https://sputnikarabic.ae/20230317/الهند-إيقاف-طيارين-احتسيا-القهوة-في-قمرة-القيادة-وهددا-سلامة-الركاب-صورة-1074866243.html
الهند... إيقاف طيارين احتسيا القهوة في قمرة القيادة وهددا سلامة الركاب (صورة)
الهند... إيقاف طيارين احتسيا القهوة في قمرة القيادة وهددا سلامة الركاب (صورة)
أوقفت شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة "سبايس جيت" اثنين من طياريها بعد أن زُعم أنهما تناولا القهوة والمعجنات داخل قمرة القيادة خلال استراحة لتناول وجبة... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T19:47+0000
2023-03-17T19:47+0000
2023-03-17T19:51+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
الأخبار
منوعات
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102032/34/1020323411_0:152:1600:1052_1920x0_80_0_0_51280a64eac5380cf3faa0fb6fc5a0d1.jpg
أثارت صورة تظهر كأسا مكشوفا يحمل شعار شركة الطيران موضوعا بشكل خطير بالقرب من أدوات التحكم داخل قمرة القيادة، غضبًا بين مجتمع الطيران في الهند وعلى الإنترنت، بحسب شبكة "سي إن إن".وكان الطياران، اللذان لم تظهر وجوههم في الصورة، يحملان أيضا غوجيا - وهي معجنات مقلية حلوة يتم تناولها عادةً خلال مهرجان هولي الهندوسي، الذي أقيم في 8 مارس/ آذار الجاري.وصرح متحدث باسم الشركة أن كلا الطيارين قد تم استبعادهما من قائمة الطيارين في انتظار التحقيق.وأضاف المتحدث "سبايس جيت لديها سياسة صارمة (فيما يتعلق) باستهلاك الطعام داخل قمرة القيادة والتي يلتزم بها جميع طاقم الرحلة"، مضيفا "سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة عند الانتهاء من التحقيق".من جانبه، قال شاكتي لومبا، وهو طيار متقاعد ورئيس العمليات السابق لشركة طيران "إندي جو" الهندية "كان سلوكا لا يمكن تفسيره بالمرة. جميع الطيارين على دراية بمخاطر انسكاب السوائل في قمرة القيادة (..) معظم قواعد الشركة ولوائح الطيران تحظر وضع أي أطعمة وسوائل على وحدة التحكم المركزية".وأشار إلى أنه يوجد أسفل وحدة التحكم هذه مجموعة واسعة من الأسلاك الكهربائية التي تعتبر حيوية للتحكم في الطائرة - وقد يؤدي انسكاب المشروبات الساخنة عليها إلى ارتفاع درجة حرارة المعدات التقنية أو إيقاف تشغيل النظام.وواجهت شركة "سبايس جيت" عددا كبيرا من الحوادث العام الماضي، مما دفع هيئة تنظيم الطيران إلى فتح العديد من التحقيقات معها.في مايو/ أيار الماضي، تعطل الطيار الآلي لطائرة "سبايس جيت" وتسبب في اضطرابات شديدة أدت إلى إصابات متعددة على متن الطائرة.كما أمرت هيئة تنظيم الطيران في يوليو/ تموز بخفض الرحلات التشغيلية للناقل إلى النصف لمدة 8 أسابيع بعد التورط في ثمانية أعطال فنية على الأقل.
https://sputnikarabic.ae/20210912/للمرة-الأولى-أسرار-تكشف-عن-تحطم-الطائرة-الهندية-1050122101.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102032/34/1020323411_115:0:1538:1067_1920x0_80_0_0_040b569ca999b53cde8991ce2325bc02.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الأخبار, منوعات, أخبار الهند اليوم
أخبار العالم الآن, الأخبار, منوعات, أخبار الهند اليوم
الهند... إيقاف طيارين احتسيا القهوة في قمرة القيادة وهددا سلامة الركاب (صورة)
19:47 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 19:51 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
أوقفت شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة "سبايس جيت" اثنين من طياريها بعد أن زُعم أنهما تناولا القهوة والمعجنات داخل قمرة القيادة خلال استراحة لتناول وجبة خفيفة كان من الممكن أن تشكل كارثة لو انسكب أحد المشروبات الساخنة.
أثارت صورة تظهر كأسا مكشوفا يحمل شعار شركة الطيران موضوعا بشكل خطير بالقرب من أدوات التحكم داخل قمرة القيادة، غضبًا بين مجتمع الطيران في الهند وعلى الإنترنت، بحسب شبكة
"سي إن إن".
وكان الطياران، اللذان لم تظهر وجوههم في الصورة، يحملان أيضا غوجيا - وهي معجنات مقلية حلوة يتم تناولها عادةً خلال مهرجان هولي الهندوسي، الذي أقيم في 8 مارس/ آذار الجاري.
وصرح متحدث باسم الشركة أن كلا الطيارين قد تم استبعادهما من قائمة الطيارين في انتظار التحقيق.
وأضاف المتحدث "سبايس جيت لديها سياسة صارمة (فيما يتعلق) باستهلاك الطعام داخل قمرة القيادة
والتي يلتزم بها جميع طاقم الرحلة"، مضيفا "سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة عند الانتهاء من التحقيق".
من جانبه، قال شاكتي لومبا، وهو طيار متقاعد ورئيس العمليات السابق لشركة طيران "إندي جو" الهندية "كان سلوكا لا يمكن تفسيره بالمرة. جميع الطيارين على دراية بمخاطر انسكاب السوائل في قمرة القيادة (..) معظم قواعد الشركة ولوائح الطيران تحظر وضع أي أطعمة وسوائل على وحدة التحكم المركزية".
12 سبتمبر 2021, 14:32 GMT
وأشار إلى أنه يوجد أسفل وحدة التحكم هذه مجموعة واسعة من الأسلاك الكهربائية التي تعتبر حيوية للتحكم في الطائرة - وقد يؤدي انسكاب المشروبات الساخنة
عليها إلى ارتفاع درجة حرارة المعدات التقنية أو إيقاف تشغيل النظام.
وواجهت شركة "سبايس جيت" عددا كبيرا من الحوادث العام الماضي، مما دفع هيئة تنظيم الطيران إلى فتح العديد من التحقيقات معها.
في مايو/ أيار الماضي، تعطل الطيار الآلي لطائرة "سبايس جيت" وتسبب في اضطرابات شديدة أدت إلى إصابات متعددة على متن الطائرة.
كما أمرت هيئة تنظيم الطيران في يوليو/ تموز بخفض الرحلات التشغيلية للناقل إلى النصف لمدة 8 أسابيع بعد التورط في ثمانية أعطال فنية على الأقل.