا، خلال مؤتمر صحفي، إنه "عند تقييم الظروف الخارجية، لا يسعني إلا التعليق على الوضع الحالي في النظام المصرفي للولايات المتحدة وأوروبا. لا يوجد تأثير مباشر على النظام المالي الروسي، لكن هذا العامل الجديد في حد ذاته يضيف عدم يقين بشأن المسار المستقبلي لـلاقتصاد العالمي".وفقا لها، فإن التباطؤ في الاقتصاد العالمي بالنسبة لروسيا يعني انخفاض الطلب على الصادرات الروسية، ما قد يسبب ضغوطاً إضافية مثيرة للتضخم في روسيا.

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