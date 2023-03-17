https://sputnikarabic.ae/20230317/المغرب-يؤكد-موقفه-الثابت-من-مركزية-القضية-الفلسطينية-العادلة-1074851479.html
المغرب يؤكد موقفه الثابت من مركزية القضية الفلسطينية العادلة
المغرب يؤكد موقفه الثابت من مركزية القضية الفلسطينية العادلة
جدد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس الخميس، تأكيد المملكة على "الصفة المحورية للقضية الفلسطينية العادلة" وعلى موقفها الثابت والراسخ منها. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T12:18+0000
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وفي بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة "سبوتنيك"، جاءت تصريحات بوريطة في كلمة له خلال الاجتماع الـ 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في موريتانيا.وأكد بوريطة أن المغرب يولي القضية الفلسطينية أهمية قصوى ويعتبرها إحدى أولويات السياسة الخارجية لها، مشيرا إلى ما يقوم به العاهل المغربي الملك محمد السادس من عمل سياسي ودبلوماسي ومبادرات إنسانية من أجل نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والدفاع عن مدينة القدس وصيانة طابعها الديني ووضعها القانوني.وقال وزير الخارجية المغربي:وطالب ناصر بوريطة بـ"تبني رؤية واقعية وتصور براغماتي، في سياق جهد جماعي مشترك وخطاب موحد، ينأى عن المزايدات العقيمة والتوظيف السياسي المقيت الذي من شأنه الإضرار بالقضية الفلسطينية بدل خدمتها"، مضيفا أن المغرب اختار طريق الوسطية والاعتدال، بل وجعل منه نبراسا ينير توجهاتها من خلال استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد، أثبتت نجاعتها في مواجهة الإرهاب والتطرف.وجدد الوزير المغربي التأكيد على أن "المملكة تدعو الدول الإسلامية الى التعاون من أجل القضاء على الإرهاب وقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي تعمل على تشويه الدين الإسلامي وتصويره على أنه دين التطرف والغلو"، داعيا إلى مزيد من التضامن والتآزر بهدف بلورة موقف إسلامي موحد ومسؤول يقدم رؤى وحلول عملية ناجعة لهذه الأزمات.وأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، دعم المملكة لكل المساعي الجادة والمبادرات الرامية إلى الدفع بمسيرة السلام في عدد من الدول الإسلامية التي ماتزال تعيش حروبا ونزاعات.
https://sputnikarabic.ae/20230308/اللجنة-الوزارية-العربية-لمواجهة-إجراءات-الاحتلال-بالقدس-تؤكد-أهمية-وقف-انتهاكات-إسرائيل-1074485178.html
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العالم الإسلامي, أخبار المغرب اليوم, موريتانيا, العالم العربي, الملك محمد السادس, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
العالم الإسلامي, أخبار المغرب اليوم, موريتانيا, العالم العربي, الملك محمد السادس, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
المغرب يؤكد موقفه الثابت من مركزية القضية الفلسطينية العادلة
12:18 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 12:20 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
جدد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس الخميس، تأكيد المملكة على "الصفة المحورية للقضية الفلسطينية العادلة" وعلى موقفها الثابت والراسخ منها.
وفي بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة "سبوتنيك
"، جاءت تصريحات بوريطة في كلمة له خلال الاجتماع الـ 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في موريتانيا.
وأكد بوريطة أن المغرب يولي القضية الفلسطينية أهمية قصوى ويعتبرها إحدى أولويات السياسة الخارجية لها، مشيرا إلى ما يقوم به العاهل المغربي الملك محمد السادس من عمل سياسي ودبلوماسي ومبادرات إنسانية من أجل نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والدفاع عن مدينة القدس وصيانة طابعها الديني ووضعها القانوني.
إن القضية الفلسطينية تمثل تحديا حقيقيا أمام منظومة العمل الإسلامي المشترك، يستوجب المزيد من تكاثف الجهود لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة.
وطالب ناصر بوريطة بـ"تبني رؤية واقعية وتصور براغماتي، في سياق جهد جماعي مشترك وخطاب موحد، ينأى عن المزايدات العقيمة والتوظيف السياسي المقيت الذي من شأنه الإضرار بالقضية الفلسطينية
بدل خدمتها"، مضيفا أن المغرب اختار طريق الوسطية والاعتدال، بل وجعل منه نبراسا ينير توجهاتها من خلال استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد، أثبتت نجاعتها في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وجدد الوزير المغربي التأكيد على أن "المملكة تدعو الدول الإسلامية الى التعاون من أجل القضاء على الإرهاب وقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي تعمل على تشويه الدين الإسلامي وتصويره على أنه دين التطرف والغلو"، داعيا إلى مزيد من التضامن والتآزر بهدف بلورة موقف إسلامي موحد ومسؤول يقدم رؤى وحلول عملية ناجعة لهذه الأزمات.
وأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، دعم المملكة لكل المساعي الجادة والمبادرات الرامية إلى الدفع بمسيرة السلام في عدد من الدول الإسلامية التي ماتزال تعيش حروبا ونزاعات.