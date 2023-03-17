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المصرف المركزي: لا يوجد تأثير مباشر للاضطرابات في الأسواق المالية الغربية على الاقتصاد الروسي
المصرف المركزي: لا يوجد تأثير مباشر للاضطرابات في الأسواق المالية الغربية على الاقتصاد الروسي
أعلنت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد تأثير مباشر على الاقتصاد الروسي جراء الاضطرابات في الأسواق المالية الغربية. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T13:20+0000
2023-03-17T13:20+0000
اقتصاد
روسيا
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وأشارت إلى أن الوضع في القطاع المصرفي الأمريكي يزيد من المخاطر على الاقتصاد العالمي.وقالت نابيولينا، خلال مؤتمر صحفي، إنه "عند تقييم الظروف الخارجية، لا يسعني إلا التعليق على الوضع الحالي في النظام المصرفي للولايات المتحدة وأوروبا. لا يوجد تأثير مباشر على النظام المالي الروسي، لكن هذا العامل الجديد في حد ذاته يضيف عدم يقين بشأن المسار المستقبلي لـلاقتصاد العالمي".وفقا لها، فإن التباطؤ في الاقتصاد العالمي بالنسبة لروسيا يعني انخفاض الطلب على الصادرات الروسية، ما قد يسبب ضغوطاً إضافية مثيرة للتضخم في روسيا.
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اقتصاد, روسيا, العالم
اقتصاد, روسيا, العالم

المصرف المركزي: لا يوجد تأثير مباشر للاضطرابات في الأسواق المالية الغربية على الاقتصاد الروسي

13:20 GMT 17.03.2023
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورالبنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلنت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد تأثير مباشر على الاقتصاد الروسي جراء الاضطرابات في الأسواق المالية الغربية.
موسكو- سبوتنيك. وأشارت إلى أن الوضع في القطاع المصرفي الأمريكي يزيد من المخاطر على الاقتصاد العالمي.
وقالت نابيولينا، خلال مؤتمر صحفي، إنه "عند تقييم الظروف الخارجية، لا يسعني إلا التعليق على الوضع الحالي في النظام المصرفي للولايات المتحدة وأوروبا. لا يوجد تأثير مباشر على النظام المالي الروسي، لكن هذا العامل الجديد في حد ذاته يضيف عدم يقين بشأن المسار المستقبلي لـلاقتصاد العالمي".

وأوضحت بأن "الوضع الحالي يفاقم مشكلة الموازنة بين أهداف السياسة النقدية ومخاطر الاستقرار المالي بالنسبة للمصارف المركزية الغربية. من ناحية، نشهد ضعف القطاع المالي أمام سعر الفائدة والمخاطر الأخرى. ومن ناحية أخرى، ضغط التضخم الحالي لا يزال مرتفعاً. عمومًا، قد يؤدي هذا الوضع إلى زيادة المخاطر في الاقتصاد العالمي، ومخاطر حدوث ركود في الاقتصاد العالمي على الرغم من البيانات القوية التي شهدناها مؤخرًا".

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وفقا لها، فإن التباطؤ في الاقتصاد العالمي بالنسبة لروسيا يعني انخفاض الطلب على الصادرات الروسية، ما قد يسبب ضغوطاً إضافية مثيرة للتضخم في روسيا.
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