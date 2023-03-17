https://sputnikarabic.ae/20230317/الهند-إيقاف-طيارين-احتسيا-القهوة-في-قمرة-القيادة-وهددا-سلامة-الركاب-صورة-1074866243.html

الهند... إيقاف طيارين احتسيا القهوة في قمرة القيادة وهددا سلامة الركاب (صورة)

الهند... إيقاف طيارين احتسيا القهوة في قمرة القيادة وهددا سلامة الركاب (صورة)

أوقفت شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة "سبايس جيت" اثنين من طياريها بعد أن زُعم أنهما تناولا القهوة والمعجنات داخل قمرة القيادة خلال استراحة لتناول وجبة... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T19:47+0000

2023-03-17T19:47+0000

2023-03-17T19:51+0000

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أثارت صورة تظهر كأسا مكشوفا يحمل شعار شركة الطيران موضوعا بشكل خطير بالقرب من أدوات التحكم داخل قمرة القيادة، غضبًا بين مجتمع الطيران في الهند وعلى الإنترنت، بحسب شبكة "سي إن إن".وكان الطياران، اللذان لم تظهر وجوههم في الصورة، يحملان أيضا غوجيا - وهي معجنات مقلية حلوة يتم تناولها عادةً خلال مهرجان هولي الهندوسي، الذي أقيم في 8 مارس/ آذار الجاري.وصرح متحدث باسم الشركة أن كلا الطيارين قد تم استبعادهما من قائمة الطيارين في انتظار التحقيق.وأضاف المتحدث "سبايس جيت لديها سياسة صارمة (فيما يتعلق) باستهلاك الطعام داخل قمرة القيادة والتي يلتزم بها جميع طاقم الرحلة"، مضيفا "سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة عند الانتهاء من التحقيق".من جانبه، قال شاكتي لومبا، وهو طيار متقاعد ورئيس العمليات السابق لشركة طيران "إندي جو" الهندية "كان سلوكا لا يمكن تفسيره بالمرة. جميع الطيارين على دراية بمخاطر انسكاب السوائل في قمرة القيادة (..) معظم قواعد الشركة ولوائح الطيران تحظر وضع أي أطعمة وسوائل على وحدة التحكم المركزية".وأشار إلى أنه يوجد أسفل وحدة التحكم هذه مجموعة واسعة من الأسلاك الكهربائية التي تعتبر حيوية للتحكم في الطائرة - وقد يؤدي انسكاب المشروبات الساخنة عليها إلى ارتفاع درجة حرارة المعدات التقنية أو إيقاف تشغيل النظام.وواجهت شركة "سبايس جيت" عددا كبيرا من الحوادث العام الماضي، مما دفع هيئة تنظيم الطيران إلى فتح العديد من التحقيقات معها.في مايو/ أيار الماضي، تعطل الطيار الآلي لطائرة "سبايس جيت" وتسبب في اضطرابات شديدة أدت إلى إصابات متعددة على متن الطائرة.كما أمرت هيئة تنظيم الطيران في يوليو/ تموز بخفض الرحلات التشغيلية للناقل إلى النصف لمدة 8 أسابيع بعد التورط في ثمانية أعطال فنية على الأقل.

https://sputnikarabic.ae/20210912/للمرة-الأولى-أسرار-تكشف-عن-تحطم-الطائرة-الهندية-1050122101.html

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