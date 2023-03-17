https://sputnikarabic.ae/20230317/بايدن-يصف-قرار-المحكمة-الجنائية-الدولية-بشأن-توقيف-القيادة-الروسية-مبرر-1074869541.html
بايدن يصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف القيادة الروسية مبرر
بايدن يصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف القيادة الروسية مبرر
وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف القيادة الروسية بأنه مبرر. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T23:55+0000
2023-03-17T23:55+0000
2023-03-18T00:01+0000
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جو بايدن
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واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن، نقلاً عن تجمع صحافة البيت الأبيض: "أعتقد أنه مبرر".وأشار بايدن أيضًا إلى أنه على الرغم من عدم اعتراف الولايات المتحدة بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن المنظمة تقدم حجة جيدة للمذكرة.وأمس الجمعة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور عبر حسابها على "تليغرام": وأضافت "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة وستكون "الوصفات" المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن: "روسيا لا تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية في قضايا جرائم الحرب التي تزعم أن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230317/زاخاروفا-قرارات-المحكمة-الجنائية-الدولية-بشأن-الاعتقال-لا-معنى-لها-بالنسبة-لروسيا---1074859703.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بايدن يصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف القيادة الروسية مبرر
23:55 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 00:01 GMT 18.03.2023) تابعنا عبر
وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف القيادة الروسية بأنه مبرر.
واشنطن – سبوتنيك
. وقال بايدن، نقلاً عن تجمع صحافة البيت الأبيض: "أعتقد أنه مبرر".
وأشار بايدن أيضًا إلى أنه على الرغم من عدم اعتراف الولايات المتحدة بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن المنظمة تقدم حجة جيدة للمذكرة.
وأمس الجمعة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور عبر حسابها على "تليغرام":
"لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية
بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".
وأضافت "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة وستكون "الوصفات" المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن: "روسيا لا تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية في قضايا جرائم الحرب التي تزعم أن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا".